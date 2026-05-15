నీట్ పరీక్ష రద్దు మోదీ ప్రభుత్వ వైఫల్యానికి నిదర్శనం : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి
నీట్ ప్రశ్నపత్రాల లీకేజీ పెద్దనోట్ల రద్దు లాంటిదన్న సీఎం - బీజేపీ ఉన్న రాష్ట్రాలే లీకేజీకి కేంద్రాలంటూ ఆరోపణలు - పేపర్ లీక్ వల్ల 2 కోట్ల మంది ప్రభావితమయ్యారన్న రేవంత్ రెడ్డి
Published : May 15, 2026 at 8:11 AM IST
CM Allegation on NEET Paper Leak : 'నీట్ ప్రశ్నాపత్రాల లీకేజీ, పరీక్ష రద్దు' దేశ ప్రజలను తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసిన పెద్ద నోట్ల రద్దు వంటిదేనని రేవంత్రెడ్డి ఆరోపించారు. ఇది మోదీ ప్రభుత్వ వైఫల్యానికి నిదర్శనమని విమర్శించారు. ప్రశ్నాపత్రాల లీకేజీల వ్యవస్థీకృత అవినీతిలో బీజేపీ, బీఆర్ఎస్ మధ్య పోలికలు ఉన్నాయని దుయ్యబట్టారు.
నీట్ పరీక్ష రద్దు పెద్ద నోట్ల రద్దు వంటిదే : నీట్ ప్రశ్నాపత్రం లీకేజీపై కేంద్రప్రభుత్వాన్ని లక్ష్యంగా చేసుకుని సీఎం రేవంత్రెడ్డి తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. ఈ మేరకు ఓ ప్రకటన విడుదల చేసిన ఆయన, నీట్ ప్రశాపత్రాల లీకేజీ మోదీ ప్రభుత్వ వైఫల్యానికి నిదర్శనమని విమర్శించారు. పోటీ పరీక్షల లీకేజీలతో విద్యార్థుల భవిష్యత్తుకు విలువ లేకుండా చేశారని మండిపడ్డారు. ప్రశ్నాపత్రాల లీకేజీలు, వైఫల్యాలు, వ్యవస్థీకృత అవినీతిలో బీజేపీ, బీఆర్ఎస్ మధ్య పోలికలు ఉన్నాయని ఆరోపించారు.
విద్యార్థుల కలలు కల్లలయ్యాయి : కేంద్ర స్థాయిలో నిర్వహించే పలు పరీక్షల పత్రాలు లీకైనా, సంబంధిత ఏ ఒక్క కేంద్రమంత్రి ఎందుకు చర్యలు తీసుకోలేదని ప్రశ్నించారు. నీట్ రద్దు దేశ ప్రజలను తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి గురి చేసిన పెద్ద నోట్ల రద్దు వంటిదేనని రేవంత్రెడ్డి అన్నారు. ఏళ్ల తరబడి కష్టపడి చదువుకున్న విద్యార్థుల కలలు మోదీ ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్యం కారణంగా కల్లలయ్యాయని విమర్శించారు. తల్లిదండ్రులు అప్పులు చేసి, కొంత మంది నగలు అమ్మి తమ పిల్లలను నీట్కు సిద్ధం చేశారని, ఇప్పుడు వారి ఆశలన్నీ గల్లంతు కావడం బాధాకరమన్నారు.
బీజేపీ పాలిత ప్రాంతాలే లీకేజీకి ప్రధాన కేంద్రాలు : 2019 నుంచి 15 రాష్ట్రాల్లో ప్రధాన నియామక పరీక్షల పత్రాలు లీక్ అయ్యాయని సీఎం గుర్తు చేశారు. బీజేపీ పాలిత రాష్ట్రాలే ఈ లీకేజీలకు ప్రధాన కేంద్రాలుగా మారాయని ఆరోపించారు. మోదీ అధికారంలోకి వచ్చాక 11 ఏళ్లలో ప్రభుత్వ పరీక్షల వ్యవస్థలో వ్యవస్థీకృత నేరాలు జరుగుతున్నాయని పేర్కొన్నారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ విడుదల చేసిన "ది పేపర్ లీక్ డికేడ్" శ్వేతపత్రం ప్రకారం కేంద్ర, రాష్ట్ర పరీక్షల్లో ఇప్పటిదాకా 93 పేపర్ లీక్ ఘటనల వల్ల దాదాపు 2 కోట్ల మంది విద్యార్థులు ప్రభావితమయ్యారని రేవంత్ రెడ్డి తెలిపారు.
పీఎం సొంత రాష్ట్రంలోని 14 కేంద్రాల్లో ప్రశ్నపత్రాలు లీక్ : 2024లో ఎనిమిది వారాల్లోనే నాలుగు ప్రధాన జాతీయ పరీక్షలు నీట్ యూజీ, యూజీసీనెట్, సీఎస్ఐఆర్నెట్, నీట్ పీజీ రద్దు అయ్యాయని గుర్తుచేశారు. 2024లో ఉత్తర్ప్రదేశ్ పోలీసు కానిస్టేబుల్ పరీక్ష రద్దుతో 16 లక్షల మంది మహిళలతో సహా 48 లక్షల మంది అభ్యర్థులు ఇబ్బందులు పడ్డారని పేర్కొన్నారు. పీఎం సొంత రాష్ట్రమైన గుజరాత్లో 14 ప్రధాన పరీక్షల ప్రశ్నపత్రాలు బహిర్గతమయ్యాయని వివరించారు. యూపీ, మధ్యప్రదేశ్, హరియాణా బీజేపీ పాలిత రాష్ట్రాలు కుంభకోణాల జాబితాలో ఉన్నాయని సీఎం వివరించారు.
2024 ఫిబ్రవరిలో పబ్లిక్ పరీక్షల తప్పుడు మార్గాల నివారణ చట్టం ఆమోదించినా, ఇప్పటికీ ఆ చట్టం అమల్లోకి రాలేదన్నారు. ప్రశ్నాపత్రం లీకేజీపై కేంద్ర ప్రభుత్వం, నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ పారదర్శకంగా, నిర్ణీత వ్యవధితో కూడిన, విశ్వసనీయ విచారణ చేపట్టాలని సీఎం డిమాండ్ చేశారు. దీని వల్ల ప్రభావితమైన విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం అండగా ఉంటుందని, సాధ్యమైనంత మద్దతు ఇస్తుందని భరోసా ఇచ్చారు.
నీట్ పేపర్ను పొందడానికి రూ.2 నుంచి రూ.5 లక్షలు : నీట్ పేపర్ను లీక్ చేయడానికి విద్యార్థుల నుంచి రూ.2 నుంచి రూ.5 లక్షల వరకు నగదు వసూలు చేశారని సెంట్రల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ (సీబీఐ) గుర్తించింది. లీక్ అయిన పేపర్ను చూడడానికి తాము నగదు చెల్లించినట్టు దర్యాప్తు అధికారులకు పలువురు విద్యార్థులు తెలిపారు. కీలక నిందితుడిగా ఉన్న మహారాష్ట్రలోని నాసిక్ డాక్టర్ శుభం ఖైర్నార్ను సీబీఐ అరెస్టు చేసింది. అతడి గురించి ఒక కీలక విషయం తెలిసింది. స్థానికంగా డాక్టర్గా చలామణి అవుతున్న శుభం, ఒక్క రోజు కూడా వైద్య కళాశాలకు వెళ్లకపోవడం గమనార్హం.
