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స్థానికసంస్థల ఎన్నికల్లో ఓడిపోయిన వారిని పక్కన పెట్టేస్తా: చంద్రబాబు

స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో టీడీపీ విజయం సాధించాలి - కార్యకర్తలు సైనికుల్లా పని చేస్తే, సర్వ సైన్యాధ్యక్షుడిగా ముందుండి నడిపిస్తా - మంత్రాలయం నియోజకవర్గ టీడీపీ శ్రేణులతో సీఎం చంద్రబాబు సమీక్ష

CM Chandrababu Review With TDP Activists in Kurnool District
CM Chandrababu Review With TDP Activists in Kurnool District (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 25, 2026 at 8:20 PM IST

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CM Chandrababu Review With TDP Activists in Kurnool District : మరో మూడు నెలల్లో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు రాబోతున్నాయని, ఆ ఎన్నికల్లో తెలుగుదేశం పార్టీ విజయం సాధించాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు పార్టీ శ్రేణులకు పిలుపునిచ్చారు. కర్నూలు జిల్లా మంత్రాలయం నియోజకవర్గం పార్టీ శ్రేణులతో మాధవరంలో సమీక్ష నిర్వహించారు.

కర్ణాటకలోని హోస్పేటలో కొత్త గేట్ల ప్రారంభోత్సవం పూర్తయిన తర్వాత ఆయన హెలికాప్టర్లో నేరుగా కర్నూలు జిల్లా మంత్రాలయం మండలం మాధవరంకి చేరుకున్నారు. అనంతరం సాయంత్రం 4 నుంచి 6 గంటల వరకు నియోజకవర్గ పార్టీ నేతలు, కార్యకర్తలతో చంద్రబాబు సమీక్ష నిర్వహించారు. జిల్లా ఇన్చార్జి మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు, నియోజకవర్గ ఇన్చార్జ్ రాఘవేందర్ రెడ్డి సమక్షంలో పార్టీ శ్రేణులతో అధినేత దిశానిర్దేశం చేశారు.

సర్వ సైన్యాధక్షుడిగా ముందుండి నడిపిస్తా : ఈ సందర్భంగా స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో ఓడిపోయిన వారిని పక్కన పెట్టేస్తా, గెలిచిన వారిని అక్కున చేర్చుకుంటానని నేతలకు చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు. కార్యకర్తలు సైనికుల్లా పని చేస్తే, నేను సర్వ సైన్యాధక్షుడిగా ముందుండి నడిపిస్తా అన్నారు. మన ప్రభుత్వం చేసిన సంక్షేమం, అభివృద్ధి పథకాలు ప్రజలకు వివరించాలని నేతలకు సూచించారు. అలాగే నాయకులు నిరంతరం ప్రజల్లో ఉండాలన్నారు. మంత్రాలయంలో టీడీపీ ఎలా ఓడిపోయిందో అర్థం కావడం లేదన్నారు.

అదేవిధంగా మంత్రాలయం వైఎస్సార్సీపీ ఎమ్మెల్యే చిచ్చు పెడుతున్నారు, ఆయనకు బుద్ధి చెబుతాం అన్నారు. 2029 ఎన్నికల్లో మనం మళ్లీ అధికారంలోకి రావడం ఖాయం అన్న చంద్రబాబు, నాయకులు నిత్యం ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండాలన్నారు. అధికారం ఉంది కదా అని అద్దాలు పెట్టుకొని ప్రజలను కలవకుండా దర్జాగా వెళ్తే, వారికి దూరం అవుతారనీ హితవు పలికారు.

నియోజక వర్గంలో క్లస్టర్ వారిగా ప్రోగ్రెస్ రిపోర్ట్ : వెనకబడిన కర్నూలు పశ్చిమ ప్రాంతానికి సాగునీరు, తాగునీరు ఎలా ఇవ్వాలా అని ఆలోచిస్తున్నానని చంద్రబాబు తెలిపారు. మంత్రాలయం టీడీపీలో అసమ్మతి, విభేదాలు లేకుండా అందరూ ఒక్కతాటిపై గెలుపు కోసం పని చేయాలనీ సూచించారు. నియోజక వర్గంలో క్లస్టర్ వారిగా ప్రోగ్రెస్ రిపోర్ట్ చదివి వినిపించిన సీఎం, పార్టీ కోసం బాగా పనిచేసిన వారిని అభినందించారు.

అంతకుముందు కర్ణాటకలోని హోస్పేటలో కొత్తగా ఏర్పాటు చేసిన తుంగభద్ర జలాశయం గేట్లను కేంద్రమంత్రి సీఆర్‌ పాటిల్‌తో కలిసి ఆంధ్రప్రదేశ్​, తెలంగాణ, కర్ణాటక రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు చంద్రబాబు, రేవంత్‌రెడ్డి, డీకే శివకుమార్ లాంఛనంగా ప్రారంభించారు. ప్రాజెక్టు 17వ గేటును కేంద్రమంత్రి సీఆర్‌ పాటిల్‌, 8వ గేటును కర్ణాటక సీఎం డీకే శివకుమార్‌, 19వ గేటును ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు, ప్రాజెక్టు 20వ గేటును తెలంగాణ సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా పూజలు నిర్వహించారు. శిలాఫలకాన్ని ఆవిష్కరించారు.

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