ETV Bharat / politics

ఈ మంత్రులకు ఏమైంది? - రోజుకో పంచాయితీతో రచ్చరచ్చ!

రాష్ట్రంలో కొందరు మంత్రుల మధ్య రోజురోజుకీ పెరుగుతున్న అగాధం - కొందరు ఎమ్మెల్యేలు మితిమీరిన స్వేచ్ఛతో పార్టీని, ప్రభుత్వానికి ఇబ్బందులు - మంత్రులు పొంగులేటి శ్రీనివాస్‌ రెడ్డి, కొండా సురేఖల మధ్య తలెత్తిన విభేదాలు

Clashes Between Ministers in TG
Clashes Between Ministers in TG (ETV)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 15, 2025 at 10:23 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

Clashes Between Ministers in TG : రాష్ట్రంలో కొందరు మంత్రుల మధ్య వైరం రోజు రోజుకీ పెరుగుతోంది. రాష్ట్రంలో పెద్ద ఎత్తున ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఉన్నప్పటికీ పాలనాపరంగా సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి, ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్కలు గాడిన పెట్టి ప్రజలకు మెరుగైన సేవలు అందించే దిశగా ముందుకు వెళ్తున్నారు. బీఆర్‌ఎస్, బీజేపీల విమర్శలను ప్రజలు పెద్దగా పట్టించుకోకపోవడం క్షేత్రస్థాయిలో కాంగ్రెస్‌ పార్టీ బలోపేతం దిశగా ముందుకు వెళ్తుండటంతో ఎలాంటి సమస్యలు తలెత్తలేదు. దీంతో వారం, పది రోజుల కిందట వరకు కాంగ్రెస పార్టీకి ఎనలేని సానుకూలత ఉండేది. కానీ చాలా కాలంగా మంత్రుల మధ్య నివురుగప్పిన నిప్పులా ఉన్న విభేదాలు ఒక్కటొక్కటిగా బయటపడుతున్నాయి.

ఈ మంత్రులకు ఏమైంది? - రోజుకో పంచాయితీతో రచ్చరచ్చ! (ETV)

మంత్రుల మధ్య విభేదాలు : ఇటీవల జూబ్లీహిల్స్‌ ఎన్నికల సందర్భంగా జరిగిన ఓ సమావేశంలో పొన్నం ప్రభాకర్‌ తనపై అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేశారని మంత్రి అడ్లూరి లక్ష్మణ్‌కుమార్‌ బాహాటంగానే విమర్శలు చేశారు. ఇరు సామాజిక వర్గాలు జోక్యం పెరిగింది. పరిస్థితులు చేయిదాటి పోతున్నట్లు గమనించిన సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి తక్షణమే వారిద్దరితో మాట్లాడి ఆ సమస్యకు తెరదించాలని పీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేష్‌కుమార్‌ గౌడ్‌కు సూచించారు.

అప్పటికే మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్‌ తాను అడ్లూరి లక్ష్మణ్‌పై ఎలాంటి అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేయలేదని వివరణ ఇచ్చారు. అయినా అడ్లూరి లక్ష్ముణ్‌ శాంతించలేదు చివరకు పీసీసీ అధ్యక్షుడు వారిద్దరిని తన ఇంటికి పిలిపించి రాజీ చేశారు. పొన్నం ప్రభాకర్‌ చేత మంత్రి అడ్లూరికి మహేష్‌ కుమార్‌ గౌడ్ క్షమాపణలు చెప్పించారు. క్షమాపణలు చెప్పినప్పటికీ ఇప్పటికీ తాను అడ్లూరిని పల్లెత్తు మాట అనకపోయినా మీడియాలో వచ్చిన కథనాలు ఆధారంగా క్షమాపణలు చెప్పాల్సి వచ్చిందని మనోవేదనతో మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్‌ ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.

అడ్లూరి, వివేక్‌ల మధ్య విభేదాలు : ఇదిలా ఉండగా మంత్రులు అడ్లూరి లక్ష్మణ్‌ కుమార్‌, వివేక్‌ వెంకటస్వామిల మధ్య కూడా అంతర్గతంగా ఉన్న విభేదాలు బట్టబయలయ్యాయి. మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ తనపై అభ్యంతరకర వ్యాఖ్యలు చేశారంటూ స్పందించిన మంత్రి అడ్లూరి లక్ష్మణ్ మంత్రి వివేక్ పై కూడా విమర్శలు చేశారు. తాను పక్కన కూర్చుంటే వివేక్ లేచి వెళ్లిపోతారని అడ్లూరి చేసిన వ్యాఖ్యలు రాజకీయంగా దుమారం రేపాయి. ఇందుకు స్పందించిన వివేక్‌ తాను ఆలాంటి వ్యక్తిని కానని లక్ష్మణ్‌కుమార్‌ గ్రహించాలని పేర్కొంటూ అడ్లూరికి తన కుటుంబం రాజకీయంగా ఏ విధంగా దోహదం చేసిందో చెప్పుకొచ్చారు.

కలిసికట్టుగా పని చేయలేని పరిస్థితి : మంత్రి పదవిపై తనకు వ్యామోహం లేదని సేవ చేయడమే లక్ష్యమని వివేక్ స్పష్టం చేశారు. దీనిపై స్పందించిన అడ్లూరి లక్ష్మణ్‌ తనపై వివేక్‌ ఎందుకు ఇలా మాట్లాడుతున్నారో అర్థం కావడం లేదని ఆందోళన వ్యక్తం చేసి ఆయన విజ్ఞతకే వదిలేస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు. ఈ ఇద్దరు ఇంతటితో మిన్నకుండినా వారిద్దరు కలిసికట్టుగా పని చేయలేని పరిస్థితి ఉంది. అంతేకాదు అడ్లూరి లక్ష్మణ్‌తో కలిసి పొన్నం ప్రభాకర్‌ పని చేయలేని దుస్థితి నెలకొంది. ఈ పరిస్థితులతోనే అటు పార్టీ రాష్ట్ర నాయకత్వం ఇటు సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి ఇరకాటన పడి ఏ విధంగా విభేదాలు తొలిగించాలన్న ఆలోచనలతో ఉక్కిరిబిక్కిరి అవుతన్నట్లు సమాచారం.

మంత్రులు పొన్నం, అడ్లూరి, వివేక్‌ల అంశమే తలనొప్పిగా మారిన వేళ కాంగ్రెస్‌కు మరో చిక్కువచ్చి పడింది. ఉమ్మడి వరంగల్‌ జిల్లా ఇంఛార్జి మంత్రిగా ఉంటున్న మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస్‌ రెడ్డి కక్షసాధింపు చర్యలకు పాల్పడుతున్నట్లు ఏకంగా పీసీసీ క్రమ శిక్షణ కమిటీకే ఫిర్యాదులు అందాయి. ఉమ్మడి వరంగల్‌ జిల్లా ఎమ్మెల్యేలకు, కొండా దంపతుల మధ్య తలెత్తిన విభేదాలు ఇప్పటికీ సర్దుమణగలేదు. ఎవరిపాటికి వారు పనులు చేసుకుంటూ ఒకరి విషయాల్లో మరొకరు జోక్యం చేసుకోకుండా ముందుకు వెళ్తున్నారు.

దేవాదాయ శాఖ పాలనలో జోక్యం : ఇదే సమయంలో మేడారం అభివృద్ధి పనులు టెండర్ల విషయంలో రూ.71 కోట్లు విలువైన కాంట్రాక్ట్‌ పనులను శ్రీనివాస రెడ్డి తన అనుచరులకు ఇప్పించుకున్నారని దేవాదాయ శాఖ పాలనలో జోక్యం చేసుకుంటున్నారంటూ ఏకంగా మల్లిఖార్జున ఖర్గేకి ఫిర్యాదు చేశారు. ఆ ఫిర్యాదులను తాను పట్టించుకోనని తనకు రూ.71 కోట్లువిలువైన పనుల్లో కక్కుర్తి పడాల్సిన అవసరం లేదని పొంగులేటి తెగేసి చెప్పారు. ఆ తర్వాత రెండు రోజుల కిందట జరిగిన మేడారం అభివృద్ధి పనుల సమీక్షకు మంత్రి కొండా సురేఖ హైదరాబాద్‌లో ఉండి కూడా వెళ్లలేదు. కానీ పొంగులేటి శ్రీనివాస్‌ రెడ్డి తీవ్రంగా పరిగణించినట్లు తెలుస్తోంది.

సుమంత్‌ను శాశ్వతంగా తొలగింపు : కొండా సురేఖకు తప్పుడు సలహాలు ఇస్తూ లేనిపోని అపోహలను కల్పిస్తున్నారంటూ ఓఎస్‌డీ సుమంత్‌ను విధుల నుంచి తప్పించాలని సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డిపై ఒత్తిడి తెచ్చినట్లు సమాచారం. దీంతో ఒప్పంద విధానంలో పని చేస్తున్న సుమంత్‌ను పాలనాపరమైన అంశాలను చూపిస్తూ అతనిని విధుల నుంచి శాశ్వతంగా తొలిగిస్తున్నట్లు కాలుష్య నియంత్రణ అధికారి ఉత్తర్వులు ఇచ్చారు. ఈ చర్య ఇద్దరి మంత్రుల మధ్య ఉన్న అగాధాన్ని మరింత పెంచేట్లు ఉంటుందని రాజకీయ విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు.

ఎస్‌డీని శాశ్వతంగా తొలగించడంతో : పొంగులేటి శ్రీనివాస్‌ రెడ్డినే పట్టుబట్టి సుమంత్‌ను తొలిగించారన్న ప్రచారం జోరుగా అందుకుంది. మరోవైపు తనకు చెప్పకుండానే తన వద్ద ఉన్న ఓఎస్‌డీని శాశ్వతంగా తొలగించడంతో మంత్రి కొండా సురేఖ కినుకు వహిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇక ఎమ్మెల్యే కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డితోపాటు పలువురు ఎమ్మెల్యేలు ఇష్టారీతిన మాట్లాడుతూ పార్టీకి నష్టం కలిగించేట్లు వ్యాఖ్యలు చేస్తున్నారు. ఇప్పటికైనా అటు పీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేష్‌ కుమార్‌ గౌడ్‌ సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి, రాష్ట్ర వ్యవహారాల ఇంఛార్జి మీనాక్షి నటరాజన్‌ తదితరులు జోక్యం చేసుకుని మంత్రుల మధ్య తలెత్తిన సమస్యలను పరిష్కరించాల్సి ఉందన్న అభిప్రాయం కాంగ్రెస్‌ శ్రేణుల్లో వినిపిస్తోంది.

మంత్రి అడ్లూరి లక్ష్మణ్​కు క్షమాపణలు చెబుతున్నా : పొన్నం

మంత్రులు అడ్లూరి, పొన్నం మధ్య వివాదం - ఫోన్​లో మాట్లాడిన మహేశ్‌కుమార్‌ గౌడ్‌

TAGGED:

PONGULETI DENIED RIFT WITH SUREKHA
SUREKHA CLAIMS PLOT PONGULETI
DIFFERENCES BETWEEN MINISTERS
మంత్రుల మధ్య విభేదాలు
CLASHES BETWEEN MINISTERS IN TG

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

తెలంగాణలో టూరిస్ట్​ పోలీసులు - పర్యాటక ప్రాంతాల్లో ఇక ఫుల్​ సేఫ్టీ

ఇక్కడ ట్రైనింగ్ తీసుకుంటే వంద శాతం జాబ్ గ్యారెంటీ!

నోరూరించే "ఎండు చేపలు - చింతచిగురు" - ఒక్కసారైనా తినాల్సిందే!

'ఇందిరమ్మ ఇళ్లు మాకొద్దు' - సొంతింటి కలపై లబ్ధిదారుల్లో అనాసక్తి

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.