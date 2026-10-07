దిల్లీకి సీఎం చంద్రబాబు - రెండ్రోజుల పర్యటన షెడ్యూల్ ఇదే
ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు రెండు రోజుల పర్యటనలో భాగంగా మంత్రివర్గ సమావేశం అనంతరం దిల్లీ బయలుదేరి వెళ్లారు. ప్రధాని మోదీ సహా పలువురు కేంద్ర మంత్రులతో భేటీ కానున్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 7, 2026 at 4:41 PM IST
CM Chandrababu Delhi Tour : ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు రెండు రోజుల పర్యటనలో భాగంగా మంత్రివర్గ సమావేశం అనంతరం దిల్లీ బయలుదేరి వెళ్లారు. ప్రధాని మోదీ సహా కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షా, ఆర్ధిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్, జలవనరుల శాఖామంత్రి సీఆర్ పాటిల్, ఉపరితల రవాణాశాఖ మంత్రి నితిన్ గడ్కరీ తదితరులతో సీఎం భేటీ కానున్నారు.
విశాఖ మెట్రో రైల్ ప్రాజెక్టుతో పాటు బీచ్ కారిడార్ ప్రాజెక్టులను మంజూరు చేయాలని ప్రధాని మోదీకి విజ్ఞప్తి చేయనున్నారు. ప్రత్యేకించి నదుల అనుసంధానం ప్రాజెక్టు చేపట్టేందుకు అవసరమైన అధ్యయనం చేయించాలని కూడా కోరనున్నారు. ఎల్నినో ప్రభావంతో రాష్ట్రంలో నెలకొన్న కరవు పరిస్థితుల నుంచి ఉపశమనం కలిగించేలా ప్రత్యేక నిధులు మంజూరుపై కూడా ప్రధాని, కేంద్ర హోమంత్రి అమిత్ షానూ కోరనున్నారు.
వచ్చే ఏడాదిలో గోదావరి పుష్కరాల నిర్వహణ కోసం కేంద్ర సహకారం అందించాలని ప్రధాని, కేంద్ర ఆర్ధిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్కు సీఎం విజ్ఞప్తి చేయనున్నారు. రాయలసీమ గ్లోబల్ హార్టికల్చర్ హబ్ ప్రాజెక్టును ముందుకు తీసుకెళ్లే అంశంపై కూడా కేంద్ర ఆర్ధిక మంత్రితో చంద్రబాబు చర్చించనున్నారు.
గోదావరి నది నుంచి పెద్ద ఎత్తున సముద్రంలోకి వెళ్తున్న వరద నీటిని సద్వినియోగం చేసుకునే అంశంతో పాటు నదుల అనుసంధానంపై కేంద్ర జలవనరుల శాఖ మంత్రితో భేటీలో చర్చించనున్నారు. రేపు 12 గంటలకు దిల్లీలో భారత పరిశ్రమల సమాఖ్య ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించే సీఐఐ భాగస్వామ్య సదస్సు కర్టైన్ రైజర్ సదస్సులో కేంద్ర వాణిజ్య శాఖ మంత్రి పీయుష్ గోయెల్తో కలిసి సీఎం చంద్రబాబు పాల్గొననున్నారు. రాత్రికి దిల్లీ నుంచి అమరావతికి చేరుకోనున్నారు.
మోదీ ప్రస్థానంపై సీఎం ప్రశంసలు : మరోవైపు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ 25 ఏళ్లుగా నిరంతరంగా కార్యనిర్వాహక పదవిలో కొనసాగుతున్న సందర్భంగా ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఆయన నాయకత్వాన్ని ప్రశంసించారు. మోదీ ప్రయాణాన్ని అసాధారణంగా నిలిపిన అంశాల్లో స్పష్టమైన దార్శనికత, నిజాయితీ, క్రమశిక్షణ, సూక్ష్మ పరిశీలనతో పాటు నిర్ణయాలను అమలు చేసే సామర్థ్యం కీలకమన్నారు.
కరోనా, యుద్ధాలు, భౌగోళిక రాజకీయ అనిశ్చితి, వేగంగా మారుతున్న సాంకేతిక పరిజ్ఞానం మధ్య భారత్ స్థిరంగా ముందుకు సాగిందని తెలిపారు. మౌలిక వసతుల కల్పన, సంక్షేమ పథకాల అమలు, సాంకేతిక వినియోగం, పారిశ్రామికతను ప్రోత్సహించడంలో పురోగతి సాధించిందని చంద్రబాబు తెలిపారు. ప్రపంచ వేదికపై భారత్ మరింత ఆత్మవిశ్వాసంతో ఎదిగిందని అన్నారు. ఒక తరం దిశను నిర్దేశించే అవకాశం కొద్దిమంది నాయకులకే లభిస్తుందని, అలాంటి నాయకుల్లో మోదీ ఒకరని చంద్రబాబు పోస్ట్ చేశారు.
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