సరైన సమయంలో మంచి ఆలోచన చేయాలి - సమర్థులను ఎన్నుకుంటేనే బంగారు భవిష్యత్తు: సీఎం చంద్రబాబు
ఎన్డీయేకు మద్దతివ్వాలి - అభివృద్ధి కావాలంటే ఎన్డీయేను బలపరచాలి - భాషలు వేరుకావచ్చు మనమంతా భారతీయులమన్న చంద్రబాబు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 21, 2026 at 12:54 PM IST
CM Chandrababu Naidu Campaign In Tamil Nadu: ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు రెండో రోజు తమిళనాడులో ఎన్నికల ప్రచారం నిర్వహించారు. ఇవాళ విరుధ్నగర్ జిల్లాలో ఆయన పర్యటిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు ఎన్డీయే తరఫున ఎన్నికల ప్రచారంలో భాగంగా ప్రెస్మీట్ నిర్వహించారు. కేంద్రంలో మోదీ నేతృత్వంలో బలమైన ప్రభుత్వం అధికారంలో ఉందని ఆయన అన్నారు. సంక్షేమ కార్యక్రమాల కోసం చెన్నైకి కేంద్రం రూ.14 లక్షల కోట్లు ఇచ్చిందని పేర్కొన్నారు. కేంద్రం ఉదారంగా నిధులు ఇస్తున్నప్పుడు వినియోగించుకోవాలని, కేంద్ర నిధులను దారి మళ్లించడం సమంజసమా? అని చంద్రబాబు ప్రశ్నించారు.
అభివృద్ధి కావాలంటే ఎన్డీయేను బలపరచాలి: తమిళనాడుకు పూర్వ వైభవం రావాలంటే ఎన్డీయే కూటమిని గెలిపించాలని చంద్రబాబు అభిప్రాయపడ్డారు. దేశానికి నరేంద్ర మోదీ వంటి సమర్థ నాయకత్వం ఉందని, సరైన సమయంలో మంచి ఆలోచన చేయాలని తమిళనాడు ప్రజలను కోరుతున్నట్లు అయన వివరించారు. అభివృద్ధి కావాలంటే ఎన్డీయేను బలపరచాలని స్పష్టం చేశారు. సమర్థులను ఎన్నుకుంటే బంగారు భవిష్యత్తు ఉంటుందని సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు. భాషలు వేరు కావచ్చు కానీ మనమంతా భారతీయులమని గుర్తుంచుకోవాలని ఆయన ఇన్నారు. మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లును అడ్డుకోవడం తమిళనాడుకు నష్టం కాదా? రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసమే తపన పడ్డారు తప్ప వారికి ఒరిగేదేమీ ఉండదు. ప్రత్యామ్నాయాలు సూచించకుండా బిల్లు అడ్డుకుంటే ఏమనాలి అని చంద్రబాబు ప్రశ్నించారు.
డీ లిమిటేషన్కు ప్రత్యామ్నాయం ఉంటే చెప్పండి: తాను 48 ఏళ్లుగా రాజకీయాల్లో ఉన్నానని, 1978లో తొలిసారి అసెంబ్లీకి ఎన్నికయ్యానని, ఆనాడే మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లును దేవెగౌడ ప్రవేశపెట్టారని తాను యూఎఫ్ కన్వీనర్గా ఉన్నప్పుడు బిల్లు పెట్టారని గుర్తు చేసుకున్నారు. 2, 3 సార్లు వాజ్పేయీ బిల్లు పెట్టారన్న చంద్రబాబు, యూపీఏ హయాంలో కాంగ్రెస్ బిల్లు తీసుకొచ్చిందని, బీజేపీ మద్దతుతో బిల్లు పాస్ అయిందన్నారు. 2023లో మళ్లీ మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లు పెట్టారని, మహిళా రిజర్వేషన్లు అమలు చేయాలనేది ప్రధాన లక్ష్యమని ఆయన పేర్కొన్నారు. బిల్లును అడ్డుకోవడం వల్ల ఏం సాధించారు? 1996 నుంచి బిల్లుకు ఎన్నో అడ్డంకులు ఎదురయ్యాయి. డీ లిమిటేషన్కు ప్రత్యామ్నాయంగా ఏదైనా ఉంటే చెప్పొచ్చు కదా? ప్రజల దృష్టి మళ్లించేందుకే లేనిపోని ఆరోపణలు చేస్తున్నారు. బిల్లు అడ్డుకున్నారంటే, మహిళా సాధికారిత ఇష్టం లేదా? డీలిమిటేషన్ వల్ల నష్టమేంటో బిల్లును అడ్డుకుంటున్న వారు చెప్పాలి. దక్షిణాదిలో జనాభా తగ్గింది తలసరి ఆదాయం పెరిగింది.
'డబుల్ ఇంజిన్ సర్కార్తో బుల్లెట్ స్పీడ్ గ్రోత్ ఉంటుంది. అనవసర విమర్శల వల్ల ప్రజలకు అందాల్సిన ప్రయోజనాలు అందవు. డబుల్ ఇంజిన్ సర్కారు వల్ల ప్రయోజనాలు తెలుసుకొని ఓటు వేయాలి. దేశంలో వచ్చే పెట్టుబడుల్లో 25 శాతం ఏపీకి వచ్చాయంటే డబుల్ ఇంజిన్ సర్కారు వల్లే సాధ్యమయ్యింది. కేంద్రంలో మోదీ నేతృత్వంలో బలమైన ప్రభుత్వం అధికారంలో ఉంది. పట్టణాల్లో మౌలిక సదుపాయాలు పెంచాల్సిన అవసరం ఉంది. కోయంబత్తూరు ఒకప్పుడు పారిశ్రామిక హబ్గా ఉండేది. కేంద్రం ఉదారంగా నిధులు ఇస్తున్నా, తమిళనాడు సహకారం అందించినా డీఎంకే సరిగ్గా ఉపయోగించుకోలేదు. అవినీతి, శాంతిభద్రతల సమస్య, డ్రగ్స్, అప్పుల భారం తప్ప డీఎంకే సాధించిందేమీ లేదు. ప్రజలు ఆలోచించి సరైన సమయంలో సమర్థవంతమైన నాయకుడ్ని ఎన్నుకోవాలి.' -చంద్రబాబు, ముఖ్యమంత్రి
నేడు సత్తూరులో ప్రచారం: నేడు చెన్నై, మధురై, అక్కడి నుంచి విరుధ్ నగర్ జిల్లా సత్తూర్ చేరుకుని వివిధ వర్గాలు, వ్యాపార, పారిశ్రామికవేత్తలతో భేటీ కానున్నారు. మధ్యాహ్నం 3 గంటల తర్వాత సత్తూర్ నియోజకవర్గంలో ఎన్డీఏ అభ్యర్థి తరపున ఎన్నికల ప్రచారం చేయనున్నారు. తొలిరోజు కోయంబత్తూర్, థలి, అన్నానగర్ నియోజకవర్గాల్లో చంద్రబాబు పర్యటించారు. ఎన్డీఏ అభ్యర్థుల తరపున ప్రచారం నిర్వహించారు.
