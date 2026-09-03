'నీళ్లపై గొడ్డలి పార్టీ తప్పుడు ప్రచారం' - ప్రజల్లోకి వాస్తవాలు తీసుకెళ్లాలన్న సీఎం చంద్రబాబు
ప్రభుత్వం చేపడుతున్న ప్రతి పనిని ప్రజల్లోకి విస్తృతంగా తీసుకెళ్లాలన్న చంద్రబాబు -నిత్యం ప్రజల్లో ఉంటూ వారికి అన్ని వాస్తవాలు చెప్పాలన్న సీఎం - కేబినెట్ సమావేశం అనంతరం సహచర మంత్రులకు సీఎం సూచన
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 3, 2026 at 4:36 PM IST
Chandrababu on El Nino Impact : రాష్ట్రంలో నీటి లభ్యత, వినియోగంపై ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు కీలక సూచనలు చేశారు. ఎల్నినో ప్రభావంతో ఏపీలో తీవ్ర వర్షపాత లోటు నెలకొన్న దృష్ట్యా అన్ని శాఖలు సమన్వయంతో పని చేయాలని సూచించారు. దేశంలో సగటు లోటు వర్షపాతం 14 శాతం ఉంటే ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఏకంగా 52 శాతం ఉందని వివరించారు. అందుబాటులో ఉన్న నీటిని వినియోగించడంలో తాగునీటికి తొలి ప్రాధాన్యం, పశుగ్రాసానికి రెండో ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని స్పష్టం చేశారు. కేబినెట్ సమావేశం అనంతరం చంద్రబాబు, సహచర మంత్రులతో తాజా పరిణామాలపై చర్చించారు.
ఈ సందర్భంగా రాష్ట్రంలోని నీటి నిల్వల తాజా పరిస్థితిని చంద్రబాబు, మంత్రులకు వివరించారు. నీటి వనరులను పొదుపుగా వినియోగిస్తూ, పరిస్థితిని ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షించాలని సూచించారు. విపత్తు నిర్వహణ ద్వారా కేంద్రం నుంచి నిధులు పొందే అన్ని అవకాశాలను పరిశీలించాలని ఆదేశించారు. మరోవైపు జలాశయాల్లో నీరు ఉన్నప్పటికీ పంటలకు నీరు ఇవ్వడం లేదంటూ వైఎస్సార్సీపీ చేస్తున్న తప్పుడు ప్రచారాన్ని సమర్థంగా తిప్పికొట్టి ప్రజలకు వాస్తవ పరిస్థితులు వివరించాలని చంద్రబాబు సహచర మంత్రులకు సూచించారు.
వెలిగొండ, పోలవరం ఎడమ కాలువకు నీటి విడుదలపై కూడా వైఎస్సార్సీపీ దుష్ప్రచారం చేస్తోందని చంద్రబాబు మండిపడ్డారు. కూటమి ప్రభుత్వం చేపడుతున్న ప్రతి మంచి పనిని ప్రజలకు తెలియజేయాలన్నారు. తప్పుడు, ఫేక్ ప్రచారాలపై అప్రమత్తంగా ఉండాలని, నిత్యం ప్రజల్లో ఉంటూ వాస్తవాలను వివరించాలని మంత్రులు, పార్టీ శ్రేణులకు సూచించారు. సోషల్ మీడియాలో ప్రచారమయ్యే అవాస్తవాల ప్రభావానికి నేటి తరం లోనుకాకుండా వారికి వాస్తవాలను వివరించే విషయంలో చురుగ్గా వ్యవహరించాలని చంద్రబాబు సూచనలు చేశారు.
Chandrababu on YSRCP Propaganda : గ్రౌండ్వాటర్ డేటాను అందుబాటులో ఉంచి రైతు సేవా కేంద్రాల ద్వారా అన్నదాతలకు అవసరమైన సమాచారాన్ని అందించాలని చంద్రబాబు ఆదేశించారు. ప్రజలకు వాస్తవ పరిస్థితులు వివరించే కార్యక్రమంలో అందరినీ భాగస్వాములను చేయాలన్నారు. నిత్యావసర ధరలు పెరగకుండా నిరంతరం పర్యవేక్షించాలని మంత్రులు నాదెండ్ల మనోహర్, పయ్యావుల కేశవ్, అచ్చెన్నాయుడుకు సూచించారు.
రైతు బజార్లలో బియ్యాన్ని తక్కువ ధరకు అందిస్తున్నట్లు నాదెండ్ల మనోహర్ వివరించారు. ఈ క్రమంలో స్పందించిన చంద్రబాబు ఇతర నిత్యావసర వస్తువుల ధరల నియంత్రణకు తగిన ప్రతిపాదనలు సిద్ధం చేయాలని ఆదేశించారు. సీడ్ బాల్స్కు అధిక ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని అధికారులకు ముఖ్యమంత్రి ఆదేశాలిచ్చారు. మరోవైపు వెలిగొండ, పోలవరం ఎడమ కాలువలకు నీరు విడుదల చేసినందుకు మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు, ఇంజినీరింగ్ అధికారులను అభినందించారు.
Chandrababu on Local Body Polls : మరోవైపు రాష్ట్రంలో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలన్నీ ఈ సంవత్సరంలోనే పూర్తి చేయాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు. వచ్చే ఏడాదికి ఎలాంటి ఎన్నికలు మిగలకుండా కోర్టు సమస్యలను పరిష్కరించాలని సూచించారు. 100 మున్సిపాలిటీలతో పాటు కోర్టు పరిధిలోని 23 మున్సిపాలిటీల్లోనూ ఎన్నికలు జరిగేలా చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పారు. అన్ని ఎన్నికల్లో కూటమి అభ్యర్థుల విజయానికి ఇంఛార్జ్ మంత్రులు బాధ్యత తీసుకోవాలన్నారు. జిల్లాల్లో జఠిల సమస్యలను పరిష్కరించేందుకు ఇంఛార్జ్ మంత్రులు చొరవ చూపాలని సూచించారు.
నరసాపురంలో ప్రజల ఆధీనంలో ఉన్న ఆరు వేల ఎకరాలకు రెండు నెలల్లో పట్టాలు ఇవ్వాలని, రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఇలాంటి భూములను గుర్తించి పట్టాలు మంజూరు చేయాలని చంద్రబాబు ఆదేశించారు. సూర్యఘర్ పథకం వినియోగంలో నాలుగో స్థానంలో ఉన్న ఏపీని మొదటి స్థానానికి తీసుకురావాలని సూచించారు. రాష్ట్రంలో కనీసం 20 లక్షల కనెక్షన్లు వినియోగంలోకి వచ్చేలా చర్యలు వేగవంతం చేసి, దేశవ్యాప్తంగా ఇస్తున్న కోటి కనెక్షన్ల సబ్సిడీలో మెజార్టీ ప్రయోజనం ఆంధ్రప్రదేశ్కు దక్కేలా చూడాలని చంద్రబాబు ఆదేశాలిచ్చారు.
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