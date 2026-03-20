వివేకా హత్యకేసులో నిజనిజాలపై చర్చకు సిద్ధమా? - అవినాష్‌రెడ్డికి బీటెక్ రవి సవాల్​

వివేకా హత్యపై అవినాష్‌రెడ్డి వ్యాఖ్యలను ఖండించిన బీటెక్ రవి- హత్యకు స్పాట్ పెట్టింది రక్తపు మరకలు శుభ్రం చేయించింది అవినాష్‌రెడ్డి అని ఆరోపించిన బీటెక్‌ రవి

BTech Ravi Fires On Ysrcp MP Avinash Reddy Over Viveka Murder Case
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 20, 2026 at 1:56 PM IST

BTech Ravi Fires On YSRCP MP Avinash Reddy Over Viveka Murder Case: వివేకా హత్య కేసులో సునీతపై వైఎస్సార్సీపీ ఎంపీ అవినాష్‌రెడ్డి చేసిన ఆరోపణలను పులివెందుల టీడీపీ ఇంఛార్జ్‌ బీటెక్‌ రవి ఖండించారు. తాను నిజాయితీపరుడని, అసలు తప్పు చేయలేదన్నట్లు అవినాష్‌రెడ్డి మాట్లాడటం విడ్డూరంగా ఉందన్నారు. వివేకా గుండెపోటు డ్రామా ఆడిందేవరో దేశమంతా తెలుసని ధ్వజమెత్తారు. వివేక హత్య కేసులో నిజానిజాలు మాట్లాడేందుకు బహిరంగ చర్చకు రావాలని ఎంపీ అవినాష్‌ రెడ్డికి సవాల్ విసిరారు. కడప జిల్లా వేంపల్లిలో 50మంది వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు బీటెక్ రవి ఆధ్వర్యంలో టీడీపీలో చేరారు.

'వివేకాను హత్య చేసి రక్తపు మరకలను తుడిచిన వారిని కాపాడేందుకు అవినాష్ రెడ్డి తనకేం సంబంధం లేదన్నట్లు మాట్లాడుతున్నారు. చంద్రబాబు కోసమే సునీత మద్ధతుగా మాట్లాడుతున్నారని అవినాష్ రెడ్డి అనడం విడ్డూరంగా ఉంది. చంద్రబాబుకు ఇప్పుడు ఆ అవసరమే లేదు. ఒకవేళ సునీత, సౌభాగ్యమ్మ గత ఎన్నికల్లో రాజకీయాల్లోకి వస్తామని ఒప్పుకుంటే అవినాష్ రెడ్డి ఎక్కడ ఉండేవాడో తనకే తెలియాలి. అవినాష్ రెడ్డి ఎంపీ పదవి సునీత పెట్టిన భిక్ష. వివేక హత్య కేసులో నిజా నిజాలు ఏమిటో మాట్లాడడానికి పులివెందుల పూలంగళ్లు దగ్గర బహిరంగ చర్చకు సిద్ధమా?.' -బీటెక్ రవి పులివెందుల టీడీపీ ఇంచార్జ్

ఎమ్మెల్యే ధ్వజం: వైఎస్‌ షర్మిల చెప్పిన ప్రకారం వివేకా హత్య కేసులో మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌మోహన్‌రెడ్డి, ఆయన సతీమణి భారతిని సీబీఐ అధికారులు విచారించాలని జమ్మలమడుగు ఎమ్మెల్యే ఆదినారాయణ రెడ్డి కోరారు. హత్య జరిగిన రోజు వివేకాది గుండెపోటని వారి సొంత టీవీ ఛానల్‌లో చెప్పి, తర్వాత మధ్యాహ్నం హత్యగా ప్రచారం చేశారని విమర్శించారు. అప్పట్లో తాము విజయవాడలో ఉంటే ఈ హత్యకేసులో తనతోపాటు చంద్రబాబు, బీటెక్‌ రవి పాత్ర ఉందని వైకాపా నాయకులు తమపై నిందలు మోపారని ధ్వజమెత్తారు.

వివేకా హత్య కేసులో ఆధారాలు దొరకకుండా ద్విచక్ర వాహనంతో ఇంటి కుక్కనే చంపించడం బాధాకరమన్నారు. రాజకీయ లబ్ధి కోసం ఇదంతా చేశారని, ఇప్పుడు సొంత చెల్లెలు షర్మిలే తన అన్నను విచారించాలని కోరుతున్నారని గుర్తు చేశారు. జగన్‌ దంపతులను విచారించాలని ఎమ్మెల్యే డిమాండ్‌ చేశారు. జగన్‌ కుటుంబ సభ్యులకు తెలియకుండా వైఎస్‌ వివేకానందరెడ్డి హత్య జరిగే అవకాశం ఉండదని అనుమానం వ్యక్తం చేశారు. అవినాష్‌రెడ్డి తన తప్పు ఒప్పుకొని షర్మిల, సునీతకు క్షమాపణ చెప్పి లొంగిపోవాలని హితవు పలికారు.

