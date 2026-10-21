జోరుగా హుషారుగా పుర ప్రచారం - ఓటర్లను ప్రసన్నం చేసుకునే పనిలో నిమగ్నమైన నేతలు
Campaigning For Municipal Elections :రాష్ట్రవ్యాప్తంగా స్థానిక ఎన్నికల ప్రచారం హోరాహోరీగా సాగుతోంది.ఓటర్లను ప్రసన్నం చేసుకునే పనిలో అభ్యర్థులు, కూటమి ముఖ్య నేతలు నిమగ్నమయ్యారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 21, 2026 at 10:19 AM IST
Campaigning For Municipal Elections : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా స్థానిక ఎన్నికల ప్రచారం హోరాహోరీగా సాగుతోంది. బీ-ఫారమ్ అందుకున్న అభ్యర్థులంతా ప్రజలతో మమేకమవుతూ ఓట్లు అభ్యర్థిస్తున్నారు. పట్టణాలతో పాటు పల్లెల్లోనూ ప్రచార సందడి నెలకొంది. ఓటర్లను ప్రసన్నం చేసుకునే పనిలో అభ్యర్థులు కూటమి ముఖ్య నేతలు నిమగ్నమయ్యారు. ప్రభుత్వం చేస్తున్న అభివృద్ధి తమను గెలిపిస్తుందని కూటమి అభ్యర్థులు ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
వందశాతం స్ట్రైక్రేట్ సాధించడమే లక్ష్యం : విజయవాడ తూర్పు నియోజకవర్గంలో టీడీపీ అభ్యర్థులకు ఎంపీ కేశినేని చిన్ని, ఎమ్మెల్యే గద్దె రామ్మోహన్ బీ-ఫారాలు అందజేశారు. అన్ని డివిజన్లలోనూ కూటమి అభ్యర్థులను గెలిపించి వందశాతం స్ట్రైక్రేట్ సాధించడమే లక్ష్యమని ఎంపీ కేశినేని చిన్ని దిశానిర్దేశం చేశారు. ప్రతి అభ్యర్థీ ఇంటింటికీ వెళ్లి కూటమి ప్రభుత్వ అభివృద్ధి, సంక్షేమ కార్యక్రమాలను ప్రజలకు వివరించాలని సూచించారు.
ఎకో గుంటూర్గా మార్చడమే లక్ష్యం : గుంటూరు మేయర్ అభ్యర్థి కోవెలమూడి లక్ష్మీఅపర్ణ ఎన్నికల ప్రచారాన్ని ముమ్మరం చేశారు. కొరిటపాడులోని వాకింగ్ ట్రాక్లో వాకర్లతో మాటామంతీ నిర్వహించారు. కూటమి ప్రభుత్వంలో ఎన్నో అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయని వాటిని మరింత ముందుకు తీసుకెళ్లేందుకు తనను మేయర్గా గెలిపించాలని కోరారు
ప్రజలు ఆశీర్వదించాలి : కర్నూలు మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లో టీడీపీ మేయర్ అభ్యర్థిని గెలిపిస్తే నగరంలో మరింత అభివృద్ధి జరుగుతుందని మంత్రి టీజీ భరత్ అన్నారు. ఎన్నికల ప్రచారంలో భాగంగా మెుగల్ పుర కాలనీలోని 4, 5 డివిజన్లలో మేయర్ అభ్యర్థి విజయ ప్రత్యూషతో కలసి మంత్రి ప్రచారం నిర్వహించారు. భరత్ చేస్తున్న అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చూసి ప్రజలంతా తనను ఆశీర్వదించాలని విజయ ప్రత్యూష కోరారు.
చంద్రబాబు నాకు రాజకీయ గురువు : ఎన్నికల్లో ఓటమి భయంతోనే జగన్ అసత్య ప్రచారం చేస్తున్నారని మంత్రి సత్య కుమార్ ఆరోపించారు. అనంతపురంలో కూటమి మేయర్ అభ్యర్థి అజేష్ బాబుతో కలిసి నూతన కార్యాలయాన్ని ప్రారంభించారు. మధ్యతరగతి కుటుంబంలో జన్మించిన తనకు మేయర్ అభ్యర్థిగా అవకాశం లభించటంపై అజేష్ బాబు ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. విశాఖ టీడీపీ మేయర్ అభ్యర్థి ముక్కా శ్రావణికి మద్దతుగా సినీనటుడు సుమన్ ప్రచారం చేశారు. చంద్రబాబును తన రాజకీయ గురువుగా సుమన్ చెప్పుకొచ్చారు. విశాఖలో ఓ యువతికి మేయర్గా పోటీ చేసే అవకాశం ఇవ్వడం గొప్ప పరిణామమన్నారు. శ్రావణిని గెలిపించాలని ఓటర్లకు సుమన్ విజ్ఞప్తి చేశారు.
"నేను చంద్రబాబును నా రాజకీయ గురువుగా అంగీకరించాను. ఆయన రాజకీయ ప్రస్థానంలో చేపట్టిన అభివృద్ధి పనులు, ఆయన పరిణతి, ఆయనకున్న దూరదృష్టి నాకు స్ఫూర్తినిస్తాయి. ఇటువంటి అభ్యర్థులకు మద్దతు ఇవ్వడం వల్ల ప్రజలకు మేలు జరుగుతుంది. అంతేకాకుండా సమాజంలో మహిళలపై జరుగుతున్న అకృత్యాలను ఎదిరించే అవకాశం లభిస్తుంది. ఇలాంటి అభ్యర్థులను ప్రోత్సహించి, ముందుకు నడిపించాలి"-సుమన్ , సినీనటుడు.
ప్రచారాలు ముమ్మరం చేసిన కూటమి నేతలు : పల్నాడు జిల్లా చిలకలూరిపేట పురపాలక ఎన్నికల ప్రచారంలో కూటమి దూకుడు పెంచింది. ప్రజా వ్యతిరేకతకు భయపడే వైఎస్సార్సీపీ పోటీకి దూరమవుతోందని ఎమ్మెల్యే ప్రత్తిపాటి పుల్లారావు విమర్శించారు. మున్సిపల్ చైర్ పర్సన్ అభ్యర్థి తోటరాజరాజేశ్వరితో పాటు ఇతర కూటమి నేతలతో కలసి ఆయన ప్రచారం చేశారు. విజయనగరం మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఎన్నికల్లో కూటమి అభ్యర్థులకు పార్టీ ముఖ్య నాయకులు బీ-ఫారాలను అందజేశారు. కార్యక్రమంలో ఎమ్మెల్యే అదితి గజపతిరాజు, జిల్లా పరిషత్ మాజీ ఛైర్మన్ చిన్న శ్రీను, నెల్లిమర్ల ఎమ్మెల్యే లోకం మాధవి పాల్గొన్నారు. పెనుకొండ మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో పోటీ చేస్తున్న చైర్మన్, కౌన్సిలర్ అభ్యర్థులకు మంత్రి సవిత బీ-ఫారాలు పంపిణీ చేశారు. తూర్పుగోదావరి జిల్లా నిడదవోలులో కూటమి అభ్యర్థులు ప్రచారాన్ని ముమ్మరం చేశారు. కూటమి బలపరిచిన చైర్పర్సన్ అభ్యర్థి మురాల జ్యోతి, 32వ వార్డు తెలుగుదేశం అభ్యర్థితో కలిసి ఎన్నికల ప్రచారంలో పాల్గొన్నారు.
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