పోలవరం ప్రాజెక్టు వచ్చే ఏడాది జూన్ నాటికి జాతికి అంకితం: సీఎం చంద్రబాబు
ద్రవ్య వినిమయ బిల్లుపై చర్చలో మాట్లాడిన సీఎం చంద్రబాబు - రాష్ట్ర ప్రభుత్వ లక్ష్యాలు, పరిపాలనలో సంస్కరణలు, అన్ని ప్రాంతాల అభివృద్ధి, పరిశ్రమల స్థాపన, ఉద్యోగాల కల్పన గురించి వివరణ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 6, 2026 at 4:43 PM IST|
Updated : March 6, 2026 at 5:35 PM IST
CM Chandrababu Speech on Appropriation Bill: వైఎస్సార్సీపీ పాలకుల విధ్వంసంతో నష్టపోయిన ఏపీని పునర్నిర్మాణం చేస్తున్నట్లు సీఎం చంద్రబాబు తెలిపారు. ప్రధాని మోదీ, డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ సహకారంతో కీలకమైన నిర్ణయాలు తీసుకుని ప్రజలకు మేలు చేస్తున్నట్లు చెప్పారు. ద్రవ్య వినిమయ బిల్లుపై చర్చ సందర్బంగా అసెంబ్లీలో సీఎం మాట్లాడారు. ఆర్ధిక ఇబ్బందులు ఉన్నా సూపర్ సిక్స్ను సూపర్ హిట్ చేసి చూపించామని, విధ్వంసం నుంచి వికాసం వైపు, సంక్షోభం నుంచి సంక్షేమం వైపుగా రాష్ట్రాన్ని నడిపిస్తున్నామని స్పష్టం చేశారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వ లక్ష్యాలు, పరిపాలనలో సంస్కరణలు, అన్ని ప్రాంతాల అభివృద్ధి, పరిశ్రమల స్థాపన, ఉద్యోగాల కల్పన గురించి వివరించారు. నెయ్యి కల్తీతో పాటు వైఎస్సార్సీపీ చేసిన పాపాలని సభ ముందుంచారు. ఇలాంటి వారి విషయంలో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని హెచ్చరించారు.
ద్రవ్య వినిమయ బిల్లుపై జరిగిన చర్చలో మాట్లాడటం ద్వారా సీఎం చంద్రబాబు తన ప్రత్యేకత చాటుకున్నారు. భావితరాల భవిష్యత్ నిర్ణయించేలా చర్చలు, నిర్ణయాలు జరిగాయని విపక్ష పార్టీ సభకు హాజరు కాకుండా ప్రజా సమస్యల్ని వదిలేసినా 5 కోట్ల ప్రజల ఆకాంక్షలను దృష్టిలో పెట్టుకుని పని చేస్తున్నామని చెప్పారు. ప్రతిపక్ష హోదా ఇస్తే మాత్రమే శాసనసభకు వస్తామని చెప్పటం ఏమిటని మండిపడ్డారు. ప్రజలు ఓట్లు వేస్తేనే అధికారం, ప్రతిపక్ష హోదా వస్తాయని ఇవన్నీ తెలికుండా రాజకీయం చేస్తున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. గత ఎన్నికల్లో నిలబెట్టిన అభ్యర్ధుల్లో 94 శాతం మంది గెలవటం ప్రజల్లో ఉన్న నమ్మకానికి నిదర్శనంగా అభివర్ణించారు.
పెళ్లికి వెళ్తే కూడా రప్పా రప్పా ఏంటి: విపక్షం ఇప్పుడు రప్పా రప్పా రాజకీయం చేస్తోందని పెళ్లికి వెళ్తే కూడా రప్పా రప్పా అనటం ఏమిటని ప్రశ్నించారు. రాష్ట్రంలో విధ్వంస యాత్రలు, టైర్లు కింద మనుషుల్ని తొక్కించటాలు, పరామర్శలకు వెళ్లి బలప్రదర్శనలపై మండిపడ్డారు. గంజాయి, డ్రగ్స్, బ్లేడ్ బ్యాచ్లను పరామర్శించటాన్ని తప్పుబట్టారు. కటౌట్లకు పొట్టేళ్లతో రక్తాభిషేకం చేయటం ఏమిటన్నారు. పోస్టుమార్టానికి కారకులైన వారు పోస్టుమార్టానికే వెళ్తారని హెచ్ఛరించారు. ప్రతిపక్షంలో ఉండి పెట్టుబడులు రాకుండా అడ్డుకోవటం సరికాదన్నారు. దేశంలో ఏ రాజకీయ పార్టీ ఈ విధంగా వ్యవహరించదని అన్నారు.
అగమ్య గోచరంగా మారిపోయిన రాష్ట్ర భవిష్యత్తును తిరిగి నిర్మించేలా రూ.3.32 లక్షల కోట్లతో బడ్జెట్ను ప్రవేశపెట్టామని సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు. వైఎస్సార్సీపీ పాలనలో 92 కేంద్ర పథకాల్లో 85 ఆగిపోయాయని ఆరోపించారు. జల జీవన్ మిషన్లో రూ.85 వేల కోట్లు రావాల్సి ఉంటే కేవలం రూ.25 వేల కోట్లకు మాత్రమే ప్రతిపాదనలు పెట్టారని ఐదేళ్ల కాలంలో కేవలం రూ.2500 కోట్లు మాత్రమే ఖర్చు చేశారని దుయ్యబట్టారు. గత పాలకులు ప్రభుత్వ ఆస్తులు కూడా తాకట్టు పెట్టి అప్పులు తెచ్చారని 12, 13 శాతాలకు వడ్డీలకు తెచ్చి ప్రభుత్వ ఆర్ధిక వనరుల్ని దుర్వినియోగం చేశారని ఆరోపించారు. కూటమి వచ్చాక రూ.43,298 కోట్ల విలువైన అప్పులపై వడ్డీలు తగ్గించి రూ.328 కోట్లు ఆదా చేశామన్నారు. రాష్ట్రంలో 25 నూతన పాలసీలు తీసుకురావటం ద్వారా రూ.20 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులు సాధించామన్నారు.
మూడేళ్లలో రాజధానికి ఓ రూపు: పోలవరం ప్రాజెక్టును వచ్చే ఏడాది జూన్ నాటికి జాతికి అంకితం చేసేలా పనులు వేగంగా చేపట్టామని సీఎం వెల్లడించారు. కేంద్ర సహకారంతో అమరావతి రాజధానిని ట్రాక్లో పెట్టామని మూడేళ్లలో రాజధానికి ఓ రూపు వస్తుందని తెలిపారు. రాబోయే అసెంబ్లీ సమావేశాల నాటికి ఎమ్మెల్యేలు, మంత్రులు రాజధానిలోని క్వార్టర్లలో ఉంటారన్నారు. అలానే ఉగాదికి 3 లక్షల మంది పేదలు గృహ ప్రవేశాలు చేస్తారన్నారు. రాష్ట్రానికి నీటి భద్రత అనేది అత్యంత ముఖ్యమైన అంశమని గడిచిన 20 నెలల్లో దీనికి అనుగుణంగా చర్యలు తీసుకున్నామని తెలిపారు. భూగర్భజలాలు 2.96 మీటర్ల మేర పెరిగేలా చర్యలు చేపట్టామన్నారు. గత పాలకులు రూ.32 వేల కోట్ల కరెంటు ఛార్జీల భారం ప్రజలపై మోపారని, తాము రూ.4420 కోట్ల మేర ట్రూ అప్ భారాన్ని ప్రజలపై మోపకుండా చర్యలు తీసుకున్నట్లు తెలిపారు.
వైట్ కాలర్ నేరాలు, సైబర్ నేరాలు కట్టడికి చర్యలు తీసుకున్నట్లు సీఎం చెప్పారు. సోషల్ మీడియాలో సైకోలు ఆరాచకం చేస్తున్నారని దాన్ని నియంత్రిస్తామన్నారు. మావోయిస్టులను కట్టడి చేసి, ఫాక్షనిజం రూపుమాపటం ద్వారా ప్రగతి సాధించామని తెలిపారు. తిరుమల లడ్డూ విషయంలో దేశ వ్యాప్తంగా హిందూసమాజం, ప్రముఖులు వ్యతిరేకించినా వైఎస్సార్సీపీ కనీసం క్షమాపణ చెప్పకపోవటాన్ని ఆక్షేపించారు. ప్రభువా క్షమించు అంటూ సాక్షి పత్రికలో పెద్ద ఎత్తున వార్తలు రాయించుకున్న వ్యక్తి నైవేద్యం కల్తీ చేసి క్షమాపణలు చెప్పరా? అని ప్రశ్నించారు. ఇదే అంశంపై శాసనమండలిలో గొడవ చేసి హిందువుల మనోభావాలు దెబ్బతీశారని విమర్శించారు.
3 ప్రాంతాల్లో ఎకనామిక్ రీజియన్లు: స్వల్ప, మధ్య, దీర్ఘకాలిక లక్ష్యాలతో స్వర్ణాంధ్ర విజన్ తయారు చేసుకున్నామని, 3 ప్రాంతాల్లో ఎకనామిక్ రీజియన్లు ఏర్పాటు చేశామని తెలిపారు. అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవంలో 5 లక్షల మంది మహిళలని పారిశ్రామిక వేత్తలుగా తీర్చిదిద్దే అంశంపై సంకల్పం చేస్తామన్నారు. ప్రజలు ఇచ్చిన అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకునేలా ప్రజాప్రతినిధులు వ్యవహరించాలని, అధికారులు సమన్వయంతో ముందుకు వెళ్లాలని సూచించారు. వ్యక్తిగత ప్రవర్తన వల్ల ప్రభుత్వానికి, పార్టీలకు ఇబ్బందులు రాకుండా చూసుకోవాలని స్పష్టం చేశారు. కూటమిగా 2029లోనూ మనం అంతా గెలవాలని, విజన్ 2047 లక్ష్యాలను సాధించుకోవాలని స్పష్టం చేశారు.
కూటమి ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం - 13 ఏళ్ల లోపు పిల్లలకు సోషల్ మీడియా నిషేధం
'వందేళ్లకు పైబడిన చెట్లు కొట్టేయడం ఆవేదన కలిగిస్తోంది' - ప్రత్యేక పాలసీ తీసుకొస్తామన్న పవన్