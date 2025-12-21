ETV Bharat / politics

నన్ను దూషించడమే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం పనిగా పెట్టుకుంది : కేసీఆర్

తెలంగాణ భవన్​లో కేసీఆర్‌ అధ్యక్షతన ప్రారంభమైన బీఆర్‌ఎస్‌ఎల్పీ సమావేశం - నదీ జలాలు, ప్రాజెక్టులకు సంబంధించి ఉద్యమ కార్యాచరణపై చర్చ - తనను దూషించడమే ఈ ప్రభుత్వం పనిగా పెట్టుకుందన్న బీఆర్​ఎస్ అధినేత

BRSLP MEETING IN HYDERABAD
KCR AT TELANGANA BHAVAN (ETV)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 21, 2025 at 3:25 PM IST

2 Min Read
BRSLP Meeting In Hyderabad : హైదరాబాద్​లోని తెలంగాణ భవన్​లో బీఆర్ఎస్ఎల్పీ సమావేశం ప్రారంభమైంది. మాజీ సీఎం కేసీఆర్‌ అధ్యక్షతన ఈ సమావేశం జరుగుతోంది. ఈ సందర్భంగా మాట్లాడిన కేసీఆర్, తనను దూషించడమే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం పనిగా పెట్టుకుందని అసహనం వ్యక్తం చేశారు. తాను చనిపోవాలని శాపాలు పెట్టడమే వారి విధానంగా అర్థమవుతుందని ఆక్షేపించారు. గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికల్లో బీఆర్​ఎస్​ పార్టీ మెరుగైన ఫలితాలు సాధించిందన్నారు. ప్రభుత్వంపై ప్రజల్లో ఉన్న వ్యతిరేకత స్పష్టంగా కనిపించిందన్న ఆయన, పార్టీ గుర్తులతో జరిగే ఎన్నికలైతే బీఆర్ఎస్ సత్తా ఏంటో ఈ ప్రభుత్వానికి తెలిసేదని పేర్కొన్నారు.

ప్రజల ఆస్తుల విలువ తగ్గింది : తాము అధికారంలో ఉన్నప్పుడు అహంకార వైఖరి ఎక్కడా ప్రదర్శించలేదని కేసీఆర్ తెలిపారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిన రెండేళ్లలో ఒక్క కొత్త పాలసీ కూడా తేలేదన్నారు. హిల్ట్​ పాలసీని మాత్రం రియల్ ఎస్టేట్‌ కోసమే తీసుకువచ్చారన్నారు. రాష్ట్రంలో ప్రజల ఆస్తుల విలువ పూర్తిగా తగ్గిందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఒకప్పుడు యూరియా ఇంటికి, చేను వద్దకు వచ్చేదన్న కేసీఆర్, ఇప్పుడు యూరియా కోసం కుటుంబమంతా లైన్‌లో నిలబడే పరిస్థితి నెలకొందని అన్నారు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం కొత్త పథకం ప్రకటించకపోగా, ఉన్న వాటిని ఆపేసిందని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.

కాంగ్రెస్​ ఎమ్మెల్యేలకు బుద్ధి చెప్పారు : కాంగ్రెస్‌పై ప్రజా వ్యతిరేకత గ్రామపంచాయతీ ఎన్నికల ఫలితాల్లో కనిపించిందని కేసీఆర్ అన్నారు. బీఆర్​ఎస్​ మద్దతుదారుల గెలుపు కోసం కృషి చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి ధన్యవాదాలు తెలిపారు. గర్వంతో ఎగిరే కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలకు ప్రజలు గట్టిగా బుద్ధి చెప్పారని అన్నారు. ఈ సమావేశానికి మాజీ మంత్రులు కేటీఆర్‌, హరీశ్‌రావు సహా పలువురు నేతలు హాజరయ్యారు. నదీ జలాలు, ప్రాజెక్టులకు సంబంధించి ఉద్యమ కార్యాచరణ, రాష్ట్రంలో రైతుల సమస్యలు, ఇతర అంశాలపై చర్చలు జరుగుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. సమావేశం అనంతరం కేసీఆర్ మీడియాతో మాట్లాడే అవకాశం ఉంది.

