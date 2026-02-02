ETV Bharat / politics

మంత్రి లోకేశ్‌పై అనుచిత వ్యాఖ్యలు - మాజీ మంత్రి జోగి రమేష్‌పై కేసు నమోదు

మాజీ మంత్రి జోగి రమేశ్​పై తిరుపతి రూరల్ పీఎస్‌లో కేసు నమోదు - నిన్నటి మీడియా సమావేశంలో మంత్రి లోకేశ్​ను దుర్భాషలాడిన జోగి రమేష్‌ - టీడీపీ నేత ఈశ్వర్‌రెడ్డి ఫిర్యాదుతో కేసు నమోదు

Case Registered Against YSRCP Former Minister Jogi Ramesh
Case Registered Against YSRCP Former Minister Jogi Ramesh (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : February 2, 2026 at 5:15 PM IST

Case Registered Against YSRCP Former Minister Jogi Ramesh : మాజీ మంత్రి జోగి రమేష్‌పై తిరుపతి రూరల్ పీఎస్‌లో కేసు నమోదైంది. నిన్న(ఆదివారం) తిరుపతిలో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో మంత్రి లోకేశ్​ను దుర్భాషలాడారు. దీంతో స్థానిక టీడీపీ నేత ఈశ్వర్‌రెడ్డి ఫిర్యాదుతో వైఎస్సార్సీపీ నేత జోగి రమేష్​పై పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు.

భగ్గుమన్న టీడీపీ శ్రేణులు : వైఎస్సార్సీపీ నేత, మాజీమంత్రి జోగి రమేష్‌ తన నోటి దురుసుతో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, మంత్రి నారా లోకేశ్‌లపై అసభ్యకర వ్యాఖ్యలు చేయడంతో టీడీపీ శ్రేణులు భగ్గుమన్నాయి. ‘లోకేశ్‌కు కొవ్వు తగ్గింది కానీ చిప్‌ దెబ్బతింది. చంద్రబాబు కల్తీ పార్టీని నడుపుతున్నాడు’ అంటూ శనివారం జోగి చేసిన వ్యాఖ్యలకు టీడీపీ నేతలు, కార్యకర్తలు ఆగ్రహంతో ఊగిపోయారు. ఆదివారం సాయంత్రం ఎన్టీఆర్‌ జిల్లా ఇబ్రహీంపట్నంలోని జోగి ఇంటిని ముట్టడించారు. ఇంటి ముందున్న ఫ్లెక్సీలను చింపేసి రాళ్లు రువ్వారు.

ఇదే సమయంలో కొందరు యువకులు పెట్రోలు సీసాలు విసరడంతో అవి ఇంటి పోర్టికోలో పడి కొద్దిసేపు మంటలు చెలరేగాయి. పోర్టికోకు బిగించిన అద్దాలు పగిలిపోయాయి. టీడీపీ శ్రేణులు జోగి ఇంటిపైకి వెళ్లేందుకు ప్రయత్నించగా పోలీసులు అడ్డుకున్నారు. ఆ సమయంలో తీవ్ర ఉద్రిక్తత నెలకొంది. అయితే ఆ సమయంలో జోగి రమేష్, ఆయన పెద్ద కుమారుడు తిరుపతిలో చెవిరెడ్డి భాస్కరరెడ్డి ఇంట్లో ఉన్నారు. జోగి భార్య, చిన్న కుమారుడు వేరేచోట ఉన్నారు.

జోగి తండ్రి మోహనరావు లోపల ఉన్నారని కుటుంబసభ్యులు చెబుతున్నారు. కానీ ఆయన బయటకు రాలేదు. ఇంత జరిగినా జోగి రమేష్​లో మాత్రం ఎటువంటి మార్పు రాలేదు. నిన్న(ఆదివారం) తిరుపతిలో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో మంత్రి లోకేశ్​ను దుర్ఫాషలాడారు. దీంతో స్థానిక టీడీపీ నేత ఈశ్వర్‌రెడ్డి ఫిర్యాదుతో వైఎస్సార్సీపీ నేత జోగి రమేష్​పై పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు.

మంత్రి లోకేశ్‌పై అనుచిత వ్యాఖ్యలు - మాజీ మంత్రి జోగి రమేష్‌పై కేసు నమోదు (ETV)

వైరస్‌లా వైఎస్సార్సీపీ : రాష్ట్రాన్ని పట్టి పీడించే వైరస్‌లా వైఎస్సార్సీపీ మారిందని ఏపీ మంత్రి అనగాని సత్యప్రసాద్‌ విమర్శించారు. ఆ పార్టీకి చెందిన మాజీ మంత్రులు అంబటి రాంబాబు, జోగి రమేశ్‌ ఉద్దేశపూర్వకంగా తప్పులు చేస్తూ కులం కార్డులు తీయడం హేయమైన చర్య అని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. బూతులు మాట్లాడే అలాంటి వారికి కులాలు వర్తించవన్నారు. టీడీపీ కేంద్ర కార్యాలయంలో నిర్వహించిన మీడియా సమావేశంలో అనగాని మాట్లాడారు.

తిరుమల లడ్డూలో కల్తీ జరగలేదంటూ సిట్‌ నివేదికలో ఎక్కడా పేర్కొనలేదని మంత్రి చెప్పారు. రాష్ట్రానికి మేలు చేసేలా కేంద్ర బడ్జెట్‌ ఉందని దాని నుంచి దృష్టి మళ్లించేలా వైఎస్సార్సీపీ కుట్రలు ఉన్నాయని విమర్శించారు. ఏ పార్టీకి చెందిన వారైనా ఇళ్లపైకి వెళ్లి దాడులు చేయడం తగదన్నారు. అలాంటి సంస్కృతి తెదేపాది కాదని సీఎం చంద్రబాబు చెప్పారన్నారు. అభివృద్ధిని అడ్డుకోవాలని ఎవరు చూసినా కూటమి ప్రభుత్వం ఊరుకోదని హెచ్చరించారు. వైఎస్సార్సీపీ నేతల భాషను ప్రజలు అసహ్యించుకుంటురన్నారని చెప్పారు.

జోగి రమేశ్​కు వ్యవస్థలంటే లెక్కలేదు : వైఎస్సార్సీపీ కాపా నేత జోగి రమేశ్‌ అసత్యాలు మాట్లాడుతున్నారని మైలవరం ఎమ్మెల్యే వసంత కృష్ణ ప్రసాద్‌ విమర్శించారు. ఆయనకు వ్యవస్థలంటే లెక్కలేదన్నారు. విజయవాడలో వసంత కృష్ణ ప్రసాద్‌ మీడియాతో మాట్లాడారు. "మేం ఏదైనా అంటే తాను బలహీనవర్గం వ్యక్తినని జోగి రమేశ్‌ అంటున్నారు. దిగజారిపోయి మాట్లాడితే ఎవరూ ఊరుకోరు. వైఎస్సార్సీపీ పాలనలో చంద్రబాబు, లోకేశ్‌ను తిడితే వీరతాళ్లు వేశారు. మళ్లీ వీరతాళ్లు వేయించుకునేందుకే జోగి రమేశ్‌ వ్యాఖ్యలు చేస్తున్నారు. వైఎస్సార్సీపీ నేతలు రెచ్చగొట్టినా రెచ్చిపోవద్దని మా సీనియర్లు చెప్పారు"’’ అని వసంత అన్నారు.

