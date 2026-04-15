టీడీపీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్‌గా నారా లోకేశ్ - ప్రతి కమిటీలోనూ కొత్తవారికి అవకాశం

టీడీపీ చరిత్రలో ఇప్పటివరకు వర్కింగ్‌ ప్రెసిడెంట్‌ హోదా లేదు తొలిసారిగా కీలక పదవి - పొలిట్ బ్యూరోలో మార్పులు, ప్రతి కమిటీలోనూ కొత్తవారికి అవకాశం

Nara Lokesh Appointed as TDP National Working President
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 15, 2026 at 12:39 PM IST

Nara Lokesh Appointed as TDP National Working President: టీడీపీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్‌గా నారా లోకేశ్​ నియమితులయ్యారు. జాతీయ, రాష్ట్ర కమిటీలతో పాటు పొలిట్‌బ్యూరోను పార్టీ అధినేత చంద్రబాబు ప్రకటించారు. రాష్ట్ర అధ్యక్షుడిగా పల్లా శ్రీనివాసరావును కొనసాగించారు. సీనియర్లను గౌరవిస్తూనే కొత్తవారికి అవకాశాలు కల్పించారు. అన్ని సామాజికవర్గాలకూ ప్రాధాన్యం కల్పించారు.

జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శులుగా ముగ్గురు: టీడీపీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శిగా ఉన్న నారా లోకేశ్​కు ప్రమోషన్‌ వచ్చింది. నేషనల్‌ వర్కింగ్‌ ప్రెసిడెంట్‌గా పార్టీ అధిష్టానం కొత్త బాధ్యతలు అప్పగించింది. టీడీపీ చరిత్రలో ఇప్పటివరకు వర్కింగ్‌ ప్రెసిడెంట్‌ హోదా లేదు. తొలిసారిగా కీలక పదవిని సృష్టించింది. పొలిట్ బ్యూరోలో టీడీపీ కొన్ని మార్పులు చేసింది. ప్రతి కమిటీలోనూ కొత్తవారికి అవకాశం కల్పించింది. 29 మందితో పొలిట్ బ్యూరో, 31 మందితో జాతీయ కమిటీ, 185 మందితో రాష్ట్ర కమిటీ ఏర్పాటు చేసింది.

జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శులుగా ముగ్గురు, జాతీయ ఉపాధ్యక్షులుగా 18 మంది, జాతీయ అధికార ప్రతినిధులుగా 10 మందికి చోటిచ్చింది. ఇక రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శులుగా ఏడుగురు, రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షులుగా 16 మంది, అధికార ప్రతినిధులుగా 14 మందిని నియమించింది. రాష్ట్ర జోనల్ కోఆర్డినేటర్లు-10, కార్యనిర్వాహక కార్యదర్శులు-59, రాష్ట్ర కార్యదర్శులు-77 మందికి అవకాశం కల్పించారు. నాలెడ్జి కమిటీ, హెచ్​ఆర్​డీ కమిటీల్లో ఒక్కొక్కరిని నియమించింది.

మహిళలకు సముచిత స్థానం: మండల పార్టీ అధ్యక్షురాలికి, మరో క్లస్టర్ ఇంఛార్జికి నేరుగా పొలిట్‌బ్యూరోలో చోటు కల్పిస్తూ చంద్రబాబు సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నారు. గజపతినగరం మండల పార్టీ అధ్యక్షురాలిగా గంట్యాడ శ్రీదేవి, మంగళగిరి క్లస్టర్ ఇంఛార్జి గుత్తికొండ ధనుంజయ్‌కి పొలిట్‌బ్యూరోలో చోటివ్వడం ప్రత్యేకంగా నిలిచింది. రాష్ట్ర కమిటీలోని 185 మందిలో 50 మంది మహిళలకు పదవులిచ్చింది. పొలిట్‌బ్యూరో, జాతీయ కమిటీల్లోనూ మహిళలకు సముచిత స్థానం ఇచ్చారు. 185 మంది రాష్ట్ర కమిటీ సభ్యుల్లో 122 మంది బడుగులే ఉన్నారు. బీసీలకు 40 శాతం, ఎస్సీలకు 25 శాతం, ఎస్టీలకు 3.8 శాతం, మైనార్టీలకు 7 శాతం చొప్పున పదవులు కేటాయించింది.

భవిష్యత్తును దృష్టిలో ఉంచుకుని కమిటీ కూర్పు: 2029 ఎన్నికలను దృష్టిలో ఉంచుకొని చంద్రబాబు కమిటీల కూర్పు చేశారు. యువ నాయకత్వానికి ప్రాధాన్యం ఇచ్చారు. నియోజకవర్గాల పునర్​వ్యవస్థీకరణ, 33 శాతం మహిళా రిజర్వేషన్ల నేపథ్యంలో కేటాయింపులు చేశారు. విధేయత, కష్టపడే తత్వం, అనుభవాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకున్నారు. నామినేటెడ్ పోస్టుల్లో చోటు దక్కనివారికి పార్టీ పదవుల ద్వారా న్యాయం చేశారు. గతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా మహిళలకు పెద్ద పీట వేస్తూ కమిటీల కూర్పు చేశారు.

