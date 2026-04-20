ETV Bharat / politics

తమిళనాడుకు పూర్వవైభవం రావాలంటే ఎన్డీయే కూటమిని గెలిపించాలి: సీఎం చంద్రబాబు

తమిళనాడు కోయంబత్తూరులో ఎన్నికల ప్రచారానికి హాజరైన సీఎం చంద్రబాబు - ఎన్డీఏ భాగస్వామ్య పక్షాల తరపున ఎన్నికల ప్రచారంలో పాల్గొన్న సీఎం - వ్యాపారవేత్తలు, వివిధ రంగాల నిపుణులతో సమావేశమైన చంద్రబాబు

author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 20, 2026 at 2:54 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

CM Chandrababu Election Campaign in Tamil Nadu : డబుల్ ఇంజిన్‌ సర్కార్‌ వల్లే ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో అనుకున్న పనులు అనుకున్నట్లు అవుతున్నాయని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అన్నారు. తమిళనాడులో కూడా కూటమి గెలిస్తే అభివృద్ధి ఫలాలు అందుతాయని చెప్పారు. తమిళనాడు ఎన్నికల ప్రచారంలో భాగంగా కోయంబత్తూరులో పలువురు ప్రముఖులతో ముఖాముఖి నిర్వహించారు. చంద్రబాబు తమిళంలో ప్రసంగం ప్రారంభించి సభికుల హర్షధ్వానాలు అందుకున్నారు.

ఈ సందర్భంగా చంద్రబాబు మాట్లాడుతూ, ఎన్టీఆర్‌, ఎంజీఆర్‌లు చాలా దగ్గరి స్నేహితులని అన్నారు. వారిద్దరూ కలిసి తమిళనాడుకు నీళ్లు తీసుకురావడానికి తెలుగు గంగ ప్రారంభించారని గుర్తు చేశారు. ‘‘ఇప్పటికీ చిత్తూరు, తిరుపతి పరిసరాల్లో తమిళమే మాట్లాడతారు. నా వివాహం కూడా చెన్నైలోనే జరిగింది. నదుల అనుసంధానంతో దేశానికి నీటి భద్రత వస్తుంది. భవిష్యత్తులో అన్నీ కుదిరితే గోదావరి-కృష్ణా-కావేరి నదులు అనుసంధానం కావాలి. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ద్వారానే ఇది సాధ్యమవుతుంది. తమిళుల ప్రయోజనాలు పట్టని పార్టీలు మనకొద్దు. తమిళనాడు అభివృద్ధి, దేశ ప్రగతి కోరుకునేది ఎన్డీయే మాత్రమే’’ అని చంద్రబాబు అన్నారు.

ఇవే తమిళ ప్రజల విజయరహస్యం : "తమిళనాడు మాదిరిగా తల్లి భాషను ప్రేమించే వారు లేరనడంతో అతిశయోక్తి లేదు. ఒకప్పుడు దక్షిణ భారత్‌లో ఇండస్ట్రీకి కేంద్రంగా కోయంబత్తూరు ఉంది. కష్టపడే మనస్తత్వం, తెలివితేటలు ఇవే తమిళ ప్రజల విజయరహస్యం. అత్యంత ప్రాచీన నాగరికతల్లో తమిళనాడు ఒకటి. అబ్దుల్‌ కలాం, సీవీ రామన్‌, సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్‌ వంటి ప్రముఖులు తమిళనాడు నుంచే వచ్చారు. తమిళనాడులో ఉన్నటువంటి ప్రాచీన ఆలయాలు మరెక్కడా లేవు.

మన భాష ఏదైనా మనమంతా ద్రవిడులం, ఏమాత్రం సందేహం లేదు. కుప్పంలో ద్రవిడ యూనివర్సిటీయే ప్రారంభించాం. సంస్కృతి, సంప్రదాయాలను కాపాడుకునేందుకు ద్రవిడ వర్సిటీ ప్రారంభించాం. 1953లో ఆంధ్ర రాష్ట్రంగా ఏర్పడినా, తమిళనాడులో తెలుగు ప్రజలు మంచి సంబంధాలు ఉండేవి. ఎన్టీ రామారావు మహానాయకుడిగా తమిళనాడు గడ్డపై రాణించారు" అని చంద్రబాబు తెలిపారు.

తమిళుల ప్రయోజనాలను పట్టని పార్టీలు మనకొద్దు : "భవిష్యత్తులో అన్నీ కుదిరితే గోదావరి-కృష్ణా-కావేరీ నదుల అనుసంధానం కావాలి. నరేంద్రమోదీ ద్వారానే ఈ నదుల అనుసంధానం సాధ్యమవుతుంది. తమిళుల ప్రయోజనాలను పట్టని పార్టీలు మనకొద్దు. తమిళనాడు అభివృద్ధి, దేశ ప్రగతి కోరుకునేది, ఎన్డీయే కూటమి అని గుర్తు పెట్టుకోవాలి.

నరేంద్రమోదీ నాయకత్వంలోనే దేశాభివృద్ధి సాధ్యం. తమిళనాడుకు పూర్వవైభవం రావాలంటే ఎన్డీయే కూటమిని గెలిపించాలి. ఏపీలో ఒక పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చి రాష్ట్రాన్ని విధ్వంసం చేసింది. నేను, జనసేన అధ్యక్షుడు పవన్‌, మోదీ నాయకత్వంలో కూటమిగా ఏర్పడ్డాం. 22 నెలల్లోనే అనుకున్న పనులు అనుకున్న సమయానికే పూర్తి చేస్తున్నాం. దేశంలో వచ్చే పెట్టుబడుల్లో 25 శాతం ఏపీకి వచ్చాయంటే డబుల్‌ ఇంజిన్‌ సర్కారు వల్లే.

కేంద్రం తమిళనాడుకు సహకారం అందించినా డీఎంకే సరిగ్గా ఉపయోగించుకోలేదు. అవినీతి, శాంతిభద్రతల సమస్య, డ్రగ్స్‌, అప్పుల భారం తప్ప డీఎంకే సాధించిందేమీ లేదు" అని సీఎం చంద్రబాబు వెల్లడించారు.

TAGGED:

CM CHANDRABABU AT COIMBATORE
CM CHANDRABABU AT TAMIL NADU
CHANDRABABU ELECTION CAMPAIGN
చంద్రబాబు తమిళనాడు ఎన్నికల ప్రచారం
CM ELECTION CAMPAIGN IN TAMIL NADU

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.