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అదే గొడవ-అవే నినాదాలు - శాసనమండలి నిరవధిక వాయిదా

ఛైర్మన్ పోడియం వద్ద నినాదాలు చేసిన వైఎస్సార్సీపీ సభ్యులు - సభ్యుల నినాదాలతో సభా కార్యకలాపాలకు తీవ్ర అంతరాయం - మండలిని నిరవధికంగా వాయిదా వేసినట్లు ఛైర్మన్ మోషేనురాజు ప్రకటన

Adjourned Legislative Council
Adjourned Legislative Council (ETV)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 20, 2026 at 4:40 PM IST

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Adjourned Legislative Council : అదే గొడవ. అవే నినాదాలు. శాసనమండలిలో నాలుగో రోజూ విపక్ష సభ్యుల తీరు మారలేదు. గత మూడు రోజుల మాదిరిగానే సభలో చర్చలు ఏమీ సాగనివ్వలేదు. మండలి మొదలైనప్పటి నుంచి ఆందోళన చేస్తూనే ఉన్నారు. ప్రశ్నోత్తరాల సమయంలో ప్రారంభమైన గొడవ ఎంతకీ ఆపలేదు. మంత్రులు బిల్లులు ప్రవేశపెడుతున్నా పట్టించుకోకుండా నినాదాలు చేశారు.

మెగా డీఎస్సీపై చర్చ జరపాల్సిందేనంటూ పట్టబడుతూ ఆందోళన చేపట్టారు. ఛైర్మన్‌ బిల్లులు చదివేటప్పుడు ఆయన దగ్గరకు వెళ్లి ప్లకార్డులతో నిరసన తెలిపారు. దీంతో ఛైర్మన్‌ మండలిని పలుమార్లు వాయిదా వేశారు. అయినా వైఎస్సార్సీపీ సభ్యుల తీరుమారకపోవడంతో చేసేది లేక నిరవధిక వాయిదా వేశారు.

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శాసనమండలి వాయిదా
LEGISLATIVE COUNCIL ADJOURNED
ADJOURNED LEGISLATIVE COUNCIL

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