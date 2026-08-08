గొడ్డలి పార్టీ నిరసనల్లో రౌడీలు, గంజాయి బ్యాచ్ - చట్ట వ్యతిరేకంగా ఏం చేసినా ఉపేక్షించం: సీఎం చంద్రబాబు
ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా నిరసన హక్కు ఎవరికైనా ఉంటుంది - ప్రజల్ని ఇబ్బంది పెట్టేలా బస్టాండ్లు, రహదారుల వెంట నిరసనలు చేస్తే ప్రభుత్వం చూస్తూ ఊరుకోబోమని చంద్రబాబు స్పష్టం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 8, 2026 at 3:45 PM IST|
Updated : August 8, 2026 at 8:49 PM IST
CM Chandrababu Chit Chat With Media: చట్ట వ్యతిరేకంగా ఏం చేసినా ఉపేక్షించబోమని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు హెచ్చరించారు. ప్రజలను ఇబ్బంది పెట్టేలా చేసే నిరసనలను ఉపేక్షించమని సీఎం చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు. పార్టీ కేంద్ర కార్యాలయంలో మీడియాతో చంద్రబాబు చిట్చాట్ చేశారు. ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా నిరసన హక్కు ఎవరికైనా ఉంటుందన్న చంద్రబాబు, ప్రజల్ని ఇబ్బంది పెట్టేలా బస్టాండ్లు, రహదారుల వెంట నిరసనలు చేస్తే ప్రభుత్వం చూస్తూ ఊరుకోదని స్పష్టం చేశారు.
ఇదో తిరుగుబాటు: గొడ్డలి పార్టీ నిరసనల్లో రౌడీలు, గంజాయి బ్యాచ్లు తప్ప ఒక్కరైనా డీఎస్సీ అభ్యర్థి ఉన్నారా అని ప్రశ్నించారు. కర్నూలులో కదం తొక్కిన వారంతా మెగా డీఎస్సీ ద్వారా ఎంపికైన టీచర్లేనన్న చంద్రబాబు, గొడ్డలి పార్టీ చేసే నష్టంపై టీచర్లు ఐక్యంగా తమ ఆత్మగౌరవం చాటారని చెప్పారు. రేయింబవళ్లు కష్టపడి ఉద్యోగం తెచ్చుకున్న వారిపై విషప్రచారం చేస్తూ మానసిక వేధింపులకు గొడ్డలిపార్టీ గురి చేయడాన్ని నిరసిస్తూనే ఐక్యంగా గళమెత్తారన్నారు. పారదర్శకంగా జరిగిన మెగా డీఎస్సీని రాజకీయ స్వార్థం కోసం ఉపయోగించుకుంటున్న వారిపై ఇదో తిరుగుబాటని వివరించారు.
కీలక ప్రారంభాలు: ఆర్థిక వ్యవహారాలపై విడుదల చేసిన శ్వేతపత్రం ప్రజల్లోకి బాగా వెళ్లిందన్న సీఎం, ప్రజెంటేషన్పై 10 గంటలు అధ్యయనం చేసినట్లు చెప్పారు. ఆర్థిక పరిస్థితి ప్రజలకు వివరిస్తేనే అర్థం చేసుకుంటారని తెలిపారు. నెలాఖరులోగా రెండు ప్రధాన ప్రాజెక్టులు ప్రారంభిస్తామన్న చంద్రబాబు వెలిగొండ, ఉత్తరాంధ్ర సుజల స్రవంతి అనకాపల్లి వరకూ ఈ నెలలోనే సాకారం అవుతుందన్నారు. ఉత్తరాంధ్ర సుజల స్రవంతిని వచ్చే ఏడాది విశాఖ వరకూ తీసుకెళ్తామని చెప్పారు. ఈ నెలలోనే అమరావతికి సంబంధించి రెండు కీలక ప్రారంభాలు ఉన్నాయని చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు. సీడ్ యాక్సిస్ ప్రారంభంతో పాటు ఎమ్మెల్యే, ఎమ్మెల్సీ క్వార్టర్స్ అందుబాటులోకి వస్తాయని వివరించారు. వర్షాకాలంలోనూ అమరావతి నిర్మాణ పనులు వేగంగా సాగుతున్నాయన్నారు.
నెల 13న సీడ్ యాక్సిస్ రహదారిని అందుబాటులోకి తీసుకురావడంతోపాటు, ఎమ్మెల్యే, ఎమ్మెల్సీ క్వార్టర్స్ తాళాలు స్వీకరిస్తున్నామని వెల్లడించారు. మిగిలిన అమరావతి నిర్మాణ పనులు సకాలంలోనే పూర్తవుతాయని స్పష్టం చేశారు. వర్షాకాలంలోనూ అమరావతి నిర్మాణ పనులు వేగంగా సాగుతున్నాయన్నారు. ఎగువ ప్రాంతాల్లో వర్షాల వల్ల రెండు రోజుల్లో శ్రీశైలం నిండి, ఆ తర్వాత సాగర్కూ నీరొచ్చే అవకాశముందని సీఎం తెలిపారు.
యూనిట్ ఇంఛార్జ్ల చంద్రబాబు దిశానిర్దేశం: ప్రభుత్వం చేపడుతున్న మంచి పనులను ప్రజల్లోకి విస్తృతంగా తీసుకెళ్లగలిగితే, గొడ్డలి పార్టీ కుట్రలను ప్రజలే అడ్డుకుంటారని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు. చిన్నపామునైనా పెద్ద కర్రతో కొట్టినట్లుగా కుట్రలను ఎప్పటికప్పుడు కౌంటర్ చేయాలని పిలుపునిచ్చారు. మంచి కార్యక్రమాలకు ప్రజల సహకారం ఎల్లప్పుడూ ఉంటుందనడానికి భోగాపురం విమానాశ్రయం ప్రారంభోత్సవ ఘట్టమే నిదర్శనమన్నారు. తెలుగుదేశం పార్టీ కేంద్ర కార్యాలయం ఎన్టీఆర్ భవన్లో నిర్వహించిన యూనిట్ ఇంఛార్జ్ల శిక్షణా తరగతులకు ముఖ్యమంత్రి, టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు హాజరై పార్టీ శ్రేణులకు దిశానిర్దేశం చేశారు.
డీఎస్సీ పరీక్షల నిర్వహణపై జరుగుతున్న దుష్ప్రచారాన్ని సమర్థవంతంగా తిప్పికొట్టామన్నారు. సాధారణ కార్యకర్త నుంచి అగ్రనాయకుడి వరకు పార్టీనే అత్యున్నతమని, నియోజకవర్గాల్లో జరుగుతున్న పరిణామాలను తాను నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తున్నానని వెల్లడించారు. కార్యకర్తలను నిర్లక్ష్యం చేసినా, పార్టీ విధానాలకు వ్యతిరేకంగా వెళ్లినా సహించేది లేదని 'జీరో టాలరెన్స్' హెచ్చరిక జారీ చేశారు. భవిష్యత్తులో ఏ ఎన్నికలు జరిగినా ప్రతి బూత్లో గతంలో వచ్చిన ఓట్ల కంటే ఎక్కువ సాధించేలా శ్రమించాలని శ్రేణులకు దిశానిర్దేశం చేశారు.
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