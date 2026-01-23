ETV Bharat / politics

ఫోన్​ ట్యాపింగ్​ కేసులో ఎలాంటి అరెస్టులు జరగవు : బండి సంజయ్

కరీంనగర్​లో నిర్వహించిన మీడియా సమావేశంలో అధికార పార్టీపై మండిపడిన బండి సంజయ్​ - ఫోన్​ ట్యాపింగ్​ కేసులో సిట్​ విచారణ సీరియల్​లా కొనసాగుతోందని విమర్శ - తప్పు చేసిన నేతలను అరెస్టు చేయాలని డిమాండ్

Bandi Sanjay Statement On Phone Tapping Case
Bandi Sanjay Statement On Phone Tapping Case (ETV)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 23, 2026 at 7:48 PM IST

Bandi Sanjay Statement On Phone Tapping Case : ఫోన్​ ట్యాపింగ్​ కేసులో సిట్​ విచారణ సీరియల్​లా కొనసాగుతోందని కేంద్రమంత్రి బండి సంజయ్​ ఎద్దేవా చేశారు. దొంగే దొంగ అన్నట్లు కేటీఆర్​ వ్యవహారం ఉందన్నారు. కరీంనగర్​లో నిర్వహించిన మీడియా సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు. కాంగ్రెస్​ ప్రభుత్వం సిట్​ విచారణ పేరుతో నాటకాలు ఆడుతోందని విమర్శించారు.

వారిని అరెస్టు చేసే ధైర్యం లేదు : సిరిసిల్ల కేంద్రంగా కేటీఆర్​ అక్రమంగా ఫోన్లు ట్యాప్​ చేయించారు. ఆయన చేసిన దారుణాలతో కొన్ని కుటుంబాలు మునిగిపోయాయని బండి సంజయ్​ ఆరోపించారు. ఫోన్​ ట్యాపింగ్​ కేసులో ఎలాంటి అరెస్టులు జరగవని అన్నారు. కేసీఆర్​ కుటుంబ సభ్యులను అరెస్టు చేసే ధైర్యం ఈ ప్రభుత్వానికి లేదని ఆయన విమర్శల వర్షం కురిపించారు. దేశభద్రత కోసం జరిగే ట్యాపింగ్​కు తెలంగాణలో జరిగిన ఫోన్​ ట్యాపింగ్​కు సంబంధమే లేదని వివరించారు. మావోయిస్టుల పేరుతో హీరోయిన్లు, రాజకీయ నాయకులు, జడ్జీలు, వ్యాపారుల ఫోన్లు ట్యాప్​ చేశారని అన్నారు.

ఫోన్​ ట్యాపింగ్​ కేసులో ఎలాంటి అరెస్టులు జరగవు : బండి సంజయ్ (ETV)

"కేటీఆర్​ సిరిసిల్ల కేంద్రంగా అక్రమంగా ఫోన్లు ట్యాప్​ చేయించారు. ఆయన చేసిన దారుణాలతో కొన్ని కుటుంబాలు మునిగిపోయాయి. ఫోన్​ ట్యాపింగ్​ కేసులో ఎలాంటి అరెస్టులు జరగవు. కేసీఆర్​ కుటుంబ సభ్యులను అరెస్టు చేసే ధైర్యం ఈ ప్రభుత్వానికి లేదు. దేశభద్రత కోసం జరిగే ట్యాపింగ్​కు తెలంగాణలో జరిగిన ఫోన్​ ట్యాపింగ్​కు సంబంధమే లేదు. మావోయిస్టుల పేరుతో హీరోయిన్లు, రాజకీయ నాయకులు, జడ్జీలు, వ్యాపారుల ఫోన్లు ట్యాప్​ చేశారు." - బండి సంజయ్, కేంద్ర మంత్రి

అరెస్టు చేయాలని డిమాండ్​ : సిట్​లో మంచి అధికారులు ఉన్నారని, అయితే ప్రభుత్వం వారికి స్వేచ్ఛను ఇవ్వడం లేదని బండి సంజయ్​ విమర్శించారు. ఈ కేసులో ఒక్క రాజకీయ నేతనైనా అరెస్టు చేశారా అని నిలదీశారు. తమ ప్రభుత్వం అధికారంలో ఉండి ఉంటే కేసీఆర్​ కుటుంబ సభ్యులపై చర్యలు చేపట్టే వాళ్లమని చెప్పుకొచ్చారు. తప్పు చేసిన నేతలు, అధికారులను అరెస్టు చేయాలని ఆయన​ డిమాండ్​ చేశారు.

ఈ డ్రామా ఆడుతున్నాయి : ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసుల్లో రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం టీవీ సీరియల్ లెక్క కొండను తోవ్వి ఎలుక పట్టినట్లు వ్యవరిస్తున్నారని బీజేపీ ఓబీసీ మోర్చా జాతీయ అధ్యక్షులు, రాజ్యసభ ఎంపీ డాక్టర్ లక్ష్మణ్ అన్నారు. ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసుల్లో అధికారులను బలి పశువును చేస్తారని చెప్పుకొచ్చారు. ఇచ్చిన హామీలను ప్రజల దృష్టి మళ్లించడానికి కాంగ్రెస్, బీఆర్​ఎస్ పార్టీలు ఈ డ్రామా ఆడుతున్నాయని చెప్పారు. రేవంత్ రెడ్డి కాళేశ్వరంతో సహా ఏ కేసులోనూ ఏ రాజకీయ నాయకులను బాధ్యులను చేయలేదని విమర్శించారు.

"ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసులో రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం టీవీ సీరియల్​లా లెక్క కొండను తోవ్వి ఎలుక పట్టినట్లు వ్యవరిస్తున్నారు. ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసుల్లో అధికారులను బలి పశువును చేస్తారు. ఇచ్చిన హామీలను ప్రజల దృష్టి మళ్లించడానికి కాంగ్రెస్, బీఆర్​ఎస్ పార్టీలు ఈ డ్రామా ఆడుతున్నాయి. రేవంత్ రెడ్డి కాళేశ్వరంతో సహా ఏ కేసులోనూ ఏ నాయకులను బాధ్యులను చేయలేదు." - డాక్టర్ లక్ష్మణ్, బీజేపీ ఓబీసీ మోర్చా జాతీయ అధ్యక్షులు, రాజ్యసభ ఎంపీ

బీజేపీ పార్టీదే అధికారం : మున్సిపాలిటీ ఎన్నికల్లో బీఆర్ఎస్​తో పొత్తు లేదని డాక్టర్ లక్ష్మణ్ అన్నారు. కేసీఆర్ పదేళ్ల పాలనలో ప్రజలు విసిగిపోయి మార్పులో భాగంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిందని తెలిపారు. రాబోయే రోజుల్లో బీజేపీ పార్టీదే అధికారమని, ప్రధానమంత్రి పిలుపు మేరకు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో యువత నైపుణ్యాన్ని బయట తీసేందుకు భువనగిరి పార్లమెంట్ పరిధిలో క్రీడా మహోత్సవాలు నిర్వహిస్తున్నామని, యువత సరైన దృక్పథం లేక చేడు అలవాట్లకు బానిసలుగా మారుతున్నారని, యువత క్రీడల్లో నిమగ్నమై ఉంటే చెడు అలవాట్లకు దూరంగా ఉంటారని వివరించారు.

