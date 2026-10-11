స్థానిక ఎన్నికలను ఆషామాషీగా తీసుకోవద్దు - నేతల పనితీరుకు రేటింగ్స్ ఇస్తాం: చంద్రబాబు
స్థానిక ఎన్నికల్లో బీసీలకు పార్టీ పరంగా 40 శాతం వరకు సీట్లు కేటాయిస్తామని. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ప్రకటించారు. స్థానిక ఎన్నికలకు కసరత్తును సీఎం ముమ్మరం చేశారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 11, 2026 at 6:02 PM IST
Chandrababu on Local Polls : బీసీలకు స్థానిక ఎన్నికల్లో పార్టీ పరంగా 40 శాతం వరకు సీట్లు కేటాయిస్తామని టీడీపీ అధినేత, సీఎం చంద్రబాబు ప్రకటించారు. 2024 ఎన్నికల కంటే స్థానిక ఎన్నికల్లో ఎక్కువ శాతం ఓట్లు సాధించాలని పిలుపునిచ్చారు. 50 రోజుల పాటు గెలుపే ధ్యేయంగా పనిచేయాలని శ్రేణులకు స్పష్టం చేశారు. ఎన్నికలను ఆషామాషీగా తీసుకోవద్దని, నేతల పనితీరుకు రేటింగ్స్ ఇస్తామని తేల్చిచెప్పారు. డబుల్ ఇంజిన్ సర్కార్తో రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి చేస్తున్నామని, స్థానిక ఎన్నికల్లో కూటమి అభ్యర్థులను గెలిపించి ట్రిపుల్ ఇంజిన్ సర్కార్ ఏర్పాటు చేయాలని దిశానిర్దేశం చేశారు.
స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలకు సన్నద్ధతపై సీఎం చంద్రబాబు పార్టీ నేతలతో వర్చువల్ సమావేశం నిర్వహించారు. మంత్రులు, జిల్లా పార్టీ అధ్యక్షులు, ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలు, నియోజకవర్గాల ఇంఛార్జ్లు, అబ్జర్వర్లు, పార్టీ ముఖ్య నేతలతో ఈ సందర్భంగా మాట్లాడారు. ఎన్నికల్లో అనుసరించాల్సిన వ్యూహంపై దిశానిర్దేశం చేశారు. కూటమి పార్టీల మధ్య సమన్వయంపై చంద్రబాబు ప్రత్యేకంగా దృష్టి పెట్టారు. వివిధ స్థాయిల్లోని సమన్వయ కమిటీలను క్రియాశీలం చేయాలని సూచించారు.
Local Body Elections in AP : పై స్థాయిలో ఉన్న ఐక్యత క్షేత్రస్థాయిలోనూ కనిపించాలని చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు. విభేదాలు, అపోహలకు తావివ్వొద్దని స్పష్టం చేశారు. కూటమి పార్టీలన్నీ కలిసి ప్రచారం చేయాలని ఆదేశించారు. తటస్థులను సానుభూతిపరులుగా మార్చేలా పార్టీ కేడర్ పనిచేయాలని సూచించారు. గెలిచే అభ్యర్థులకే సీట్లు కేటాయిస్తామన్నారు. అధిష్ఠానాలు నిర్ణయించిన కూటమి అభ్యర్థులను గెలిపించాలని పిలుపునిచ్చారు.
వైఎస్సార్సీపీపై చంద్రబాబు తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. గొడ్డలి పార్టీ ఇమేజ్ పడిపోవడంతోనే ఫేక్ ప్రచారాన్ని ముమ్మరం చేసిందని ఆరోపించారు. అక్రమంగా ఆస్తులు సంపాదించిన జగన్ తమపై ఆరోపణలు చేస్తున్నారని విమర్శించారు. వైఎస్ వివేకానందరెడ్డి హత్య కేసులో జగన్ అంతిమ లబ్ధిదారని ఆరోపించారు. తన చేతిలో కత్తి పెట్టి ప్రజలను మభ్యపెట్టే ప్రయత్నం చేశారని వ్యాఖ్యానించారు. ఈడీని తామే పంపించామని వైఎస్సార్సీపీ ప్రచారం చేయడాన్ని తప్పుబట్టారు. ఆ పార్టీకి తప్పుడు ప్రచారం అలవాటుగా మారిందని దుయ్యబట్టారు. జగన్ వల్ల ఎంతోమంది ఐఏఎస్లు, ఐపీఎస్లు, వ్యాపారవేత్తలు జైలుకెళ్లారని ఆరోపించారు.
ప్రచారం, కూటమి పార్టీల సమన్వయం, ప్రత్యర్థుల దుష్ప్రచారాన్ని తిప్పికొట్టడంపై చంద్రబాబు సూచనలు చేశారు. గెలుపు, నిజాయితీ, సమర్థత, సామాజిక సమీకరణాల ఆధారంగా అభ్యర్థులను ఎంపిక చేస్తామన్నారు. సిన్సియారిటీ లేకుండా డ్రామాలు ఆడేవారిని ఉపేక్షించబోమని స్పష్టం చేశారు. ప్రభుత్వ అభివృద్ధి, సంక్షేమ కార్యక్రమాలను ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లాలని సూచించారు. సంక్షేమం కోసం 1.50 లక్షల కోట్లు ఖర్చు చేశామని తెలిపారు. అంతే మొత్తంలో అభివృద్ధి పనులు చేపట్టామని వివరించారు.
'సూపర్ సిక్స్ హామీల అమలును ప్రజలకు వివరించాలి. చెత్త పన్ను రద్దు చేశాం. పారిశుద్ధ్యాన్ని మెరుగుపరిచాం. రహదారులు నిర్మించాం. సాగునీటి రంగానికి పూర్వ వైభవం తెచ్చాం. భోగాపురం విమానాశ్రయాన్ని పూర్తి చేశాం. అన్ని ప్రాంతాల అభివృద్ధికి చర్యలు తీసుకుంటున్నామని' చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు.
చేపట్టిన పనులను ప్రస్తావించాలి : గ్రామీణ, పట్టణ ప్రాంతాల్లో చేపట్టిన పనులను ప్రచారంలో ప్రస్తావించాలని చంద్రబాబు ఆదేశించారు. పల్లె పండుగకు రూ.11,000ల కోట్లు కేటాయించామని తెలిపారు. జేజేఎం పనులకు రూ.30,000ల కోట్లతో శంకుస్థాపన చేశామన్నారు. ఐదు లక్షల ఇళ్లలో సామూహిక గృహప్రవేశాలు నిర్వహించామని చెప్పారు. మరో మూడు లక్షల ఇళ్లకు భూమిపూజ చేశామని వివరించారు. మున్సిపాలిటీలు, కార్పొరేషన్లలో మౌలిక సదుపాయాల కోసం రూ.11,359 కోట్ల పనులు చేపట్టామని వెల్లడించారు.
'ఇప్పటివరకు 16.48 లక్షల ఎకరాలను 22-ఏ నిషేధిత జాబితా నుంచి తొలగించాం. విశాఖపట్నం, విజయవాడ, మంగళగిరి ప్రాంతాల్లో రూ.52,000ల కోట్ల విలువైన ఆస్తులపై 60,000ల మందికి హక్కులు కల్పించేలా పట్టాలు ఇచ్చాం. సంక్షేమంతోపాటు వ్యక్తిగత, సామాజిక అవసరాలు తీర్చడంపై దృష్టి పెట్టాం. కుటుంబ సాధికారత, వ్యక్తి భద్రత, గ్రామాల అభివృద్ధే లక్ష్యంగా పనిచేస్తున్నామని' చంద్రబాబు వివరించారు.
Chandrababu on BC Reservations : బీసీ రిజర్వేషన్ల అంశంపై వైఎస్సార్సీపీ తీరును ప్రజలకు వివరించాలని చంద్రబాబు సూచించారు. బీసీలకు రిజర్వేషన్లు ఇవ్వకూడదని, స్థానిక ఎన్నికలు జరగకూడదని వైఎస్సార్సీపీ కోర్టులను ఆశ్రయించిందని విమర్శించారు. రాష్ట్ర జనాభాలో సగం ఉన్న బీసీలకు ఆ పార్టీ అన్యాయం చేసిందని ఆరోపించారు. తెలుగుదేశం వ్యవస్థాపకుడు ఎన్టీఆర్ స్థానిక సంస్థల్లో బీసీలకు రిజర్వేషన్లు తీసుకొచ్చారని గుర్తుచేశారు. ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో వాటిని 34 శాతానికి పెంచామని, వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో బీసీ రిజర్వేషన్లు 34 శాతం నుంచి 24 శాతానికి తగ్గాయని దుయ్యబట్టారు.
'బీసీ నాయకత్వాన్ని పెంచేందుకు స్థానిక ఎన్నికలు వేదిక కావాలి. రాజీవ్ రంజన్ మిశ్రా కమిటీ సిఫార్సులను ఆమోదించి బీసీలకు మేలు చేసేందుకు చర్యలు తీసుకున్నాం. ఎస్సీ, ఎస్టీల ప్రయోజనాలకు భంగం కలగకుండా బీసీలకు న్యాయం చేస్తున్నాం. స్థానిక ఎన్నికల్లో బీసీలకు 34 శాతానికి మించి స్థానాలు కల్పించేందుకు కృషి చేస్తున్నాం. పార్టీ పరంగా 40 శాతం వరకు సీట్లు ఇచ్చేలా కసరత్తు చేస్తున్నాం. ‘జయహో బీసీ- జనాభాలో సగం – కూటమి ఇచ్చింది బలం’ నినాదంతో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ప్రచారం చేపట్టాలని' చంద్రబాబు ఆదేశించారు.
స్థానిక ఎన్నికల్లో అభివృద్ధి నిరోధకులకు, రౌడీలకు, ‘రప్పా రప్పా’ బృందాలకు గట్టి బుద్ధి చెప్పాలని చంద్రబాబు పిలుపునిచ్చారు. ప్రత్యర్థుల దుష్ప్రచారాన్ని వాస్తవాలతో తిప్పికొట్టాలని సూచించారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను ఇంటింటికీ తీసుకెళ్లాలన్నారు. ఎన్నికల్లో ప్రతి నేత పనితీరు ఫలితాల్లో కనిపించాలని స్పష్టం చేశారు. కూటమి బలం పెరిగేలా అందరూ బాధ్యతగా పనిచేయాలని ఆదేశించారు.
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