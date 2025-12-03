ETV Bharat / politics

తీరొక్క సిత్రాలు: 'సర్పంచ్'​కు సహకారం లేదంటూ ఒకరి సూసైడ్ అటెంప్ట్​ - కెనడా నుంచి మరొకరి నామినేషన్

పంచాయతీ ఎన్నికల వేళ ఊర్లలో తీరొక్క సిత్రాలు - ఎట్లైనా సర్పంచ్‌ పీఠమెక్కేందుకు అభ్యర్థుల పాట్లు - నేటి నుంచి ప్రారంభం కానున్న మూడో విడత ఎన్నికల నామినేషన్ల ప్రక్రియ

Telangana Panchayat Elections
Telangana Panchayat Elections 2025 (EENADU)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 3, 2025 at 8:52 AM IST

3 Min Read
Telangana Panchayat Elections 2025 : పంచాయతీ ఎన్నికల వేళ తీరొక్క సిత్రాలకు గ్రామాలు వేదికలవుతున్నాయి. సర్పంచ్‌ అవడమే లక్ష్యంగా అభ్యర్థులు చేస్తున్న పనులు ఆందోళనను కలిగిస్తున్నాయి. ఓట్ల కోసం ఇంటింటికి తిరిగినా తనకెవరూ మద్దతివ్వట్లేదంటూ సిద్దిపేట జిల్లాలో ఓ వ్యక్తి పురుగుల మందు తాగాడు. వరంగల్‌ జిల్లా దుగ్గొండిలో ఓ వ్యక్తి ఏకంగా కెనడా నుంచి సర్పంచ్‌ పదవికి నామినేషన్‌ దాఖలు చేశాడు. మరోచోట ఏకగ్రీవానికి ఒప్పుకోనందుకు బెదిరిస్తున్నారంటూ పెట్టిన వీడియో సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది.

పంచాయతీ ఎన్నికల వేళ గ్రామాల్లో రాజకీయం రసవత్తరంగా మారుతోంది. సర్పంచ్‌ పీఠమెక్కేందుకు ఆశావహులు సకల ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. గ్రామాభివృద్ధికి డబ్బులిస్తాననో, బరిలో ఉన్న ప్రత్యర్థులను బుజ్జగించో ఏకగ్రీవం చేసేందుకు యత్నిస్తున్నారు. గ్రామ ప్రథమ పౌరుడిగా నిలిచేందుకు మరికొందరు అనేక పాట్లు పడుతున్నారు. సిద్దిపేట జిల్లా నంగునూరు మండలం ఘన్‌పూర్‌లో ఓ వ్యక్తి ఏకంగా ఆత్మహత్యకు యత్నించడం కలకలం రేపింది. సర్పంచ్‌ బరిలో నిలిచిన ఎల్లయ్య ఓట్ల కోసం ఇంటింటికీ తిరిగాడు. అయినా సహకారం దక్కలేదని మనస్తాపానికి గురై, పురుగుల మందు తాగి బలవన్మరణానికి ప్రయత్నించాడు. గమనించిన స్థానికులు వెంటనే అంబులెన్స్‌కు సమాచారమిచ్చారు. అపస్మారక స్థితిలో ఉన్న ఎల్లయ్యకు సిద్దిపేట ప్రభుత్వాసుపత్రిలో చికిత్స అందిస్తున్నారు.

కెనడా నుంచి నామినేషన్​ : వరంగల్‌ జిల్లా దుగ్గొండి మండలం బంధంపల్లికి చెందిన మరో వ్యక్తి కెనడా నుంచి సర్పంచ్‌గా నామినేషన్‌ వేయడం అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురి చేసింది. ఎస్సైగా విధులు నిర్వర్తించి, ఏప్రిల్‌లో రిటైర్‌ అయిన తోగటి లక్ష్మారెడ్డి కెనడాలో ఉంటున్న తన కుమారుడి దగ్గరికి వెళ్లారు. ఇంతలోనే పంచాయతీ ఎన్నికలకు నోటిఫికేషన్‌ రావడంతో అక్కడి నుంచే నామపత్రాలు సమర్పించారు. అధికారుల సూచనల మేరకు ఆన్‌లైన్​లో నామపత్రాలు డౌన్​లోడ్‌ చేసుకుని తన వివరాలు నింపిన లక్ష్మారెడ్డి, కెనడా నుంచి వస్తున్న స్నేహితుడి ద్వారా హైదరాబాద్‌కు పంపారు. మరో వ్యక్తి ద్వారా హనుమకొండలోని తన బంధువు శరత్‌ రెడ్డికి అందించగా, బలపరిచే వ్యక్తులతో కలిసి రిటర్నింగ్‌ అధికారికి సమర్పించారు.

బలవంతపు ఏకగ్రీవం కలకలం : నాగర్‌కర్నూల్‌ జిల్లా వెల్దండ మండలం రాఘయిపల్లిలో బలవంతపు ఏకగ్రీవానికి యత్నించడం కలకలం రేపింది. పోటీ నుంచి తప్పుకోవాలని బెదిరిస్తున్నారంటూ గణేశ్‌ అనే యువకుడు ఆరోపించడం సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్‌గా మారింది. రాఘయిపల్లిలో సర్పంచ్‌ ఎస్సీ రిజర్వ్‌డు కాగా, ఆరుగురు నామినేషన్లు దాఖలు చేశారు. ఈ నెల 1న గ్రామస్థులంతా సమావేశమై, ఊరి ప్రధాన సమస్య అయిన మురుగు కాల్వ నిర్మాణానికి నిధులిచ్చిన అభ్యర్థిని ఏకగ్రీవంగా ఎన్నుకోవాలనుకున్నారు. గతంలో పోటీ చేసి ఓడిన వెంకటయ్య రూ.25 లక్షలు ఇచ్చేందుకు ముందుకు రాగా, బరిలో నిలిచిన మిగతా వారిని తప్పుకోవాలంటూ కాగితాలపై సంతకాలు తీసుకున్నారు. అయితే ఇందుకు అంగీకరించకపోవడంతో తనను ఇబ్బందులకు గురి చేస్తున్నారని గణేశ్‌ వీడియో విడుదల చేశారు. సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్‌ కావడంతో కలెక్టర్‌ ఆదేశాల మేరకు నిబంధనలు ఉల్లంఘించిన ఓ అభ్యర్థిపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు.

చివరి విడతకు నేటి నుంచి నామినేషన్లు : తొలి విడత ఎన్నికలు జరిగే పంచాయతీల్లో నామినేషన్ల ఉపసంహరణ గడువు నేటితో ముగియనుంది. ఇవాళ మధ్యాహ్నం 3 గంటల తర్వాత పోటీలో ఉన్న అభ్యర్థుల వివరాలను ప్రకటిస్తారు. డిసెంబర్ 11న ఉదయం 7 నుంచి మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట వరకు పోలింగ్, అదే రోజు మధ్యాహ్నం ఓట్లు లెక్కించి ఫలితాలు విడుదల చేయనున్నారు. ఇక రెండో విడత ఎన్నికలు జరగనున్న గ్రామాల్లో నామినేషన్ల ప్రక్రియ మంగళవారంతో ముగిసింది. ఇవాళ నామినేషన్ల పరిశీలన, రేపు అప్పీళ్లు స్వీకరించి, ఎల్లుండి పరిష్కరించనున్నారు. డిసెంబరు 6న మధ్యాహ్నం 3 గంటల వరకు నామినేషన్ల ఉపసంహరణ గడువు ముగిసిన తర్వాత పోటీలో ఉన్న అభ్యర్థుల వివరాలను ప్రకటిస్తారు. డిసెంబరు 14న ఓటింగ్‌ నిర్వహించి, అదే రోజు ఫలితాలు వెల్లడించనున్నారు. చివరి విడత ఎన్నికల ప్రక్రియ నేడు ప్రారంభం కానుంది. నేటి నుంచి నామినేషన్లు స్వీకరించనున్నారు. మూడో విడతలో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 182 మండలాల్లోని 4 వేల 159 పంచాయతీలు, 36 వేల 452 వార్డుల్లో ఎన్నికలు జరగనున్నాయి.

