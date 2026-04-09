నేతల పనితీరుపై సీఎం చంద్రబాబు అసంతృప్తి - మెరుగుపడాలని స్వీట్ వార్నింగ్
విజయనగరం జిల్లా ప్రజాప్రతినిధులతో సీఎం చంద్రబాబు సమీక్ష - నేతల పనితీరుపై నివేదికలను అందజేసిన సీఎం - పార్టీకి కంచుకోట లాంటి జిల్లాలో వ్యక్తిగతంగా, పార్టీపరంగా ప్రగతి చూపాలని నేతలకు హితబోధ
Published : April 9, 2026 at 9:47 AM IST
CM Chandrababu Naidu Warning To Vizianagaram TDP Leaders: ప్రజా ప్రతినిధులు తప్పులు చేయకుండా ఉండడమే కాకుండా అనుచరులు తప్పులు చేయకుండా చూడాల్సిన బాధ్యత కూడా ఎమ్మెల్యేలదేనని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు. విజయనగరం జిల్లా నేతలతో అర్ధరాత్రి వరకూ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు సమీక్ష సాగింది. పలువురు నేతల పనితీరుపై సీఎం అసంతృప్తి వ్యక్తం చేసినట్లు సమాచారం. రాజకీయ అరంగేట్రంతోనే ఎమ్మెల్యేగా గెలిచి, వెంటనే మంత్రిగా జాక్పాట్ కొట్టినా పనితీరు మెరుగుపడలేదని మంత్రి కొండపల్లి శ్రీనివాస్ పని తీరుపై అసంతృప్తి వ్యక్తo చేసినట్లు తెలుస్తోంది. తండ్రిని రాజకీయ అంశాలకు దూరం పెట్టాలని చెప్పినా ఎందుకు చేయలేదని సీఎం ప్రశ్నించారు. అయితే 6 నెలలుగా ఏ వ్యవహారంలోనూ తన తండ్రి జోక్యం చేసుకోవడం లేదని మంత్రి బదులిచ్చినట్లు సమాచారం.
పార్టీకి కంచుకోటలాంటి జిల్లాలో వ్యక్తిగతంగా, పార్టీపరంగా ప్రగతి చూపాలని నేతలకు సీఎం చంద్రబాబు హితబోధ చేశారు. అందర్నీ కలుపుకొని ముందుకెళ్లాలని కొండపల్లికి సూచించారు. కొందరు ఎమ్మెల్యేల తీరుపైనా సీఎం అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. కొందరు అనుచరుల పేర్లు చెబుతూ వీరు ఎవరని నిలదీసినట్లు తెలుస్తోంది. అనుచరుల వల్ల ఇబ్బందులు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంటుందని పరోక్ష హెచ్చరికలు చేశారు. సుదీర్ఘ రాజకీయ అనుభవం ఉన్న కుటుంబం నుంచి వచ్చి ఇప్పుడు వెనకబడటానికి కారణం ఏంటో విశ్లేషించుకోవాలని ఎస్.కోట ఎమ్మెల్యేకు చంద్రబాబు హితబోధ చేసినట్లు తెలిసింది.
అక్రమ కేసులు ఎత్తెయ్యాలి: అందరితో సఖ్యతగా ముందుకు సాగాలని లోకం మాధవికి సీఎం సూచించారు. పనితీరు మెరుగుపరుచుకోవాలని కళా, బేబీ నయనలకు తెలిపారు. నియోజకవర్గ ప్రజలకు అన్ని సమయాల్లో అందుబాటులో ఉండాలని ఎంపీ కలి శెట్టి అప్పలనాయుడుతో అన్నారు. రామతీర్ధంలో రాములవారి విగ్రహాన్ని ధ్వంసం చేసిన ఘటనకు వ్యతిరేకంగా ఉద్యమం చేసిన వారిపై గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం పెట్టిన కేసుల్ని చట్టపరంగా ఎత్తేయాలని అధికారులను సీఎం ఆదేశించారు. ఆలయాభివృద్ధికి అవసరమైన నిధులు కేటాయించాలన్నారు.
ప్రజలతో మమేకం కావాలి: చీపురుపల్లిలో వంద పడకల ఆసుపత్రి నిర్మాణానికి ఆమోదం తెలిపారు. లబ్దిదారుల వివరాలను ప్రజా ప్రతినిధులకు ఇస్తున్నామనీ, ఆ జాబితాల ఆధారంగా ప్రజలతో మమేకం కావాలని పిలుపునిచ్చారు. ప్రభుత్వం అందించే పథకాల గురించి ప్రజలకు వివరించాలని సూచించారు. విజయనగరం-నెల్లిమర్లను కలుపుతూ ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు వేసేలా మాస్టర్ ప్లాన్ రూపొందించాలని ఆదేశాలు జారీ చేశారు. విజయనగరం జిల్లా ప్రజా ప్రతినిధులతో ముఖ్యమంత్రి గత అర్ధరాత్రి వరకూ చేసిన సమీక్షలో ఎంపీ కలిశెట్టి అప్పలనాయుడు, మంత్రి, గజపతినగరం ఎమ్మెల్యే కొండపల్లి శ్రీనివాస్, చీపురుపల్లి ఎమ్మెల్యే కళా వెంకట్రావు, శృంగవరపుకోట ఎమ్మెల్యే కోళ్ల లలితకుమారి, బొబ్బిలి ఎమ్మెల్యే బేబీ నయన, విజయనగరం ఎమ్మెల్యే అదితి గజపతిరాజు, రాజాం ఎమ్మెల్యే కొండ్రు మురళీ మోహన్, నెల్లిమర్ల ఎమ్మెల్యే మాధవితో పాటు ఇంఛార్జ్ మంత్రి వంగలపూడి అనిత, జిల్లా కలెక్టర్ రామసుందర్ రెడ్డి, ఎస్పీ దామోదర్లు హాజరయ్యారు.
ప్రజా ప్రతినిధుల పనితీరు, అందుబాటులో ఉండడం, సమస్యల పరిష్కారం, వ్యవహార శైలి వంటి అంశాలను బేరీజు వేసి సీఎం వారికి వివేదిక ఇచ్చారు. ప్రభుత్వ సేవలు, అవినీతి, ఫైళ్ల క్లియరెన్స్ వంటి అంశాలను బేరీజు వేసి జిల్లా కలెక్టర్, ఎస్పీలకు నివేదికలు అందచేశారు. కూటమి పార్టీలు ఐక్యంగా పని చేస్తూ సమన్వయంతో వెళ్లాలని ముఖ్యమంత్రి నేతలకు దిశానిర్దేశం చేశారు. ప్రతి రోజూ పార్టీ కోసం తాను 2 గంటలకు పైగా సమయాన్ని కేటాయిస్తున్నానని వెల్లడిoచారు.
