'సిద్ధంగా ఉండండి' - 6 నెలల్లో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు జరగొచ్చు - మంత్రులతో సీఎం చంద్రబాబు
ఇప్పటి వరకు జరిగిన అన్ని ఎన్నికలల్లో మనం గెలిచామన్న చంద్రబాబు - ఎన్నిక ఏదైనా కూటమిదే గెలుపు కావాలని వెల్లడి - కూటమి ప్రభుత్వం సాధిస్తున్న ప్రగతిని ప్రజలకు వివరించాలన్న సీఎం
CM Chandrababu on Local Body Elections in AP : స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు 6 నెలల్లో జరగొచ్చు, అందుకు సిద్ధంగా ఉండాలని మంత్రులతో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు సూచించారు. వైఎస్సార్సీపీ చేసిన విధ్వంసాన్ని చెప్తూనే కూటమి ప్రభుత్వం సాధిస్తున్న ప్రగతిని ప్రజలకు వివరించాలన్నారు. ఇప్పటి వరకు జరిగిన అన్ని ఎన్నికలల్లో మనం గెలిచామన్న చంద్రబాబు, ఎన్నిక ఏదైనా కూటమిదే గెలుపు కావాలని స్పష్టం చేశారు. పంచాయతీలు మాదిరిగానే నీటి సంఘాలు నీటి పన్ను వసూలు చేయాలని మంత్రి రామానాయుడుకు చెప్పారు. చేసిన పనిని మీరు మీడియాకు చెప్పుకోవడంలో విఫలమవుతున్నారని మంత్రులతో వ్యాఖ్యానించారు. మంత్రివర్గంలో అజెండా అంశాలు ముగిశాక వివిధ అంశాలపై సీఎం మంత్రులతో చర్చించారు.
పశ్చిమాసియా యుద్ధ ప్రభావం వల్ల గ్యాస్ కొరత తలెత్తకుండా నిరంతర పర్యవేక్షణ ఉండాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు సూచించారు. కొందరు గ్యాస్కి ప్రత్యామ్నాయoగా ఎలక్ట్రిక్ పొయ్యిల వాడుతున్నారని మంత్రి పయ్యావుల కేశవ్ తెలిపారు. ఎలక్ట్రిక్ పొయ్యిలు ఎక్కువ వాడితే విద్యుత్ డిమాండ్ పెరిగే అవకాశం ఉన్నందున, విద్యుత్ డిమాండ్ పర్యవేక్షించాలని సీఎం ఆదేశించారు.
90 రోజుల పాటు జలాధార కార్యక్రమం : ఏప్రిల్ 2న శాఖల పనితీరు మీద నివేదికలు ఇస్తానని ముఖ్యమంత్రి వెల్లడించారు. నివేదికలు ఆధారంగా సమీక్ష చేసుకుని పురోగతి సాధించాలని దిశానిర్దేశం చేశారు. ఏప్రిల్ 2 నుంచి 90రోజుల పాటు జలాధార కార్యక్రమం చేపట్టాలని సూచించారు. కాలవులు, డ్రైన్లు శుభ్రం చేయించి భూగర్భ జలం పెంచటమే లక్ష్యంగా జలాధార చేపట్టాలన్నారు. మే 15 కల్లా సాగునీటిని విడుదల చేయాలని ఆదేశించారు.
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పొట్టిశ్రీరాములు జయంతి వేడుకలు : వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ నిర్లక్ష్యం వల్ల దాదాపు 7లక్షల ఎకరాలకు నీరందలేదన్న సీఎం, చివరి ఎకరాకు నీరిచ్చే దిశగా జలాధార జరగాలని సూచించారు. వరదల వల్ల రేపల్ల వద్ద బలహీనంగా ఉన్న కరకట్టను అభివృద్ధి చేయాలని మంత్రి అనగాని సత్యప్రసాద్ కోరారు. ఈ నెల 16న అమరావతిలో పొట్టిశ్రీరాములు విగ్రహావిష్కరణ చేపడుతున్నామని తెలిపారు. అన్ని జిల్లాల్లోనూ పొట్టిశ్రీరాములు జయంతి ఘనంగా నిర్వహించాలని సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశించారు.
క్యాబినెట్లో పలు కీలక నిర్ణయాలు : మరోవైపు సచివాలయం, హెచ్ఓడీ టవర్ల నిర్మాణాలకు ఏపీ క్యాబినెట్ ఆమోదం తెలిపింది. మెకానికల్, ఎలక్ట్రికల్, ప్లంబింగ్ పనుల కోసం రూ.2,316 కోట్లకు పరిపాలనా అనుమతులిచ్చింది. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అధ్యక్షతన సమావేశమైన ఏపీ క్యాబినెట్ పలు కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంది. అమరావతి అభివృద్ధి, ఉపాధి సృష్టి, జలవనరులు, వ్యవసాయం, పరిశ్రమలు, పర్యాటకం, విద్యుత్ అంశాలపై కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంది. సీఆర్డీఏ నిర్ణయాలకు రాష్ట్ర మంత్రి వర్గం ఆమోదం తెలిపింది.
