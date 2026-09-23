జగన్ బెంగళూరులో కూర్చుని ఏపీలో విధ్వంసం సృష్టిస్తున్నారు: సీఎం చంద్రబాబు
స్థానిక సంస్థల్లో అన్ని స్థానాల్లో కూటమి అభ్యర్థులను గెలిపించుకుని వచ్చే బాధ్యత ఇన్ఛార్జ్ మంత్రులదేనని సీఎం చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు. కూటమి పార్టీల మధ్య ఐక్యత ఎంతో కీలకమని చంద్రబాబు తెలిపారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 23, 2026 at 6:17 PM IST
CM Chandrababu Discussion with Ministers Regarding Latest Issues: జగన్ బెంగళూరులో కూర్చుని, రౌడీ గ్యాంగ్ ద్వారా ఏపీలో విధ్వంసం సృష్టిస్తున్నారని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. మంత్రివర్గ సమావేశం అనంతరం ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు మంత్రులతో తాజా పరిణామాలపై కీలకంగా చర్చించారు. ప్రభుత్వ ఆస్తులు ధ్వంసం చేసేవారిపై రైల్వే యాక్ట్ తరహాలో కఠిన చట్టం తేవాలని చంద్రబాబు ఆదేశించారు. శాంతిభద్రతల్ని దెబ్బతీసే ఎలాంటి ప్రయత్నాల్ని ఉపేక్షించబోమని హెచ్చరించారు. ఇటీవల విజయవాడలో శాప్ ఆఫీస్, వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో టీడీపీ కార్యాలయంపై జరిగిన దాడుల్లో ఒకే వ్యక్తులు ఉన్న విషయాన్ని ప్రస్తావించారు. అన్ని వివరాలను రేపు స్వయంగా తానే మీడియాకు వివరిస్తానని చెప్పారు.
కూటమి పార్టీల మధ్య ఐక్యత ఎంతో కీలకం: స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలను ప్రభుత్వం సీరియస్గా తీసుకుంటుందని, ఎన్నికల సంఘం ఎప్పుడు షెడ్యూల్ ప్రకటించినా సర్వం సన్నద్ధంగా ఉన్నామని తెలిపారు. స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో కూటమి అభ్యర్థుల గెలుపు బాధ్యతను, ఇంఛార్జ్ మంత్రులు తీసుకోవాలని స్పష్టం చేశారు. కూటమి పార్టీల మధ్య ఐక్యత ఎంతో కీలకమన్నారు.
అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచనలు: రాష్ట్రానికి తీవ్ర వాయుగుండం ముప్పు పొంచి ఉండటంతో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు యంత్రాంగాన్ని అప్రమత్తం చేశారు. వర్షాలపై సీఎస్, డీజీపీతో పాటు మంత్రులు, వివిధ శాఖల అధికారులతో అత్యవసర సమీక్ష నిర్వహించారు. శ్రీకాకుళం - కవిటి మధ్య తీవ్ర వాయుగుండం తీరం దాటే అవకాశం ఉందని, ఆ సమయంలో గంటకు 85 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురుగాలులు వీచే అవకాశం ఉందని అధికారులు సీఎంకు వివరించారు. ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాలు, గోదావరి పరివాహక ప్రాంతాల్లోనూ భారీ వర్షాలకు అవకాశం ఉందని కలెక్టర్లు, క్షేత్రస్థాయి అధికారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సీఎం ఆదేశించారు.
రాష్ట్రంలో కురుస్తున్న వర్షాలను రైతులకు ప్రయోజనం చేకూరేలా సద్వినియోగం చేసుకోవాలని, రైతు సేవా కేంద్రాల ద్వారా పంట నష్టాలు జరగకుండా అవసరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశించారు. రాష్ట్ర జీఎస్డీపీ తగ్గకుండా ఆర్థిక వృద్ధిని కొనసాగించేలా అధికారులు, మంత్రులు సమన్వయంతో పని చేయాలని చంద్రబాబు సూచించారు.
యంత్రాంగాన్ని సిద్ధంగా ఉంచాలి: నదులు, వాగుల్లో వంకల్లో ప్రవాహాలను నిరంతరం పర్యవేక్షించి లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలను ముందుగానే అప్రమత్తం చేయాలని సూచించారు. రిజర్వాయర్లలో నీటి నిల్వలకు అవసరమైన చర్యలు చేపట్టాలని అత్యవసర పరిస్థితులను ఎదుర్కొనేందుకు యంత్రాంగాన్ని సిద్ధంగా ఉంచాలని నిర్దేశించారు. 261 మండలాల్లో వర్షాలపై ప్రత్యేక అంచనాలు ఉన్నందున రేపు, ఎల్లుండి కూడా అప్రమత్తత కొనసాగించాలని సూచించారు. ఇదిలా ఉండగా మరోవైపు నేడు జరిగిన కేబినెట్ మీటింగ్లో మంత్రివర్గం 60కి పైగా అజెండా అంశాలపై కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంది.
రాష్ట్రంలో నాలుగు కొత్త పోలీస్ కమిషనరేట్లు - కేబినెట్ ఆమోదం
పవన్కు చంద్రబాబు ఆత్మీయ పరామర్శ - చికిత్సలోనూ సమీక్షలు చేయడంపై ప్రశంసలు