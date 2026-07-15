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పుంగనూరు టీడీపీలో వర్గపోరు - 12 మందిపై హత్యాయత్నం కేసు - నలుగురు సస్పెన్షన్

పుంగనూరు ఇన్‌ఛార్జి నియామక సమావేశంలో ఇరువర్గాల మధ్య ఘర్షణ - తిరుపతిలో మంత్రుల సమక్షంలోనే బాహాబాహీకి దిగిన నేతలు - ఎస్సీ సెల్ రాష్ట్ర కార్యదర్శిపై పూలకుండీతో దాడి

TDP PUNGANUR CLASH CM ACTION
TDP PUNGANUR CLASH CM ACTION (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 15, 2026 at 1:41 PM IST

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TDP Punganur Clash CM Chandrababu Action : పుంగనూరు టీడీపీ నియోజకవర్గ ఇన్‌ఛార్జి మార్పు కోసం తిరుపతిలో నిర్వహించిన సమావేశం రసాభాసగా మారింది. పార్టీలోని రెండు వర్గాలు బాహాబాహీకి దిగాయి. ఈ ఘర్షణలపై ముఖ్యమంత్రి, టీడీపీ అధినేత నారా చంద్రబాబు నాయుడు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. పార్టీలో క్రమశిక్షణను ఉల్లంఘించిన వారిపై చర్యలు తీసుకున్నారు. వెంటనే నలుగురిని పార్టీ నుంచి సస్పెండ్ చేస్తూ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. దాడులకు పాల్పడిన వారిని వదిలిపెట్టొద్దని, వారిపై చర్యలు తీసుకోవాలని పోలీసులను ఆదేశించారు.

12 మందిపై హత్యాయత్నం కేసులు : ముఖ్యమంత్రి ఆదేశాలతో పోలీసులు వెంటనే రంగంలోకి దిగారు. దాడులకు పాల్పడిన వారిని గుర్తించారు. మొత్తం 12 మందిపై హత్యాయత్నం సహా పలు కఠిన సెక్షన్ల కింద కేసులు నమోదు చేశారు. పార్టీ సమావేశంలో తోటి నాయకులపై దాడికి దిగడం, మీడియా ప్రతినిధులపై దౌర్జన్యం చేయడాన్ని పార్టీ అధిష్ఠానం తీవ్రంగా పరిగణించింది. పార్టీ నియమావళికి విరుద్ధంగా వ్యవహరించే వారు ఏ పదవిలో ఉన్నా ఉపేక్షించేది లేదని సీఎం చంద్రబాబు చెప్పారు.

అసలేం జరిగిందంటే : పుంగనూరు శాసనసభ నియోజకవర్గ పార్టీ ఇన్‌ఛార్జి నియామకంపై అభిప్రాయ సేకరణ చేపట్టారు. దీనికోసం తిరుపతిలో ప్రత్యేక సమావేశం ఏర్పాటు చేశారు. రాష్ట్ర మంత్రులు బీసీ జనార్దన్‌రెడ్డి, మండిపల్లి రాంప్రసాద్‌ రెడ్డి ఈ కార్యక్రమానికి పరిశీలకులుగా హాజరయ్యారు. భేటీకి బూత్ కన్వీనర్లు, క్లస్టర్ ఇన్‌ఛార్జులు, మండల పార్టీ అధ్యక్షులు సహా సుమారు 250 మంది ముఖ్య నాయకులను ఆహ్వానించారు. ఈ సమావేశానికి ప్రస్తుత ఇన్‌ఛార్జి చల్లా బాబు వర్గంతో పాటు, ఆయన ప్రత్యర్థి మధుసూదన్‌ నాయుడి వర్గీయులు కూడా భారీగా తరలివచ్చారు.

ఇన్‌ఛార్జి మార్పు ప్రచారంతో ఉద్రిక్తత : పుంగనూరు ఇన్‌ఛార్జిని మార్చబోతున్నారంటూ కొన్ని రోజులుగా ప్రచారం జరుగుతోంది. ఈ క్రమంలో ఇరు వర్గాల మధ్య ఉద్రిక్తత నెలకొంది. దీనికితోడు ఇటీవల టీడీపీ ఎస్సీ సెల్ రాష్ట్ర కార్యదర్శి ముల్లంగి వెంకటరమణ నేరుగా సీఎం చంద్రబాబును కలిశారు. ప్రస్తుత ఇన్‌ఛార్జి చల్లా బాబు వైఎస్సార్సీపీ నాయకులతో కుమ్మక్కయ్యారని ఫిర్యాదు చేశారు. తక్షణమే ఆయనను మార్చాలని కోరారు. ఆ తర్వాత ఆ ఫిర్యాదు విషయాన్ని వెంకటరమణ సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. ఈ పరిణామాలతో ఇరు వర్గాల మధ్య వైరం మరింత ముదిరింది.

పూలకుండీతో దాడి : సమావేశ ప్రాంగణంలో చల్లా బాబు, మధుసూదన్ నాయుడి వర్గాలు ఎదురుపడ్డాయి. దీంతో ఇద్దరి మధ్య మాటల యుద్ధం మొదలైంది. అది కాస్తా వాగ్వాదానికి దారి తీసింది. ఆవేశంతో రగిలిపోయిన చల్లా బాబు వర్గీయులు కొందరు ముల్లంగి వెంకటరమణపై దాడికి దిగారు. ఓ పూలకుండీ తీసుకుని ఆయనపై దాడి చేశారు. ఈ ఘర్షణను కవర్ చేస్తున్న మీడియా ప్రతినిధులపైనా దౌర్జన్యానికి యత్నించారు. దీంతో సమావేశంలో తీవ్ర గందరగోళం నెలకొంది. పరిస్థితి అదుపు తప్పడంతో మంత్రులు సమావేశాన్ని అర్ధాంతరంగా వాయిదా వేశారు.

భవిష్యత్తులో ఇలా జరిగితే వేటే : ఈ ఘర్షణ ఘటన రాష్ట్రవ్యాప్తంగా టీడీపీలో చర్చనీయాంశమైంది. పార్టీ క్రమశిక్షణను కాలరాస్తే చూస్తూ ఊరుకోబోమని అధినాయకత్వం స్పష్టం చేసింది. ఇలాంటి ఘటనలు ఎక్కడా పునరావృతం కావడానికి వీల్లేదని పార్టీలోని అన్ని స్థాయిల నాయకులకు స్పష్టమైన ఆదేశాలు జారీ చేసింది. పార్టీకి నష్టం చేకూర్చేలా వ్యవహరిస్తే ఎంతటి వారైనా చర్యలు తప్పవని గట్టి హెచ్చరికలు పంపింది.

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