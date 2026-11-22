సందీప్ అధ్యక్షతన గాంధీభవన్లో పీఏసీ సమావేశం - హాజరైన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి
PAC Meeting At Gandhi Bhavan : తెలంగాణ కాంగ్రెస్ వ్యవహారాల నూతన ఇంఛార్జీ బి.సందీప్ అధ్యక్షతన పీఏసీ సమావేశం ప్రారంభమైంది. ఈ సమావేశానికి సీఎం రేవంత్ రెడ్డి హాజరయ్యారు.
Published : November 22, 2026 at 1:14 PM IST|
Updated : November 22, 2026 at 2:25 PM IST
తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఐకమత్యంతో పనిచేయడం వల్లే గత ఎన్నికల్లో అధికారంలోకి వచ్చామని ఏఐసీసీ ఇంఛార్జీ బి.ఎం. సందీప్ కుమార్ అన్నారు. గాంధీ భవన్లో నిర్వహించిన పీఏసీ సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ గతంలో పార్టీ నాయకులు, కార్యకర్తలు సమష్టిగా పనిచేయడం వల్లే కాంగ్రెస్ పార్టీ రాష్ట్రంలో విజయం సాధించిందని, ఆ తర్వాత జరిగిన ఉప ఎన్నికల్లోనూ విజయాలు సాధించామని తెలిపారు. అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ప్రజలకు అద్భుతమైన సంక్షేమ పథకాలను అందించడంతో పాటు రాష్ట్రంలో అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను పెద్ద ఎత్తున చేపడుతున్నామని పేర్కొన్నారు.
కేంద్రం సహకరించకపోయినా
దేశవ్యాప్తంగా ఎల్నినో ప్రభావంతో కరవు పరిస్థితులు నెలకొన్నప్పటికీ, రాష్ట్రంలో అలాంటి పరిస్థితులను అధిగమిస్తూ ప్రజలకు సంక్షేమ ఫలాలు అందిస్తున్నామని సందీప్ కుమార్ చెప్పారు. కేంద్రంలోని బీజేపీ ప్రభుత్వం తెలంగాణకు తగిన సహాయ సహకారాలు అందించడం లేదని విమర్శించారు. కేంద్రం సహకరించకపోయినా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రజల అవసరాలను తీర్చేందుకు కృషి చేస్తోందన్నారు. రాబోయే ఎన్నికలను దృష్టిలో ఉంచుకుని కాంగ్రెస్ శ్రేణులంతా మరింత ఉత్సాహంతో, ఐకమత్యంతో పనిచేయాలని పిలుపునిచ్చారు. వచ్చే ఎన్నికల్లో మరిన్ని ఎక్కువ స్థానాలు సాధించి భారీ మెజారిటీతో విజయం సాధించడమే లక్ష్యంగా ముందుకు సాగాలని సూచించారు. తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ పార్టీ పనితీరు దేశంలోని ఇతర రాష్ట్రాలకు స్ఫూర్తిదాయకంగా నిలుస్తోందని అన్నారు. గతంలో రాష్ట్రంలో పార్టీ బలోపేతానికి కృషి చేసిన ఏఐసీసీ ఇంఛార్జీల సేవలను ఈ సందర్భంగా గుర్తు చేసుకున్నారు.
"రాష్ట్రానికి తగినంత సహాయ సహకారాలు కేంద్రం అందించడం లేదు. కేంద్ర సహాయం లేకపోయినా కరవులో ప్రజల అవసరాలు తీరుస్తున్నాం. రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ పనితీరు దేశానికి స్ఫూర్తిదాయకంగా ఉంది. కాంగ్రెస్ పార్టీని దేశంలో అధికారంలోకి వచ్చే విదంగా కృషి చేయాలి. రాహుల్ను ప్రధాని చేసేందుకు మరింత కష్టపడి పని చేయాలి"-సందీప్ కుమార్, తెలంగాణ కాంగ్రెస్ వ్యవహారాల ఇంఛార్జీ
రాహుల్ను ప్రధానిగా చేయడమే లక్ష్యం
రాహుల్ గాంధీని దేశ ప్రధానమంత్రిగా చేసే లక్ష్యంతో ప్రతి ఒక్కరూ మరింత కష్టపడి పనిచేయాలని బి.ఎం. సందీప్ పిలుపునిచ్చారు. సోనియా గాంధీ రచించిన 'బిలాంగింగ్' పుస్తకానికి దేశవ్యాప్తంగా విశేష ప్రాధాన్యత లభించిందని, సోనియా గాంధీ చేసిన త్యాగాలు, ఇందిరా గాంధీ, రాజీవ్ గాంధీల బలిదానాలు దేశ ప్రజల హృదయాల్లో చిరస్థాయిగా నిలిచిపోయాయని పేర్కొన్నారు. బీజేపీ, ఆర్ఎస్ఎస్ భావజాలాన్ని కాంగ్రెస్ పార్టీ సమర్థవంతంగా తిప్పికొట్టాలని, నాయకులు, కార్యకర్తలంతా ఐక్యంగా పనిచేసి రాబోయే ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీని దేశంలో తిరిగి అధికారంలోకి తీసుకురావాలని బి.ఎం. సందీప్ కుమార్ పిలుపునిచ్చారు.
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