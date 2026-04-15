త్వరలో పూర్తిస్థాయిలో పీసీసీ కమిటీ కూర్పు! - రేవంత్ రెడ్డి, మీనాక్షి నటరాజన్ భేటీలో చర్చ

మీనాక్షి నటరాజన్, మహేష్ కుమార్‌లతో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి భేటీ - దాదాపు నాలుగున్నర గంటలపాటు ప్రత్యేకంగా సమావేశం - ప్రభుత్వ కార్పొరేషన్ పదవుల భర్తీ వ్యవహారంపై చర్చ

By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 15, 2026 at 5:40 PM IST

CM Revanth Meeting with Meenakshi Natarajan and Mahesh Kumar : ప్రభుత్వ కార్పొరేషన్ పదవుల భర్తీ వ్యవహారం సీఎం రేవంత్ రెడ్డి భేటీలో ఒక కొలిక్కి వచ్చినట్లు, రెండు రోజుల్లో నియామక ఉత్తర్వులు వచ్చే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. త్వరలో కులాల కార్పొరేషన్లు ఏర్పాటు, పీసీసీ పూర్తి స్థాయి కమిటీ కూర్పుపై చర్చ జరిగినట్లు తెలుస్తోంది. సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డితో టీపీసీసీ అధ్యక్షులు మహేష్ కుమార్ గౌడ్, రాష్ట్ర వ్యవహారాల ఇంఛార్జి మీనాక్షి నటరాజన్‌లు దాదాపు నాలుగున్నర గంటలపాటు ప్రత్యేకంగా సమావేశమయ్యారు.

సుదీర్ఘంగా సాగిన ఈ సమీక్షలో ప్రధానంగా కొత్త కార్పోరేషన్ల ఏర్పాటు, తాజా రాజకీయ పరిణామాలు, జగిత్యాల నియోజక వర్గ పరిస్థితులు, మండల కమిటీల ఏర్పాటు, జిల్లాల వారీగా కొనసాగుతున్న డీసీసీ అధ్యక్షుల నేతృత్వంలో సర్వసభ్య సమావేశాల నిర్వహణ, తద్వారా పార్టీలో ఉన్న చిన్న చిన్న సమస్యల పరిష్కారానికి కృషి చేస్తున్నారన్నారు. టీపీసీసీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్, కార్యదర్శులు, ఇతర ఆర్గనైజేషన్ పోస్టుల భర్తీపై లోతుగా నాయకులు చర్చించినట్లు సమాచారం. మండల కమిటీలు, బీఎల్ఏ 2 లపై చర్చలు జరిపినట్లు వివరించారు.

విమర్శలు, ఆరోపణలపై ఈ భేటీలో చర్చ : సీనియర్‌ నేత జీవన్‌రెడ్డి పార్టీ మార్పు, జగిత్యాల నియోజకవర్గంలో పరిణామాలపై కూడా ఈ భేటీలో చర్చ జరిగినట్లు సమాచారం. మంత్రులపై, ప్రభుత్వంపై విపక్షాలు చేస్తున్న విమర్శలు, ఆరోపణలపై ఈ భేటీలో చర్చించారు. సీఎం నివాసంలో ఈ భేటీ జరిగింది.

