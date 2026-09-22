స్వర్ణ మున్సిపాలిటీ 2047 లక్ష్యంగా ముందుకు సాగాలి: సీఎం చంద్రబాబు
చెరువులు శుభ్రం చేసుకోవాల్సిన బాధ్యత అందరిపై ఉందని చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు. రెండేళ్లుగా స్వచ్ఛాంధ్ర-స్వర్ణాంధ్ర కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నామని చెప్పారు. స్వర్ణ మున్సిపాలిటీ 2047 లక్ష్యంగా ముందుకు సాగాలని పిలుపునిచ్చారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 22, 2026 at 3:16 PM IST
Chandrababu on Municipality Works : కుప్పం నియోజకవర్గంలో రెండో రోజు సీఎం చంద్రబాబు పర్యటించారు. కుప్పం నుంచి పలు అభివృద్ధి పనులను వర్చువల్గా ప్రారంభించారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా హెచ్ఏఎం ప్రాజెక్టులు, ఈసీ పౌల్ట్రీ షెడ్లను ప్రారంభించారు. మున్సిపాలిటీ, కార్పొరేషన్లు, పట్టణ, గ్రామాల్లో రూ.11,359 కోట్ల విలువైన పనులకు శ్రీకారం చుట్టారు. విశాఖ నుంచి మంత్రి నారాయణ, ముఖ్యకార్యదర్శి సురేశ్ వర్చువల్గా హాజరయ్యారు.
123 మున్సిపాలిటీల్లో రూ.7469 కోట్ల పనులతో పాటు విశాఖ పరిధిలో రూ.3,890 కోట్ల విలువైన పనులను ప్రారంభించారు. ఈ కార్యక్రమానికి 123 మున్సిపాలిటీల నేతలు, మున్సిపల్ కమిషనర్లు వర్చువల్గా పాల్గొన్నారు. హైబ్రిడ్ యాన్యుటీ మోడల్లో తొలిసారిగా ప్రభుత్వం పనులు చేపడుతోంది. పట్టణ, స్థానిక సంస్థలపై భారం పడకుండా హైబ్రిడ్ యాన్యుటీ మోడల్లో పనులు చేపట్టనున్నారు. రోడ్ల కోసం రూ.4656 కోట్లు, స్ట్రీట్ లైటింగ్కు రూ.247 కోట్లు, పార్కు పనులకు రూ.509 కోట్లు కేటాయించారు.
మున్సిపల్ చరిత్రలో సువర్ణాధ్యాయం : రాష్ట్ర మున్సిపల్ చరిత్రలో ఇవాళ సువర్ణాధ్యాయమని చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు. పట్టణ ప్రాంతాల్లో అభివృద్ధి పనులు చేసేలా కార్యక్రమాన్ని చేపట్టిన మున్సిపల్ శాఖ మంత్రి, అధికారులకు అభినందనలు తెలియజేశారు. రెండు సంవత్సరాల పాటు సంక్లిష్టమైన పరిస్థితులను ఎదుర్కొని అభివృద్ధి దిశగా పాలన కొనసాగిస్తున్నామని చెప్పారు. ఇవాళ పట్టణ ప్రాంతాల్లో రూ.11,359 కోట్ల విలువైన పనులకు శ్రీకారం చుట్టామని వివరించారు.
ప్రస్తుతం జరుగుతున్న వాటితో కలిపి రూ.50 వేల కోట్ల పనులకు ప్రతిపాదనలు చేశామని చంద్రబాబు వెల్లడించారు. ఇవి పూర్తయితే రాష్ట్రం దశ-దిశ మారుతుందన్నారు. ఇప్పటికే ఏపీ వ్యాప్తంగా రూ.22,330 కోట్ల పనులు కొనసాగుతున్నాయని, మరో ఆరు నెలల్లో రూ.17,000ల కోట్ల పనులను ప్రారంభిస్తామని చెప్పారు. హైబ్రిడ్ యాన్యుటీ మోడల్లో రూ.7496 కోట్ల పనులు చేపడుతున్నామని తెలిపారు. ఒక్క విశాఖ కార్పొరేషన్ పరిధిలోనే రూ.3890 కోట్ల పనులు జరుగుతాయి.
"రోడ్లు, పార్కులు, సెంట్రల్ మీడియన్లు, సీనరేజి పనుల్ని మున్సిపాలిటీల్లో చేపట్టాలని నిర్ణయించాం. రిజర్వాయర్ల ద్వారా నీటిని నిల్వ చేసేందుకు కూడా కార్యక్రమం చేపట్టాం. 2027 నాటికి రాష్ట్రంలోని టిడ్కో గృహాలను పూర్తి చేస్తాం. విశాఖలో 28,500 కుటుంబాలకు ఇళ్ల పట్టాలు ఇచ్చాం. అభ్యంతరం లేనిచోట్ల ఇళ్ల పట్టాలు ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం. ఎకానమీలో పట్టణ ప్రాంతాలు గ్రోత్ ఇంజిన్లుగా ఉంటాయి. వీకెండ్ ఎకానమీ పెంపొందించేలా చర్యలు తీసుకోవాలి. 2047 నాటికి ప్రతి మున్సిపాల్టీని స్వర్ణ మున్సిపాలిటీగా తీర్చిదిద్దాలి. గత పాలనలో జల్ జీవన్ మిషన్ లాంటి కేంద్ర ప్రాయోజిత పథకాల నిధులు వాడకుండా నిర్లక్ష్యం చేశారు. పట్టణాల అభివృద్ధిలో ప్రజాప్రతినిధులు, మున్సిపల్ కమిషనర్లు, అధికారులు శ్రద్ధ పెట్టాలి." - చంద్రబాబు, ముఖ్యమంత్రి
'రెండేళ్లుగా స్వచ్ఛాంధ్ర-స్వర్ణాంధ్ర కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నాం. ఇప్పటికే 143 లక్షల టన్నుల చెత్తను డిస్పోజ్ చేశాం. అక్టోబర్ 2 నాటికి మిగతా 10 లక్షల టన్నుల చెత్త డిస్పోజ్ చేయాలని ఆదేశించా. ఇప్పటికే 2 వేస్ట్ టు ఎనర్జీ ప్లాంట్లు ఉన్నాయి. మరో ఆరు వస్తాయి. వేస్ట్ టు ఎనర్జీ విధానంలో రీసైక్లింగ్కు పంపుతున్నాం. చెరువులు శుభ్రం చేసుకోవాల్సిన బాధ్యత అందరిపై ఉందని' చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు. అనంతరం గుండిశెట్టిపల్లె వద్ద హంద్రీనీవా జలాలకు చంద్రబాబు జలహారతి ఇచ్చారు. గంగమ్మకు పసుపు, కుంకుమ సమర్పించారు. ఈ కార్యక్రమాన్ని తిలకించేందుకు పెద్ద ఎత్తున ప్రజలు అక్కడికి తరలివచ్చారు.
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