పోటీ చేసే అవకాశం దక్కని వారికి నామినేటెడ్ పదవులతో గుర్తింపు ఇస్తాం: సీఎం చంద్రబాబు
AP Local Body Elections : స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల కార్యాచరణపై పార్టీ ముఖ్య నేతలతో సీఎం చంద్రబాబు టెలీకాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు. 'చెప్పాం-చేస్తున్నాం' ప్రచారాన్ని మరింత ముమ్మరం చేయాలని నేతలను ఆదేశించారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 26, 2026 at 10:17 AM IST|
Updated : October 26, 2026 at 11:00 AM IST
CM Chandrababu Teleconference on Local Body Elections : కూటమి పార్టీల మధ్య మిత్రధర్మం విషయంలో ఎలాంటి మినహాయింపులూ ఉండవని టీడీపీ అధినేత, సీఎం చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు. స్థానిక ఎన్నికల్లో ప్రతి వార్డు, ప్రతి డివిజన్లో కూటమి జెండా ఎగరాల్సిందేనని తేల్చిచెప్పారు. గొడ్డలి పార్టీ అధినేత తన స్వార్థం కోసం రాష్ట్ర ప్రయోజనాలను తాకట్టు పెట్టడంతో పాటు, కుటుంబ బంధాలనూ పట్టించుకోరని ధ్వజమెత్తారు. 2024 ఎన్నికల్లో ప్రజలకు ఇచ్చిన హామీలను అమలు చేస్తూ సంక్షేమం, అభివృద్ధి, సుపరిపాలనతో ముందుకెళ్తున్నామని, ఆ ఫలితాలను ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లాలని పార్టీ నేతలకు పిలుపునిచ్చారు.
స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల కార్యాచరణపై పార్టీ ముఖ్య నేతలతో టెలీకాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించిన చంద్రబాబు 'చెప్పాం-చేస్తున్నాం' ప్రచారాన్ని మరింత ముమ్మరం చేయాలని ఆదేశించారు. 2024 ఎన్నికల్లో 151 సీట్లతో అధికారంలోకి వచ్చి అరాచకాలకు పాల్పడిన వైెస్సార్సీపీకి ప్రజలు 11 సీట్లే ఇచ్చి తిరుగుబాటు చేశారని గుర్తు చేశారు. కూటమి అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత పెద్ద ఎత్తున సంక్షేమ, అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేపట్టడంతోపాటు ప్రభుత్వ సేవలను ప్రజలకు మరింత సులభతరం చేశామని తెలిపారు. రాష్ట్రంలోని ప్రతి ప్రాంతానికి, ప్రతి వర్గానికి ప్రయోజనం చేకూర్చేలా రికార్డు స్థాయిలో సంక్షేమ పథకాలు అమలు చేస్తున్నామని, ఈ విషయాలను ప్రజలకు వివరించాలని దిశానిర్దేశం చేశారు.
నామినేటెడ్ పదవుల ద్వారా గుర్తింపు : స్థానిక ఎన్నికల్లో బీసీలకు న్యాయం చేయడంతోపాటు చిన్న కులాలకూ ప్రాధాన్యం ఇచ్చామని, పాలనలో తామూ భాగస్వాములమనే సంతృప్తి ప్రతి వర్గానికీ కలగాలని చంద్రబాబు తెలిపారు. కూటమి పార్టీల కార్యకర్తలు ప్రభుత్వానికి, ప్రజలకు వారధిగా నిలవాలని, క్షేత్రస్థాయిలో సమన్వయంతో పని చేయాలని సూచించారు. పొత్తులు, రిజర్వేషన్లు, సోషల్ రీ-ఇంజనీరింగ్ కారణంగా పోటీ చేసే అవకాశం దక్కని వారికి నామినేటెడ్ పదవుల ద్వారా గుర్తింపు ఇస్తామని భరోసా ఇచ్చారు. పార్టీ కోసం రాష్ట్రం కోసం పనిచేసిన నేతలు, కార్యకర్తల పనితీరును అగ్రనేతల నుంచి క్షేత్రస్థాయి కార్యకర్తల వరకు నమోదు చేస్తున్నామని తెలిపారు.
ప్రభుత్వం చేస్తున్న మంచిని ప్రజలకు వివరించడంతోపాటు, వైఎస్సార్సీపీ పాలనలో జరిగిన అరాచకాలను, ఆ పార్టీ వల్ల రాష్ట్రానికి జరిగే నష్టాన్ని ప్రజలకు తెలియజేయాలని పిలుపునిచ్చారు. 3 స్థాయిల్లోనూ ఒకే ప్రభుత్వం ఉంటే ప్రజలకు కలిగే ప్రయోజనాలను వివరించి, కూటమికి సానుకూల ఓటు బ్యాంకును మరింత పటిష్టం చేయాలని ఆదేశించారు. ప్రతి ఓటరూ పోలింగ్ బూత్కు వచ్చి ఓటు వేసేలా చూడాలని, 2024 ఎన్నికల కంటే ప్రతి పోలింగ్ బూత్లోనూ అధిక ఓట్లు సాధించాలని చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు. స్థానిక ఎన్నికల్లో వార్డు, డివిజన్ మొదలుకొని అన్ని స్థానాల్లోనూ కూటమి అభ్యర్థుల విజయమే లక్ష్యంగా నేతలు, కార్యకర్తలు సమష్టిగా పని చేయాలని దిశానిర్దేశం చేశారు.
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