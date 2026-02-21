బీజేపీ, కాంగ్రెస్ మధ్య సవాళ్లు, ప్రతి సవాళ్లు - రణరంగంలా మారిన కామారెడ్డి
ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాల ఆస్తుల విషయంలో బీజేపీ, కాంగ్రెస్ మధ్య సవాళ్లు - కాంగ్రెస్ నేత మహేందర్ రెడ్డి కారును ధ్వంసం చేసిన బీజేపీ నాయకులు - కామారెడ్డిలో తీవ్ర ఉద్రిక్తత
Published : February 21, 2026 at 2:26 PM IST
Tension at Kamareddy : కామారెడ్డిలో తీవ్ర ఉద్రిక్తత నెలకొంది. ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాల ఆస్తుల విషయంలో బీజేపీ, కాంగ్రెస్ మధ్య సవాళ్లు, ప్రతి సవాళ్లతో రణరంగంలా మారింది. ఇవాళ సరస్వతి శిశుమందిర్ పాఠశాల వద్దకు ఆధారాలతో రావాలని కామారెడ్డి ఎమ్మెల్యే కాటిపల్లి రమణారెడ్డికి కాంగ్రెస్ నాయకులు సవాల్ విసిరారు. తాను ఆధారాలతో స్వయంగా వస్తానని, కాంగ్రెస్ నాయకులు సైతం రావాలని ఎమ్మెల్యే రమణారెడ్డి ప్రతి సవాల్ చేసారు. దీంతో ఇరుపార్టీల శ్రేణులు రోడెక్కారు. ఈ క్రమంలో ఎమ్మెల్యే కాటిపల్లి రమణారెడ్డి ఇంటి ముట్టడికి వచ్చిన కాంగ్రెస్ నేత మహేందర్ రెడ్డిని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. మహేందర్ రెడ్డి కారును బీజేపీ కార్యకర్తలు ధ్వంసం చేసి నిప్పుపెట్టారు. అప్రమత్తమైన పోలీసులు పరిస్థితిని అదుపులోకి తీసుకువచ్చారు.