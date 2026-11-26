ఏఐసీసీ ఇంఛార్జ్ సందీప్ కుమార్తో రేవంత్ రెడ్డి భేటీ - పార్టీ వర్గాల్లో ఆసక్తి
CM Revanth Reddy Meets AICC BA Sandeep Kumar : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, ఏఐసీసీ ఇంఛార్జ్ బీఎం సందీప్కుమార్తో ప్రత్యేకంగా భేటీ అయ్యారు. ఈ సమావేశం దాదాపు గంటపాటు కొనసాగింది.
Published : November 26, 2026 at 5:20 PM IST|
Updated : November 26, 2026 at 5:30 PM IST
రాష్ట్ర పర్యటనలో ఉన్న ఏఐసీసీ ఇంఛార్జ్ బీఎం సందీప్ కుమార్తో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ప్రత్యేకంగా భేటీ కావడం ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది. బేగంపేటలోని ప్రజాభవన్ అతిథి గృహంలో జరిగిన ఈ సమావేశం దాదాపు గంటపాటు కొనసాగింది. రాష్ట్ర కాంగ్రెస్లో ఇటీవల చోటుచేసుకుంటున్న రాజకీయ పరిణామాల నేపథ్యంలో వీరిద్దరి భేటీ అందరిలో ఆసక్తి రేపింది.
రాష్ట్ర ఇన్ఛార్జ్గా బాధ్యతలు చేపట్టిన తర్వాత సందీప్కుమార్ పార్టీ పరిస్థితిపై వరుస సమావేశాలు నిర్వహిస్తున్నారు. ఇప్పటికే పొలిటికల్ అఫైర్స్ కమిటీ, పొలిటకల్ అడ్వైజరీ కమిటీల సమావేశాలతో పాటు, పీసీసీ విస్తృత స్థాయి సమావేశం, మంత్రులు, డీసీసీ అధ్యక్షులు, పీసీసీ విభాగాల ప్రతినిధులతో సమావేశమై పార్టీ సంస్థాగత వ్యవహారాలు, నాయకుల మధ్య సమన్వయం, ప్రభుత్వానికి–పార్టీకి మధ్య సంబంధాలు, క్షేత్రస్థాయిలో పార్టీ పరిస్థితిపై సమీక్షించారు.
తదుపరి కార్యాచరణపైనే ప్రధానంగా చర్చ
ఈ క్రమంలో రేవంత్ రెడ్డితో ప్రత్యేకంగా సమావేశం కావడం ఆసక్తికరంగా మారింది. తాజా రాజకీయ పరిణామాలు, ప్రభుత్వ పనితీరు, అమలు చేస్తున్న కార్యక్రమాలు, పాలనా ప్రాధాన్యతలు, రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ పరిస్థితిపై ఇరువురి మధ్య చర్చ జరిగినట్లు తెలుస్తోంది. పార్టీ నేతలతో జరిగిన సమావేశాల్లో వెల్లడైన అభిప్రాయాలు, ముఖ్యమంత్రి ఇచ్చిన వివరాలను సమన్వయం చేసుకుంటూ రాష్ట్ర కాంగ్రెస్పై అధిష్ఠానం తదుపరి కార్యాచరణను రూపొందించనున్నట్లు పార్టీ వర్గాల్లో చర్చ జరుగుతోంది.
గీత దాటొద్దని హెచ్చరిక!
ఏఐసీసీ ఇంఛార్జ్గా బాధ్యతలు స్వీకరించిన తరువాత ఈనెల 22న తొలిసారి హైదరాబాద్ వచ్చిన సందీప్ కుమార్, పార్టీ నేతలతో 3 రోజుల పాటు వరుస సమావేశాలు నిర్వహించారు. ముఖ్యమంత్రికి వ్యతిరేకంగా బాహాటంగా విమర్శలు చేసిన ఎమ్మెల్యేలు కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి, అనిరుధ్ రెడ్డిలతో కూడా ప్రత్యేకంగా సమావేశమయ్యారు. పార్టీకి సంబంధించి ఏదైనా మాట్లాడాలని అనుకుంటే తాను ఎప్పుడు అందుబాటులో ఉంటానని ఏవైనా సమస్యలుంటే పరిష్కారిస్తామన్నారు. కానీ పార్టీ నియమావళి గీతను మాత్రం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో దాటొద్దని వారికి సందీప్ స్పష్టం చేసినట్లు తెలుస్తోంది.
గాంధీభవన్లో పీసీసీ చీఫ్ మహేశ్ కుమార్ గౌడ్, మంత్రులతో కూడా ఆయన సమావేశమయ్యారు. రాష్ట్రంలో పార్టీ స్థితిగతులు, విపక్షాల విమర్శలు, ఎదురవుతున్న సవాళ్లపై వారితో చర్చించారు. అందరితో సమావేశం అనంతరం ఇవాళ ముఖ్యమంత్రితో భేటీ కావడం ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది.
ఎట్టి పరిస్థితుల్లో పార్టీ నియమావళి లైన్ దాటొద్దు - టీకాంగ్రెస్ నేతలకు స్పష్టం చేసిన బీఎం సందీప్