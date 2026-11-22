'అన్నీ అడ్డగోలు ప్రచారాలే' - వైఎస్సార్సీపీ తీరుపై చంద్రబాబు ఫైర్
Chandrababu Slams YSRCP: రాష్ట్రానికి కియా, హ్యుందాయ్ వస్తుంటే వైఎస్సార్సీపీకి ఇబ్బందేంటని చంద్రబాబు ప్రశ్నించారు. షర్మిల కుమార్తె వివాహానికి ఆహ్వాన పత్రిక ఇవ్వడంపైనా అడ్డగోలు రాతలు రాశారని మండిపడ్డారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 22, 2026 at 10:17 AM IST
ఏపీకి వైఎస్సార్సీపీ తీరని ద్రోహం చేస్తోందని సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు. కూటమి ప్రభుత్వం రాష్ట్రానికి పెట్టుబడులు తెస్తుంటే ఓర్చుకోలేక తప్పుడు ప్రచారం చేస్తోందని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. జగన్ పత్రిక సాక్షిలో అత్యంత బాధ్యతారహితంగా కథనాలు ప్రచురిస్తున్నారని మండిపడ్డారు. ఈ మేరకు శనివారం ఉండవల్లిలోని క్యాంప్ కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో ఆయన పాల్గొని మాట్లాడారు.
‘షర్మిల ఇటీవల తన కుమార్తె వివాహానికి నన్ను ఆహ్వానించారు. నేనూ ఆమెను ఆశీర్వదించి శుభాకాంక్షలు తెలిపాను. అది మన సంప్రదాయం. వైఎస్ రాజశేఖరరెడ్డి కూడా అప్పట్లో ఆయన పిల్లల వివాహాలకు నన్ను ఆహ్వానించారు. ఆయన, నేను ఒకప్పుడు మంచి స్నేహితులం. 1978 నుంచి 1983 వరకు సన్నిహితంగా కలిసి తిరిగాం. తర్వాత నేను టీడీపీలో, ఆయన కాంగ్రెస్లో ఉన్నాం. రాజకీయంగా హోరాహోరీగా పోరాడాం. కానీ ఎప్పుడూ మానవ సంబంధాలు దెబ్బతినేలా వ్యవహరించలేదు. షర్మిల నాకు ఆహ్వానపత్రిక ఇవ్వడంపై సాక్షి పత్రికలో సొంత చెల్లెలిపై అడ్డమైన రాతలు రాశారు. రక్తసంబంధీకుల మధ్య భేదాభిప్రాయాలు సహజం. అంతమాత్రాన ఇంత నీచానికి ఎలా దిగజారతారు?’ అని మండిపడ్డారు.
గొడ్డలి పార్టీకి వచ్చిన ఇబ్బందేంటి? : కియా అనుబంధ పరిశ్రమలు ఏపీకి వస్తుంటే, హ్యుందాయ్ సంస్థ రాష్ట్రంలో పెట్టుబడులు పెట్టాలనుకుంటుంటే గొడ్డలి పార్టీకి వచ్చిన ఇబ్బందేంటని చంద్రబాబు ప్రశ్నించారు. మన రాష్ట్రంలో ఇప్పటికే కియా ఉందన్నారు. హ్యుందాయ్ కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్కు వచ్చి పరిశ్రమలు ఏర్పాటుచేసుకోవాలని భావించి ఉండొచ్చని చెప్పారు. దానిపై తమిళనాడు వారికి కొన్ని అపోహలు ఉండొచ్చని తెలిపారు. గతంలో కియా మోటార్స్ కోసం తమిళనాడు, కర్ణాటక, గురజాత్, మహారాష్ట్ర పోటీపడ్డాయని అన్నారు. ఆ సంస్థను ఏపీకి తీసుకొచ్చామని చంద్రబాబు గుర్తుచేశారు.
కియా, హ్యుందాయ్ అనుబంధ పరిశ్రమల్నీ ఏపీకి తెచ్చేందుకు ప్రయత్నించామని చంద్రబాబు చెప్పారు. ఇందుకోసం దక్షిణకొరియా వెళ్లి ఆ సంస్థలతో మాట్లాడానని తెలిపారు. ఆ తర్వాత అధికారంలోకి వచ్చిన జగన్ కియా పరిశ్రమను వాళ్ల నాన్న తెచ్చారని, ఆత్మ చెప్పిందని అనేక విషయాలు మాట్లాడారని అన్నారు. ఆ సంస్థను రాష్ట్రం నుంచి వెళ్లగొట్టేందుకు ప్రయత్నించారని వివరించారు. ఆ పరిశ్రమలతో తమ అధికారులు మాట్లాడి, ఏపీకి వచ్చేందుకు ఒప్పించారని గుర్తుచేశారు.
వైఎస్సార్సీపీ ఎంపీ అవినాశ్రెడ్డి పులివెందులలో ఐదు కార్లతో తిరుగుతూ రౌడీయిజం చేస్తుంటే చూస్తూ ఊరుకోవాలా అని చంద్రబాబు ప్రశ్నించారు. తీవ్రవాదులు గతంలో తనపై క్లెమోర్ మైన్స్తో దాడిచేసి పారిపోయారన్నారు. ఇప్పుడు కొందరు అలాగే ఆరోపణలు చేసి వెళ్లిపోతున్నారని, రౌడీయిజం, బెదిరింపులతో పెత్తనం చేయాలని చూస్తే కుదరదని తేల్చి చెప్పారు.
ఇటీవల ఒక పాఠశాలలో రంపంతో దాడిచేసిన ఘటనలో గాయపడ్డ బాలికను బెంగళూరు తరలించి చికిత్స చేయిస్తున్నట్లు చంద్రబాబు వివరించారు. వైద్యఖర్చుల కోసం సీఎం సహాయనిధి నుంచి రూ.32 లక్షలు విడుదల చేశానని చెప్పారు. ప్రభుత్వం ఇంతలా ఆదుకుంటుంటే, మరోవైపు పోలీసులపై వైఎస్సార్సీపీ నేతలు హైకోర్టులో కేసులు వేయడమేంటని ప్రశ్నించారు. వైఎస్సార్సీపీ పాలనలో ఏపీలో ఏం జరిగిందో అందరికీ తెలుసన్నారు. శాంతిభద్రతలను కాపాడేందుకు ప్రభుత్వం చేస్తున్న ప్రయత్నాల్ని తప్పుపట్టడం ఎంతవరకు సమంజసమని చంద్రబాబు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.
‘స్థానికసంస్థల ఎన్నికల్లో అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా లాంటిచోట్ల మేం ఎందుకు ఓడిపోయామన్న అంశాన్ని లోతుగా అధ్యయనం చేయాలి. అరకు ప్రాంతంలో కాఫీ ఎక్స్పీరియన్స్ సెంటర్లు ఏర్పాటుచేసి సందర్శకులను ఆకర్షించేలా ప్రణాళికలు రూపొందిస్తున్నాం. జీవనోపాధి, అభివృద్ధి, సంక్షేమం, భవిష్యత్ కంటే మరేదో అంశం వారిని ఎక్కువగా ప్రభావితం చేస్తోందా అన్న విషయాన్ని తెలుసుకోవాలి. బలవంతపు మతమార్పిడులు తప్పని చాలాసార్లు చెప్పాను. ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుతున్న ప్రాంతాల్లో కొన్ని తప్పులు జరిగాయి. కమ్యూనికేషన్ లోపం, ఇతరులు చెప్పిన మాటల్ని అక్కడి వారు నమ్మడం వల్ల సమస్యలు ఏర్పడ్డాయి. బలవంతపు మతమార్పిడులు తప్పు. రాజకీయ పార్టీల బాధ్యత అది కాదు’ అని చంద్రబాబు వ్యాఖ్యానించారు.
అందరూ ఒకేలా ఉండరు : మూడు పార్టీల్లో అన్నిచోట్లా అందరూ ఒకేలా ఉండరని చంద్రబాబు వ్యాఖ్యానించారు. కొన్నిచోట్ల సమస్యలున్నాయని, వాటిని పరిష్కరించేందుకు నిబద్ధతతో పనిచేయాలన్నారు. అందర్నీ ఒకే తాటిపైకి తేవడమే నాయకత్వ లక్షణమని చెప్పారు. దానికి మూడు పార్టీలూ నిరంతరం ప్రయత్నించాలని వివరించారు. చివరి మైలువరకు కూటమి స్ఫూర్తిని తీసుకెళ్లాలని సూచించారు. ఇంత విస్తృత కసరత్తు చేసినా తమ పార్టీలోనూ ముగ్గురు నేతలు అలిగి కూర్చున్నారని తెలిపారు. వారిని ఏమనాలి? బాధ్యతగా వ్యవహరించకుండా ఇలా చేయడమేంటి? వారికి కౌన్సెలింగ్ చేయాలన్నారు ఇంత సమగ్రంగా కసరత్తు చేసి, అందరి అభిప్రాయాలూ తీసుకుని జిల్లా పరిషత్ పదవుల్ని నిర్ణయించిన తర్వాత కూడా అలగడం సరికాదని చంద్రబాబు అన్నారు.
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