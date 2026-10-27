పొత్తు ధర్మాన్ని పాటించాల్సిందే - గీత దాటితే సస్పెన్షన్ తప్పదు: సీఎం చంద్రబాబు
Chandrababu Warned Rebels:స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలకు టీడీపీలో అభ్యర్థుల ఎంపిక, క్షేత్రస్థాయి పరిస్థితులపై అధిష్ఠానం ప్రత్యేకంగా దృష్టి సారించింది. పార్టీ నేతలు, ఎమ్మెల్యేల పనితీరుపై నివేదికలు తెప్పించుకుంటూ చంద్రబాబు ఎప్పటికప్పుడు సమీక్షిస్తున్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 27, 2026 at 8:06 AM IST
Chandrababu Warned Rebels: రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఎన్నికల వేడి కొనసాగుతుంది. టికెట్ రాలేదని అలిగినా అధికారిక అభ్యర్థికి వ్యతిరేకంగా పనిచేసినా ఇక కుదరదంటోంది టీడీపీ అధిష్ఠానం. స్థానిక ఎన్నికల్లో పార్టీ గీత దాటే నేతలకు సస్పెన్షన్ తప్పదని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు గట్టి హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. కూటమి అభ్యర్థుల విజయానికి అడ్డుపడే అసమ్మతి నేతలపై కఠిన చర్యలకు సిద్ధమయ్యారు. విభేదాలున్న చోట స్వయంగా రంగంలోకి దిగిన వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ నారా లోకేశ్ నేతలను సమన్వయం చేసే పనిని వేగవంతం చేశారు.
కలిసి పని చేయాలి: స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలకు టీడీపీలో అభ్యర్థుల ఎంపిక, క్షేత్రస్థాయి పరిస్థితులపై అధిష్ఠానం ప్రత్యేకంగా దృష్టి సారించింది. పార్టీ నేతలు, ఎమ్మెల్యేల పనితీరుపై నివేదికలు తెప్పించుకుంటూ చంద్రబాబు ఎప్పటికప్పుడు సమీక్షిస్తున్నారు. ఎక్కడైనా విభేదాలు తలెత్తితే సంబంధిత నేతలతో నేరుగా మాట్లాడి సమస్యను పరిష్కరించేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారు. అభ్యర్థుల ఎంపికలో అందరికీ అవకాశం కల్పించడం సాధ్యం కాకపోవడంతో అసంతృప్తులు సహజమే. అయితే, వ్యక్తిగత అభిప్రాయ భేదాలు పార్టీ విజయావకాశాలను దెబ్బతీయకూడదన్నది అధిష్ఠానం భావన. అభ్యర్థుల ఎంపికపై అభ్యంతరాలుంటే నాయకత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్లాలని, వాటిని పరిష్కరించుకుని కలిసి పని చేయాలని చంద్రబాబు సూచిస్తున్నారు.
మిత్రధర్మం పాటించాల్సిందే: ఈ సమన్వయ ప్రక్రియలో తెలుగుదేశం పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ నారా లోకేశ్ కూడా భాగస్వామ్యం అయ్యారు. ముఖ్యంగా కూటమి పార్టీల మధ్య అవగాహన, స్థానిక స్థాయిలో పరస్పర సహకారం కీలకం కానున్నాయి. టీడీపీ, జనసేన, బీజేపీ నేతలు పొత్తు ధర్మాన్ని పాటిస్తూ ముందుకు సాగితేనే ఓట్ల చీలికను నివారించగలమన్నది నాయకత్వం వ్యూహంగా కనిపిస్తోంది. అసంతృప్తి పేరుతో అధికారిక అభ్యర్థులకు వ్యతిరేకంగా పనిచేసే వారిని ఉపేక్షించబోమని చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు.
సానుకూల రాజకీయ వాతావరణాన్ని దెబ్బతీసేలా వ్యవహరిస్తే కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించారు. అవసరమైతే సస్పెన్షన్కూ వెనుకాడబోనని చెప్పడం ద్వారా పార్టీ క్రమశిక్షణకు ప్రాధాన్యమిచ్చారు. చర్చలతో సమస్యలను పరిష్కరిస్తూనే క్రమశిక్షణను అమలు చేయడంలో అధిష్ఠానం ఎంతవరకు సఫలమవుతుందన్నది స్థానిక ఎన్నికల్లో కీలకంగా మారనుంది.
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