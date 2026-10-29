స్థానిక పోరులో 'NDA' అభ్యర్థే ఫైనల్ - రెబల్స్ ఉంటే సస్పెండ్ చేయాలి: సీఎం చంద్రబాబు
స్థానిక ఎన్నికల్లో కూటమి జోరుకు రెబల్స్ అడ్డుకారదాని చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు. కూటమి ఖరారు చేసిన అభ్యర్ధే ఫైనల్ అని తేల్చిచెప్పారు. ఎన్డీయే అభ్యర్థుల విజయానికి మంత్రులంతా సమష్టిగా పనిచేయాలన్నారు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 29, 2026 at 5:30 PM IST
Chandrababu on AP Local Polls : మంత్రివర్గ అజెండా అంశాలపై చర్చ ముగిసిన తర్వాత ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, మంత్రులతో స్థానిక ఎన్నికల సన్నద్ధతపై సమీక్షించారు. మూడు పార్టీలు కలిసి ఖరారు చేసిన ఎన్డీయే అభ్యర్థే తుది అభ్యర్థి అని తేల్చి చెప్పారు. కూటమి జోరుకు రెబల్స్ అడ్డుకారాదని సీఎం స్పష్టం చేశారు. కూటమి అభ్యర్థుల విజయానికి ఇంఛార్జ్ మంత్రులు ప్రత్యేకంగా దృష్టి సారించాలని ఆదేశించారు.
ఇటీవల కూటమి ఐక్యతను చాటుతూ నిర్వహించిన ఉమ్మడి మీడియా సమావేశం ప్రజల్లోకి బలంగా వెళ్లిందని డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ తెలిపారు. అదే ఐక్యతను క్షేత్రస్థాయిలో కొనసాగిస్తూ అభ్యర్థుల గెలుపునకు సమష్టిగా కృషి చేద్దామని పిలుపునిచ్చారు. ఎన్నికల ప్రక్రియలో ఎక్కడైనా రెబల్స్ ఉంటే వెంటనే సస్పెండ్ చేయాలని చంద్రబాబు ఆదేశించారు. స్థానిక ఎన్నికల్లో తలెత్తే వివాదాలను తక్షణమే పరిష్కరించాలని మంత్రులకు సూచించారు. ఈ విషయంలో ఎవరినీ ఉపేక్షించేది లేదని స్పష్టం చేశారు.
త్వరలో సొసైటీ ఎన్నికలు: పట్టణ స్థానిక సంస్థలు, జడ్పీటీసీ, ఎంపీటీసీ ఎన్నికలు పూర్తయిన తర్వాత పంచాయతీ ఎన్నికలపైనా దృష్టి పెట్టాలని చంద్రబాబు తెలిపారు. ఆ వెంటనే సొసైటీ ఎన్నికలు కూడా ఉంటాయని, ఈ ఎలక్షన్స్ అన్నీ పూర్తయిన తర్వాత పాలనపై పూర్తిస్థాయిలో దృష్టి సారిద్దామని చెప్పారు. గత రెండున్నరేళ్లలో ప్రభుత్వం చేపట్టిన అభివృద్ధి, సంక్షేమ కార్యక్రమాలపై ప్రజల్లో సానుకూలత ఉందని చంద్రబాబు అభిప్రాయపడ్డారు. చిన్నచిన్న సమస్యలను సైతం శ్రద్ధగా పరిష్కరిస్తున్నామని పవన్ కల్యాణ్ తెలిపారు. నవంబర్లో జరగనున్న సీఐఐ భాగస్వామ్య సదస్సును సమష్టి కృషితో విజయవంతం చేయాలని ముఖ్యమంత్రి సూచించారు.