2 సీట్లు, 20 మంది ఆశావహులు - ఆ లక్కు చిక్కేదెవరికో?
ఏపీలో రాజకీయ ఉత్కంఠ - గవర్నర్ కోటా 2 ఎమ్మెల్సీ స్థానాలు ఖాళీ - నేడో రేపో కొత్త అభ్యర్థుల ప్రకటన
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 27, 2026 at 10:14 AM IST
Candidates Contesting for MLC Seats in AP: ఖాళీలు ఉన్న ఎమ్మెల్సీ స్థానాలు రెండు. రేసులో మాత్రం 20మందికి పైగానే ఆశావహులు. గవర్నర్ కోటా 2 ఎమ్మెల్సీ స్థానాలకు తెలుగుదేశంలో నెలకొన్న పోటీ ఇది. అభ్యర్థులను నేడో రేపో ప్రకటించాల్సి ఉన్నందున ఎవరికి దక్కుతాయో అనే ఉత్కంఠ కొనసాగుతోంది. ప్రస్తుత మండలి డిప్యూటీ ఛైర్మన్ జకియా ఖానం, మరో ఎమ్మెల్సీ పండుల రవీంద్రబాబుల పదవీ కాలం నేటితో ముగియనుంది.
గవర్నర్ నామినేటెడ్ కోటాలో ఖాళీ అవుతున్న ఈ రెండు స్థానాలకు అదృష్టం ఎవరికి దక్కుతుందోనని తెలుగుదేశం పార్టీలో చర్చ నడుస్తోంది. రెండు ఖాళీల కోసం ఏకంగా 20 మందికి పైగా నేతలు పోటీపడుతున్నారు. గతంలో సీట్లు త్యాగం చేసిన వారు, రాజ్యసభ చాన్స్ మిస్సయిన సీనియర్లు అధినేత చంద్రబాబుని ఇప్పటికే పలుమార్లు ప్రసన్నం చేసుకుని వినతులు అందచేశారు. ఆశావహుల్లో ఉమ్మడి కృష్ణా జిల్లా నేతల జాబితా పెద్దగానే ఉంది.
సీట్ల రేసు: వర్ల రామయ్య, దేవినేని ఉమా, వంగవీటి రాధా, టీడీ జనార్దన్, గొట్టిపాటి రామకృష్ణ, బుద్దా వెంకన్న ఇలా అరడజను మంది వరకూ అదృష్టం పరీక్షించుకుంటున్నారు. చంద్రబాబు మార్క్ సామాజిక, ప్రాంతీయ సమీకరణాల క్లైమాక్స్ సస్పెన్స్ ఉత్కంఠ రేపుతోంది. ఇద్దరంటే ఇద్దరికే దక్కే ఆ లక్కీ సీట్ల రేసులో ఉమ్మడి కృష్ణా జిల్లా నుంచి ఒక్కరికైనా ఈసారి అవకాశం దక్కుతుందా అనే చర్చ జోరుగా సాగుతోంది. గోదావరి జిల్లాల నుంచి క్షత్రియ సామాజికవర్గానికి చెందిన మంతెన సత్యనారాయణ రాజు మరోసారి ఎమ్మెల్సీని ఆశిస్తున్నారు.
ఎవరికిస్తారో: ఒక సీటును రాయలసీమ ప్రాంత నేతకు కేటాయించే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉందనే ప్రచారం జరుగుతోంది. ఇటీవల రాజ్యసభ స్థానం కోసం సీమ ప్రాంతం నుంచి రెడ్డెప్పగారి శ్రీనివాస్ రెడ్డి, తిప్పేస్వామి గట్టిగా పట్టుబట్టగా, ఇప్పుడు వీరికి తోడుగా మరికొందరు జతకలిశారు. కడప జిల్లాకు చెందిన మాజీ ఎమ్మెల్సీ బీటెక్ రవి తమ ప్రయత్నాలు ముమ్మరం చేశారు. అనంతపురం మాజీ ఎమ్మెల్యే ప్రభాకర్ చౌదరి గత ఎన్నికల్లో పార్టీ ఆదేశాల మేరకు సీటు త్యాగం చేసినందున, తనకు ఈసారి ఖచ్చితంగా న్యాయం జరుగుతుందని ఆశలు పెట్టుకున్నారు. రాయలసీమలోని ఒక ప్రధాన సామాజిక వర్గానికి చెందిన నేతకు ఇస్తారా, లేక పొలిటికల్ ఈక్వేషన్స్ మార్చి బీసీ వర్గానికి చెందిన నేతను తెరపైకి తెస్తారా అనేది సస్పెన్స్గా మారింది.
ఆ కోటాలో ఇస్తా అన్నారు: వికలాంగుల కోటాలో ఒక ఎమ్మెల్సీ ఇస్తామని గతంలో చంద్రబాబు ఇచ్చిన హామీని గుర్తు చేస్తూ ఈసారి తనకు అవకాశం కల్పించాలని గ్రంధాలయ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ గోనుగుంట్ల కోటేశ్వరరావు గట్టి ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. బ్రాహ్మణ కోటాలో తనకు అవకాశం కల్పించాలని సీనియర్ నేత ఏవీ రమణ కోరుతున్నారు. ఎమ్మెల్సీ సీటు ఆశిస్తున్న వారిలో మాజీ ఎమ్మెల్యేలు కొమ్మాలపాటి శ్రీధర్, వర్మ, మంగళగిరి సీనియర్ నేత పోతినేని శ్రీనివాస రావు తదితరులు ఉన్నారు.
ప్రస్తుతం ఇద్దరికే అవకాశం ఉన్నందున రేసులో ఉన్న సీనియర్లందరికీ ఒకేసారి న్యాయం చేయడం అధిష్టానానికి కత్తిమీద సాములా మారింది. అయితే ఇప్పుడు అవకాశం దక్కని వారు నిరాశ పడాల్సిన అవసరం లేదని, త్వరలోనే మరిన్ని అవకాశాలు వస్తాయని అధిష్టానం సంకేతాలు ఇస్తోంది. గత ఎన్నికల్లో సీటు దక్కని వారికి, పార్టీ కోసం కష్టపడ్డ వారికి ఆయా సమయాల్లో ఖచ్చితంగా ప్రాధాన్యత ఉంటుందని పార్టీ స్పష్టం చేస్తోంది. మొత్తంగా రేసులో ఉన్న సీనియర్లకు పట్టం కడతారా లేక చంద్రబాబు సరికొత్త సామాజిక సమీకరణాలతో షాక్ ఇస్తారా అనేది వేచి చూడాల్సిందే.
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