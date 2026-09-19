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6 నెలల్లో ఖైరతాబాద్​కు ఉప ఎన్నిక! - దానం నాగేందర్ ముందున్న మార్గమేంటి?

దానం​ నాగేందర్​పై హైకోర్టు అనర్హత వేటు వేసిన విషయం తెలిసిందే. ఖైరతాబాద్​ స్థానం ఖాళీ కానుండటంతో ఉపఎన్నిక అనివార్యం కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థిగా దానం పోటీ చేయనున్నట్లు సమాచారం తెలుస్తోంది.

By Election For khairatabad Constituenc
దానం నాగేందర్ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 19, 2026 at 10:28 AM IST

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Updated : September 19, 2026 at 10:38 AM IST

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By Election For khairathabad Constituency : ఖైరతాబాద్​ నియోజకవర్గానికి బై ఎలక్షన్ (ఉపఎన్నిక)​ అనివార్యం కానుంది. శాససనభ్యుడు దానం నాగేందర్​పై అనర్హత వేటు వేస్తూ హైకోర్టు తీర్పు వెల్లడించిన విషయం తెలిసిందే. రాష్ట్ర ఉన్నత న్యాయస్థానం తీర్పుపై తాను సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించబోనంటూ ఆయన స్వయంగా ప్రకటించారు. దీంతో ఆరు నెలల్లోపు బై ఎలక్షన్​ నిర్వహించనున్నారు.

నాలుగు దశాబ్దాల సుదీర్ఘ రాజకీయ జీవితంలో హైకోర్టు తీర్పు కారణంగా దానంకు భారీ ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. ఆయన ఆరుసార్లు ఎమ్మెల్యేగా ఎన్నికయ్యారు. కోర్టు తీర్పు అనంతరం దానం నాగేందర్‌ ఈ పరిస్థితిని చాలా చాకచక్యంగా ఎదుర్కొన్నారు. ఖైరతాబాద్‌కు బై ఎలక్షన్​ వస్తే తానే బరిలో ఉంటానంటూ చెప్పారు.

ముందస్తు వ్యూహం

2023లో జరిగిన సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో బీఆర్ఎస్ తరఫున ఎమ్మెల్యేగా గెలిచిన దానం నాగేందర్, 2024 మార్చిలో కాంగ్రెస్ పార్టీ కండువా కప్పుకొన్నారు. అనంతరం సికింద్రాబాద్ లోక్​సభ స్థానానికి కాంగ్రెస్ అభ్యర్థిగా పోటీ చేశారు. హస్తం పార్టీలో చేరిన 10 మంది ఎమ్మెల్యేలపై అనర్హత వేటు వేయాలంటూ బీఆర్ఎస్​ శాసనసభ్యులు స్పీకర్‌ను రెండేళ్ల క్రితమే కోరిన విషయం తెలిసిందే.

పదోసారి

ఎంపీగా పోటీ చేసినప్పుడు కాంగ్రెస్‌ పార్టీ బీ-ఫారం ఇచ్చినందువల్ల అనర్హత వేటు పడుతుందని దానం నాగేందర్‌ అనుకున్నారు. కోర్టు అనర్హత వేటు వేసినప్పటికీ అందుకు సిద్ధంగా ఉండాలన్న వ్యూహంతోనే ఆయన గుంభనంగా వ్యవహరిస్తున్నారని తెలుస్తోంది. ఖైరతాబాద్‌కు ఒకవేళ బై ఎలక్షన్ వస్తే దానం నాగేందర్‌ పోటీ చేస్తే ఆయన శాసనసభ ఎన్నికల్లో పోటీ చేయడం ఇది పదోసారి అవుతుంది.

ఫుల్​ జోష్​లో బీఆర్ఎస్​ శ్రేణులు

దానంపై అనర్హత వేటు పడటంతో తెలంగాణ భవన్‌ వద్ద భారతీయ రాష్ట్ర సమితి(బీఆర్ఎస్​) నేతలు శుక్రవారం సంబురాలు చేసుకున్నారు. తమ పోరాటం ఫలించిందని, ఫిరాయింపులను ప్రోత్సహించిన కాంగ్రెస్‌ రాజకీయాలకు ఇది చెంపపెట్టు అని ఖైరతాబాద్‌ బీఆర్ఎస్​ ఇన్‌ఛార్జి మన్నె గోవర్ధన్‌ రెడ్డి అన్నారు.

ప్రజాస్వామ్య విజయం

దానం నాగేందర్‌పై అనర్హత వేటు ప్రజాస్వామ్య విజయమని బీజేపీ తెలంగాణ ఉపాధ్యక్షుడు, మాజీ ఎమ్మెల్యే చింతల రామచంద్రారెడ్డి పేర్కొన్నారు. ఓటర్ల నమ్మకాన్ని కాదంటే తగిన ఫలితం ఎదురవుతుందని వివరించారు. రాజ్యాంగం, ప్రజాస్వామ్యం కోసం చేసిన పోరాటం ఫలించింది అని రామచంద్రారెడ్డి పేర్కొన్నారు.

అసలేం జరిగిందంటే?

దానం నాగేందర్​పై అనర్హత వేటు వేయాలంటూ బీఆర్​ఎస్​ శాసనసభ్యుడు పాడి కౌశిక్‌ రెడ్డి, బీజేపీ శాసనసభా పక్ష నేత ఏలేటి మహేశ్వర్‌రెడ్డిలు వేర్వేరుగా దాఖలు చేసిన పిటిషన్లను స్పీకర్ కొట్టివేసిన విషయం తెలిందే. స్పీకర్ నిర్ణయాన్ని సవాల్ చేస్తూ వీరిద్దరూ హైకోర్టును ఆశ్రయించగా, దానంపై హైకోర్టు శుక్రవారం అనర్హత వేటు వేసింది. ఈ మేరకు దానంపై దాఖలైన అనర్హత పిటిషన్లను కొట్టివేస్తూ స్పీకర్ వెలువరించిన తీర్పులను రద్దు చేస్తూ హైకోర్టు 91 పేజీల తీర్పు వెలువరించింది. స్పీకర్ తీర్పును రద్దు చేయాలని కోరుతూ భారత రాష్ట్ర సమితి​, బీజేపీ దాఖలు చేసిన పిటిషన్లను అనుమతించింది. 2024 ఏప్రిల్‌ 23వ తేదీ నుంచి అనర్హత అమల్లోకి వచ్చినట్లు పేర్కొంది.

బీఆర్​ఎస్​ సభ్యుడిగా ఉంటూ కాంగ్రెస్ అభ్యర్థిగా 2024 లోక్‌సభ ఎన్నికల్లో సికింద్రాబాద్ నియోజకవర్గం నుంచి పోటీ చేసినందున రాజ్యాంగంలోని 10వ షెడ్యూల్ ప్రకారం దానం నాగేందర్‌ను అనర్హుడిగా ప్రకటిస్తున్నట్లు పేర్కొంది. దానంపై అనర్హత నేపథ్యంలో ఖైరతాబాద్ అసెంబ్లీ స్థానం ఖాళీగా ఉన్నట్లు పరిగణనలోకి తీసుకోవాలంది. ఈ ఉత్తర్వుల కాపీని స్పీకర్ సెక్రటరీకి, ఎన్నికల సంఘానికి పంపాలని రిజిస్ట్రీని ఆదేశించింది.

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Last Updated : September 19, 2026 at 10:38 AM IST

TAGGED:

MLA DANAM DISQUALIFICATION
BY ELECTION FOR KHAIRATABAD
ఖైతరాబాద్​ ఉపఎన్నిక జరగనుంది
ISSUE OF PARTY DEFECTIONS
MLA DANAM DISQUALIFICATION

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