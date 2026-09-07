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వర్తమానాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి - భవిష్యత్తును అంచనా వేయాలి: సీఎం చంద్రబాబు

లీడర్‌షిప్‌ ట్రైనింగ్ కాంక్లేవ్‌కు హాజరైన ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు - ప్రజలకు గతం గురించి చెబితేనే ప్రస్తుతం చేస్తున్న మంచి అర్థమవుతుందని వెల్లడి

CM Chandrababu Suggestions To TDP Leaders
లీడర్‌షిప్‌ ట్రైనింగ్ కాంక్లేవ్‌కు హాజరైన ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 7, 2026 at 1:24 PM IST

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CM Chandrababu Suggestions To TDP Leaders: హిట్‌ - రన్‌ - హైడ్‌ విధానంతో వైఎస్సార్సీపీ రాజకీయాలు చేస్తోందని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు వ్యాఖ్యానించారు. గొడ్డలిపార్టీ ఫేక్‌ ఆయుధానికి వాస్తవం అనే బ్రహ్మాస్త్రంతో సమాధానం ఇవ్వాలని నేతలకు సూచించారు. వర్తమానాన్ని అర్థం చేసుకుంటూ భవిష్యత్తును అంచనా వేస్తూ ఉండాలని హితభోద చేశారు. సమస్యలు పరిష్కారమయ్యేంత వరకు ప్రయత్నం ఆపకూడదని సూచించారు.

ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు మంగళగిరి ఎన్టీఆర్​ భవన్‌లో తెలుగుదేశం 2 రోజుల లీడర్‌షిప్‌ కాంక్లేవ్‌ను ప్రారంభించారు. పార్టీ కార్యాలయానికి వెళ్లిన చంద్రబాబు ఎన్టీఆర్​ విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి నివాళులర్పించారు. అనంతరం మా తెలుగు తల్లి గీతంతో కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు. ప్రజాప్రతినిధుల పనితీరు, పార్టీ ప్రభుత్వ సమన్వయం, ప్రజలతో అనుసంధానం సహా పది కీలక అంశాలపై శిక్షణా తరగతులు జరుగుతున్నాయి. చంద్రబాబు రాజకీయ ప్రస్థానాన్ని వివరిస్తూ మంత్రి నిమ్మల రామానాయులు సీఈవో సీఎం టు వాటర్‌మ్యాన్‌ పేరుతో తీర్మానం ప్రతిపాదించారు. మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపీలు, పార్టీ నేతలు లేచి నిలబడి తీర్మానానికి మద్దతుగా హర్షధ్వానాలు చేశారు.

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పరిష్కారం అయ్యేవరకూ ప్రయత్నించాలి: ప్రజాప్రతినిధులుగా దీర్ఘకాలంగా పెండింగ్‌లో ఉన్న సమస్యలను పరిష్కరించగలిగితేనే ప్రజలు గుండెల్లో పెట్టుకుంటారని చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు నెలలో కనీసం నాలుగు రోజులు క్షేత్రస్థాయిలో పర్యటిస్తూ ప్రజల సమస్యలను తెలుసుకుంటున్నానన్న సీఎం, ముఖ్యంగా నీటి సమస్యలకు శాశ్వత పరిష్కారం చూపినప్పుడు లభించే సంతృప్తి మరేదానికీ ఉండదన్నారు. గత ప్రభుత్వం రాష్ట్ర వ్యవస్థలను నిర్వీర్యం చేసిందని విమర్శించారు. గత పాలనలో ఒక్క డీఎస్సీ కూడా నిర్వహించకుండా ఇప్పుడు మెగా డీఎస్సీపై విమర్శలు చేయడం విడ్డూరమన్నారు.

గతాన్ని ప్రజలకు గుర్తు చేస్తూనే వర్తమానాన్ని అర్థం చేసుకుని భవిష్యత్తును ముందుగానే అంచనా వేసేలా నాయకత్వం పనిచేయాలని సూచించారు. ఏపీపీఎస్సీలో అక్రమాలు, అవకతవకలు జరిగాయని ఆరోపిస్తున్న వారు అసెంబ్లీకి వచ్చి చర్చించేందుకు ఎందుకు సిద్ధపడటం లేదని చంద్రబాబు ప్రశ్నించారు. సభలో వాస్తవాలు బయటపడతాయనే భయంతోనే తప్పుడు ప్రచారం చేస్తున్నారని ధ్వజమెత్తారు. ఆధారాలతో మాట్లాడి ప్రజలకు నిజానిజాలు వివరించాలని పార్టీ నేతలకు సూచించారు.

'రాజకీయ నాయకులు వర్తమానాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి, భవిష్యత్తును అంచనా వేయాలి. ప్రజలకు గతం గురించి చెబితేనే ప్రస్తుతం చేస్తున్న మంచి అర్థం అవుతుంది. తెలిపారు. హిట్​ - రన్ - హైడ్​ ఇదే గొడ్డలి పార్టీ విధానం. రాష్ట్రాభివృద్ధిని వక్రీకరిస్తూ వైఎస్సార్సీపీ చేస్తున్న విమర్శలకు ఆధారాలతో సరైన సమాధానం ఇవ్వాలి. వాస్తవాలు బయటపడతాయనే గొడ్డలి పార్టీ నేతలు అసెంబ్లీకి రావట్లేదు.' - చంద్రబాబు, ముఖ్యమంత్రి

సీఎం సవాల్​: వెలిగొండ ప్రాజెక్టు పనులు పూర్తికాకముందే జాతికి అంకితం చేశామాని నాడు గొడ్డలి పార్టీ నేతలు డ్రామాలు ఆడి, ఇప్పుడు తాను ప్రాజెక్టును ప్రారంభిస్తే తమ హయాంలోనే పూర్తయిందంటూ ప్రచారం చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు. పోలవరం ఎడమ కాల్వ ద్వారా ఉత్తరాంధ్రకు గోదావరి జలాలు అందిస్తుంటే అవి గోదావరి నీళ్లు కాదంటూ అసత్యాలు ప్రచారం చేస్తున్నారని దుయ్యబట్టారు. పురుషోత్తపట్నం ఎత్తిపోతల పథకాన్ని కూడా గతంలో అడ్డుకున్నారని గుర్తుచేశారు. ఏపీపీఎస్సీలో అడ్డగోలు అక్రమాలు, అవకతవకలకు పాల్పడ్డారని ఆరోపించిన చంద్రబాబు వాస్తవాలపై చర్చించేందుకు అసెంబ్లీకి రావాలని సవాల్‌ చేశారు.

3 ప్రాంతాల సమగ్ర అభివృద్ధికి ప్రత్యేక ప్రణాళికలు సిద్ధం చేస్తున్నామని సీఎం తెలిపారు. ఉత్తరాంధ్ర ఇక వెనుకబడిన ప్రాంతంగా ఉండదని అభివృద్ధికి హబ్‌గా మారుతుందని చెప్పారు. అమరావతిని క్వాంటం నాలెడ్జ్‌ హబ్‌గా తీర్చిదిద్దుతున్నామని రాయలసీమలో గోల్డ్‌ఫీల్డ్‌, ఏఎంసీఏ రక్షణ ప్రాజెక్టు, కడప స్టీల్‌ ప్లాంట్‌ వంటి ప్రాజెక్టులతో 'రాయలసీమ రైజింగ్‌’కు బాటలు వేస్తున్నామని వివరించారు. క్షేత్రస్థాయి నుంచి ఎదిగిన కార్యకర్తలకు పొలిట్‌బ్యూరో, చట్టసభల్లో అవకాశం కల్పిస్తున్నామని చంద్రబాబు చెప్పారు. పార్టీకి అసలైన బలం బలమైన క్యాడర్‌ అని క్షేత్రస్థాయి కార్యకర్తలను మరింత బలోపేతం చేయడంపై దృష్టి పెట్టాలని నేతలకు దిశానిర్దేశం చేశారు.

నదుల అనుసంధానంపై కూడా చంద్రబాబు ప్రత్యేకంగా దృష్టి పెట్టారు. దాదాపు 30 ఏళ్లుగా నదుల అనుసంధానం కోసం పనిచేస్తున్నానని నదుల అనుసంధానంతో భవిష్యత్తులో నీటి కోసం రాష్ట్రాల మధ్య వివాదాలు తగ్గుతాయని తెలిపారు. ఎల్‌నినో పరిస్థితులపై అప్రమత్తంగా ఉండాలని తాగునీటి సమస్య రాకుండా చర్యలు తీసుకోవడంతో పాటు రైతులను ముందుగానే చైతన్యపరచాలని సూచించారు. భోగాపురం విమానాశ్రయం, వెలిగొండ, పోలవరం ఎడమ కాలువ ప్రారంభోత్సవాలకు ప్రజల నుంచి వచ్చిన స్పందనను సీఎం గుర్తుచేశారు. ఎమ్మెల్యేల పరిపాలనా సౌలభ్యం కోసం నియోజకవర్గ కార్యాలయంతో పాటు తొమ్మిది మంది సిబ్బందిని కేటాయించినట్లు తెలిపారు. జిల్లాలు, నియోజకవర్గాల వారీగా విజన్‌ ప్లాన్లతో ముందుకు సాగాలని సూచించారు.

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