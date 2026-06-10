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దేశ ఆత్మవిశ్వాసం, సామర్థ్యాల బలోపేతానికి మోదీ నిరంతరం కృషి: సీఎం చంద్రబాబు

ప్రధానిగా మోదీ 4,399 రోజులపాటు నిరంతరాయంగా పాలన అందించారు - 'స్వర్ణాంధ్ర' నిర్మాణంతో పాటు 'వికసిత్ భారత్' సాధనలో సహకారం అందిస్తామన్న చంద్రబాబు -నెహ్రూను అధిగమించి మోదీ నెలకొల్పిన ఈ రికార్డు అనితరసాధ్యమన్న లోకేశ్

CM Chandrababu Naidu and Minister Lokesh on PM Modi 12 Years Governance
CM Chandrababu Naidu and Minister Lokesh on PM Modi 12 Years Governance (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 10, 2026 at 12:55 PM IST

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CM Chandrababu Naidu On PM Modi : ప్రధానిగా వరుసగా ఎన్నికై, అత్యధిక కాలం దేశాన్ని పాలించి రికార్డును సాధించిన ప్రధానమంత్రి మోదీకి సీఎం చంద్రబాబు తెలిపారు. కొందరు నాయకులు దేశాన్ని పాలిస్తే, కొద్దిమందే దాని గమనాన్ని మారుస్తారని సీఎం అన్నారు. ప్రధానిగా మోదీ 4,399 రోజులపాటు నిరంతరాయంగా పాలన అందించారన్నారు. కేవలం ఒక మైలురాయి కాదు, గొప్ప మార్పుల శకాన్ని జరుపుకుంటున్నామన్నారు.

దేశం ఆత్మవిశ్వాసం, సామర్థ్యాల బలోపేతానికి మోదీ నాయకత్వం నిరంతరం కృషి చేస్తోందన్నారు. చరిత్రాత్మక మైలురాయిని అధిగమించిన మోదీకి ఏపీ ప్రజల తరఫున సీఎం చంద్రబాబు అభినందనలు తెలిపారు. "స్వర్ణాంధ్ర" నిర్మాణంతో పాటు "వికసిత్ భారత్" సాధనలో సహకారం అందిస్తామని సీఎం తెలిపారు.

కుళాయి నీటి నుండి చంద్రయాన్ వరకు: సామాన్యుడి ఇంట్లో తాగునీటి కుళాయి కనెక్షన్ నుంచి చంద్రయాన్ విజయం వరకు దేశంలో విప్లవాత్మక మార్పులు వచ్చాయన్నారు. పొలంలో రైతు ఆకాంక్షల నుంచి సరిహద్దులో సైనికుడి ధైర్యం వరకు ప్రతి ఒక్కరిలో మోదీ నాయకత్వం నూతన ఉత్తేజాన్ని నింపిందన్నారు. దేశ ప్రగతి ఫలాలు ప్రతి భారతీయుడికి అందేలా కృషి చేస్తున్నారని అన్నారు. నేడు ప్రపంచంలోనే భారత్ అద్భుత శక్తిగా ఎదుగుతోందని సీఎం చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు.

'వికసిత్ భారత్' వైపు అడుగులు: నేటి భారతదేశం తన భవిష్యత్తుపై గట్టి నమ్మకంతో ఉందన్నారు. మరింత ఉన్నతమైన లక్ష్యాలతో, శ్రేష్ఠత వైపు దూసుకుపోవాలనే పట్టుదలతో దేశం ముందుకు సాగుతోందని చెప్పారు. దేశ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని, సామర్థ్యాలను బలోపేతం చేయడంలో మోదీ నాయకత్వం నిరంతరం కృషి చేస్తోందని అభినందించారు. రాబోయే రోజుల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్​ను "స్వర్ణాంధ్ర"గా తీర్చిదిద్దడంతో పాటు, కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్దేశించుకున్న "వికసిత్ భారత్" సాధనలో తమ వంతు పూర్తి సహకారాన్ని అందిస్తామని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు స్పష్టం చేశారు.

మోదీ నెలకొల్పిన ఈ రికార్డు అనితరసాధ్యం: ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీకి మంత్రి నారా లోకేశ్​ హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. దేశ తొలి ప్రధానమంత్రి జవహర్​లాల్ నెహ్రూను అధిగమించి మోదీ నెలకొల్పిన ఈ రికార్డు అనితర సాధ్యమని లోకేశ్ కొనియడారు. 12 ఏళ్ల పాలనలో నరేంద్ర మోదీ నాయకత్వంలో భారత్ అజేయశక్తిగా సగర్వంగా నిలిచిందన్నారు. ప్రజలకు అవకాశాలు, గౌరవం కల్పించడం, స్వావలంబన, సాధికారత దిశగా దేశాన్ని నడిపించిన మోదీ సమర్థ నాయకత్వానికి నిదర్శనం అని లోకేశ్ అన్నారు.

మోదీ 12 ఏళ్ల పాలనపై చంద్రబాబు వ్యాసం: ప్రధానిగా నరేంద్ర మోదీ 12 ఏళ్ల పాలనపై ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు వ్యాసం రాశారు. ప్రధాని పాలనను విశ్లేషిస్తూ "ది ఇండియన్ ఎక్స్‌ప్రెస్‌" పత్రికలో ఏడిటోరియల్ ఆర్టికల్ రాశారు. 12 ఏళ్ల కాలంలో మోదీ తెచ్చిన మార్పులు, సంస్కరణలను వ్యాసంలో వివరించారు. మోదీ ప్రధానిగా 4,399 రోజుల పాటు పనిచేసి చరిత్ర సృష్టించిన సందర్భంగా వ్యాసం రాసిన చంద్రబాబు 'నేషన్ ఫస్ట్‌' అనే నినాదంతో మోదీ పరిపాలన సాగించిన విధానాన్ని ఆవిష్కరించారు. భారతదేశ ఔన్నత్యాన్ని ప్రపంచానికి చాటి చెప్పడంలో మోదీ సఫలీకృతుడయ్యారని సీఎం ప్రశంసించారు. మోదీ నేతృత్వంలో భారత్‌ అద్భుతశక్తిగా ఎదుగుతుందని విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు. 12 ఏళ్ల పాలనలో మోదీ తెచ్చిన డిజిటల్ విప్లవం గురించి విశ్లేషించారు. మోదీ నేతృత్వంలో దేశం వికసిత్‌ భారత్‌-2047 లక్ష్యాలను చేరుకుంటుందని సీఎం చంద్రబాబు ధీమా వ్యక్తం చేశారు.

మోదీ నేతృత్వంలో భారత్‌ అద్భుతశక్తిగా ఎదుగుతుంది: సీఎం చంద్రబాబు

మోదీ సర్కార్‌@12 ఏళ్లు- నెహ్రూ రికార్డ్ బ్రేక్- అత్యధిక కాలం పాలించిన ప్రధానిగా ఘనత

TAGGED:

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CHANDRABABU NAIDU ON PM MODI
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LOKESH ON MODI 12 YEARS GOVERNANCE
CM CHANDRABABU NAIDU ON PM MODI

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