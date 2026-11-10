గెలుపును చూసి గర్వపడొద్దు - మరింత బాధ్యతతో పని చేయాలి: సీఎం చంద్రబాబు
CM Political Discussion with Ministers:షెడ్యూల్ ప్రకారమే పంచాయతీ ఎన్నికలు జరుగుతాయని, జనవరిలో సహకార ఎన్నికలు ఉంటాయని చంద్రబాబు తెలిపారు. ఎన్నికలు పూర్తికాగానే పరిపాలనను తిరిగి అభివృద్ధి మూడ్లోకి తీసుకెళ్లాలని చెప్పారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 10, 2026 at 4:54 PM IST
స్థానిక ఎన్నికల్లో సాధించిన విజయాన్ని తలకెక్కించుకోవద్దని సీఎం చంద్రబాబు మంత్రులకు స్పష్టం చేశారు. గెలుపును చూసి గర్వపడొద్దని, మరింత బాధ్యతతో పని చేయాలని దిశానిర్దేశం చేశారు. 2029 ఎన్నికలే లక్ష్యంగా ప్రతీ ఒక్కరూ ఇప్పటి నుంచే సమష్టిగా పని చేయాలని సూచించారు. మంత్రివర్గ సమావేశం ముగిసిన తర్వాత మంత్రులతో రాజకీయ అంశాలపై సీఎం చర్చించారు.
షెడ్యూల్ ప్రకారమే పంచాయతీ ఎన్నికలు జరుగుతాయన్న సీఎం జనవరిలో సహకార ఎన్నికలు ఉంటాయన్నారు. ఎన్నికలు పూర్తి కాగానే పరిపాలనను తిరిగి అభివృద్ధి మూడ్లోకి తీసుకెళ్లాలని చెప్పారు. స్థానిక ఎన్నికల్లో అక్కడక్కడా మన నిర్ణయాల్లో తేడా జరిగింది కానీ ప్రజలు మాత్రం స్పష్టతతో ఉన్నారని మంత్రులతో వ్యాఖ్యానించారు.
ఫిబ్రవరి 3న క్వాంటం కంప్యూటర్ ప్రారంభిస్తున్నామన్న చంద్రబాబు ప్రారంభోత్సవానికి ప్రధాని మోదీ సమయం కోరినట్లు వెల్లడించారు. AEI (Access Equality Index)లో 2వ స్థానంలో ఉన్నందుకు గర్విస్తున్నామన్న సీఎం మంత్రులు జీఎస్డీపీపై దృష్టి సారించాలని, 15 శాతం పైబడి వృద్ధి రేటు కోసం కృషి చేయాలని నిర్దేశించారు. ప్రతి కేబినెట్ భేటీలో నిత్యావసర వస్తువుల ధరలు, డీఎస్డీపీపై చర్చించాలని నిర్ణయించారు. ప్రజలకు నిత్యావసరాలు అందుబాటు ధరల్లో ఉండాల్సిందేనని స్పష్టం చేశారు.
25 లక్షల ఉద్యోగాలు: గతంతో పోలిస్తే కూరగాయల ధరలు కొంతమేర తగ్గాయని మంత్రులు వివరించగా బియ్యం ధరలు కూడా తగ్గేలా చూడాలని సీఎం సూచించారు. సీఐఐ సమ్మిట్కి మంత్రులంతా రావాలన్న ముఖ్యమంత్రి, సమ్మిట్ ద్వారా దాదాపు 11 లక్షల కోట్ల విలువైన ఒప్పందాలు జరగనున్నాయని తెలిపారు. వీటి ద్వారా దాదాపు 11 లక్షల ఉద్యోగాలు లభిస్తాయన్నారు. ఇప్పటివరకూ 31 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులు రాష్ట్రానికి సాధించామన్న సీఎం వీటి ద్వారా 25 లక్షల ఉద్యోగాలు లభిస్తాయని చెప్పారు.
సీఎం సహాయనిధికి కోటి విరాళం: ముఖ్యమంత్రి సహాయనిధికి కృష్ణా డిస్ట్రిక్కో ఆపరేటివ్ సెంట్రల్ బ్యాంక్ తరపున రూ.1 కోటి విరాళాన్ని ఆ బ్యాంక్ ఛైర్మన్ నెట్టెం రఘురాం అందించారు. సచివాలయంలో మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర, ఆప్కాబ్ ఛైర్మన్ గన్ని వీరాంజనేయులు పాటు సీఎంను కలిసి చెక్కును అందించారు. తుపాన్లతో పంటలు నష్టపోయిన రైతులకు అండగా నిలిచేందుకు కేడీసీసీ బ్యాంక్ కామన్ గుడ్ ఫండ్ నుంచి ఈ విరాళాన్ని అందిస్తున్నట్లు రఘురాం తెలిపారు. రైతులకు అండగా నిలిచేలా సీఎం సహాయ నిధికి విరాళం అందించినందుకు సీఎం కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.
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