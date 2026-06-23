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పవన్‌ కల్యాణ్‌ను వివాదాల్లోకి లాగితే మంత్రులంతా స్పందించాలి: సీఎం చంద్రబాబు

వైఎస్సార్సీపీ నేరగాళ్లను వెనకేసుకొస్తూ రాజకీయం చేస్తోందని సీఎం మండిపాటు - కులాల మధ్య చిచ్చుపెడుతున్న వారి కుట్రలను దీటుగా తిప్పికొట్టాలని సూచన

CM Chandrababu With Minister
CM Chandrababu With Minister (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 23, 2026 at 6:17 PM IST

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CM Chandrababu With Minister: క్రిమినల్స్‌ను వెనకేసుకొస్తూ వైఎస్సార్సీపీ రాజకీయం చేస్తోందని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు మండిపడ్డారు. కులాల మధ్య చిచ్చు పెట్టేందుకు వైఎస్సార్సీపీ చేస్తున్న కుట్రల్ని తిప్పికొట్టాలని మంత్రులకు పిలుపునిచ్చారు. మీటింగ్​లు పెడుతూ వివాదాలు రేపే కుట్రల్ని ఉపేక్షించొద్దన్నారు. పవన్ కల్యాణ్‌ను అనవసర విషయాల్లోకి లాగితే కూటమి ఐక్యత చాటేలా మంత్రులంతా స్పందించాలని ఆదేశించారు. ప్రతీ మంత్రి అన్ని శాఖలపై అవగాహన పెంచుకోవాలని సూచించారు. మంత్రివర్గ సమావేశం ముగిశాక తాజా పరిణామాలపై మంత్రులతో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు చర్చించారు.

స్టీల్‌ ఫ్యాక్టరీకి శంకుస్థాపన: తమ శాఖ పరిధి అంశం కాదని కూర్చోకుండా ప్రతీ అంశంపై స్పందించాలన్నారు. డీఎస్సీ సహా వివిధ అంశాలపై వైఎస్సార్సీపీ చేసే అసత్య ప్రచారాలను మంత్రులంతా తిప్పికొట్టాలని దిశానిర్దేశం చేశారు. జొన్నగిరి గ్రామాన్ని స్వర్ణ గ్రామంగా నామకరణం చేద్దామన్నారు. సాయికృష్ణ ఘటనలో అతని తల్లిదండ్రులు ప్రభుత్వం చిత్తశుద్ధిని నమ్ముతుంటే వైఎస్సార్సీపీ రాజకీయం చేస్తోందని మంత్రులు విమర్శించారు. జులై 3న కడప స్టీల్‌ ఫ్యాక్టరీకి శంకుస్థాపన చేస్తున్నట్లు సీఎం చంద్రబాబు తెలిపారు.

పెద్ద హోటళ్లు రావాలంటే రాయితీలు అవసరం: అమరావతిలో ఏర్పాటు చేసే ఫైవ్​స్టార్​ హోటళ్లకు రాయితీల కల్పనపై మంత్రివర్గంలో కాసేపు చర్చ జరిగింది. హోటళ్లకు కాకుండా వినియోగదారులకు లబ్ది చేకూరేలా రాయితీలు ఉంటే బాగుంటుందని మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్ అన్నారు. ఐతే పెద్ద హోటళ్లు రావాలంటే ఆమాత్రం రాయితీలు అవసరమని చంద్రబాబు అభిప్రాయపడగా పవన్, కందుల దుర్గేశ్​ కూడా సమర్ధించారు.

బయటకెళ్లిన చంద్రబాబు, లోకేశ్​: గీతం విశ్వవిద్యాలయంలో కొత్త కోర్సు అమల్లోకి తెచ్చేందుకు కావాల్సిన కట్టడాల ఆమోదం అంశం కేబినెట్​లోకి వచ్చినప్పుడు చంద్రబాబు, లోకేశ్​ బయటకు వెళ్లిపోయారు. తమ కుటుంబ సభ్యులకు చెందిన సంస్థ కాబట్టి, తాము ఉండటం సబబు కాదని చంద్రబాబు, లోకేశ్​ బయటకు వెళ్లారు. మరోవైపు ఓటరు జాబితాకు సంబంధించి స్పెషల్​ ఇంటెన్సివ్​ రివిజన్​ జరిగే సమయంలో రెండేళ్ల విజయాలపై ఇంటింటి ప్రచారం వల్ల ఇబ్బందులు వస్తాయని మంత్రులు ప్రస్తావించగా ముఖ్యమంత్రితో మాట్లాడి తగు నిర్ణయం తీసుకుందామని లోకేశ్​ వ్యాఖ్యానించారు.

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