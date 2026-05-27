రక్తాభిషేకాలు చేసేవారు 'స్వర్ణాంధ్ర' చరిత్ర లిఖించలేరు - 'గొడ్డలి పార్టీ' నెవర్ అగైన్: చంద్రబాబు
మంచి చేయడమే కాదు చెడును అడ్డుకోవడం కూడా అవసరమే - గొడ్డలి పార్టీ కుట్రలను ఆదిలోనే అడ్డుకోవాలన్న చంద్రబాబు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 27, 2026 at 1:20 PM IST|
Updated : May 27, 2026 at 1:44 PM IST
Chandrababu on YSRCP : రక్తాభిషేకాలు చేసే వారు స్వర్ణాంధ్ర చరిత్రను లిఖించలేరని టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు. మంచి చేయడమే కాదని, చెడును అడ్డుకోవడం కూడా అవసరమేనని వ్యాఖ్యానించారు. ఈ క్రమంలోనే గొడ్డలి పార్టీ కుట్రలు చేస్తోందని దీనిని ఆదిలోనే అడ్డుకోవాలని సూచించారు. గొడ్డలి వేటుతో జరిగిన నష్టాన్ని ప్రజలకు వివరించాలని తెలిపారు. మంగళగిరిలో పార్టీ కేంద్ర కార్యాలయంలో నిర్వహిస్తున్న మహానాడు కార్యక్రమంలో ఆయన పాల్గొని మాట్లాడారు.
పేదలకు కావాల్సింది పథకాలని గొడ్డలి వేట్లు కాదని చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు. యువతకు కావాల్సింది ఉద్యోగాలని, గొడ్డలి పోట్లు కాదన్నారు. గొడ్డలి పార్టీ నెవర్ అగైన్ అని వ్యాఖ్యానించారు. వైఎస్సార్సీపీకి విషం కక్కటం తప్ప విజన్ లేదని మండిపడ్డారు. వేట కొడవళ్ల నుంచి గొడ్డలి పార్టీగా మారటం వారి విధానమైతే, ఐటీ నుంచి క్వాంటం దిశగా ఎదగటం తమ విధానమని పేర్కొన్నారు. అభివృద్ధి చేసి సంపద సృష్టించలేని వారికి సంక్షేమం గురించి మాట్లాడే అర్హత లేదని బోత్ ఆర్ నాట్ సేమ్ అంటూ స్పష్టం చేశారు.
"అద్భుత రాజధాని అమరావతిని నిర్మిస్తున్నాం. వైఎస్సార్సీపీకి రాజధానిపై ఒక విధానమంటూ లేదు. విషం కక్కడమే తప్ప ఆ పార్టీకి మరొకటి తెలియదు, అధికారంలో మూడు రాజధానులన్నారు. ఇప్పుడేమో మావిగన్ అంటున్నారని వీళ్లను ఏమనాలి? వైఎస్సార్సీపీది ఓ బ్లఫ్ బ్యాచ్ –ఫేక్ న్యూస్ బ్యాచ్. వాళ్లు గుంతలు పెట్టి పోయిన రోడ్లకు మరమ్మతులు చేయడంతో పాటు కొత్త రహదారులను నిర్మిస్తున్నాం. అసత్య ప్రచారాలు చేయడమే వైఎస్సార్సీపీ పనిగా పెట్టుకుంది. ఎన్ని కుయుక్తులు పన్నినా టీడీపీని అడ్డుకోలేరు. దేశంలో ఏ పార్టీకి లేని బలమైన కేడర్, కష్టపడి పనిచేసే మనస్తత్వం ఉన్నవారు పార్టీ సొంతం." - చంద్రబాబు, టీడీపీ అధినేత
