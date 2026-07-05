కేసీఆర్కు కాళేశ్వరం వారం రోజులు అప్పగిస్తే తెలంగాణ మెుత్తం నీరు అందిస్తారు: కేటీఆర్
కన్నెపల్లి పంప్హౌస్ను సందర్శించిన కేటీఆర్, బీఆర్ఎస్ నేతల బృందం - ప్రభుత్వం స్పందించకపోతే కన్నెపల్లి పంప్హౌస్ను ముట్టడించి పంప్లను ఆన్ చేస్తామన్న కేటీఆర్ - అందరం కలిసికట్టుగా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంపై ఒత్తిడి పెంచుదామని పిలుపు
Published : July 5, 2026 at 7:32 PM IST
KTR Visits Kannepalli pump House : కన్నెపల్లి పంప్హౌస్ నుంచి లక్ష క్యూసెక్కుల నీరు వృథాగా కిందికి పోతోందని బీఆర్ఎస్ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు, మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ అన్నారు. బీడు భూములకు నీరు ఇవ్వాలని కేసీఆర్ ఆలోచన చేశారని, మహారాష్ట్రకు వెళ్లి అక్కడి సర్కారును ఒప్పించి కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టును నిర్మించామని తెలిపారు. జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లా కన్నెపల్లి పంప్హౌస్ను కేటీఆర్ నేతృత్వంలోని బీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకుల బృందం సందర్శించింది. అంతకుముందు పలుచోట్ల కేటీఆర్ కాన్వాయ్ను పోలీసులు అడ్డగించడంతో వారితో బీఆర్ఎస్ నేతలు వాగ్వాదానికి దిగారు.
స్పందించకపోతే 60 వేల మందితో ముట్టడిస్తాం : ఎన్నో అడ్డంకులు దాటుకొని కన్నెపల్లి పంప్హౌస్ వద్దకు వచ్చామని, రాజకీయంగా విమర్శించేందుకు ఇక్కడికి రాలేదన్నారు. కేసీఆర్ నాలుగు సంవత్సరాల్లో 141 టీఎంసీల నిల్వ సామర్థ్యంతో కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టును పూర్తిచేశారని కేటీఆర్ తెలిపారు. ఉమ్మడి రంగారెడ్డి, మహబూబ్నగర్ జిల్లాలు మినహా రాష్ట్రంలోని అన్ని ప్రాంతాలకు ఈ ప్రాజెక్టు ద్వారా నీరు అందించవచ్చన్నారు. వర్షం పడకపోయినప్పటికీ కన్నెపల్లి వద్ద నీరు ఉంటుంది. కేసీఆర్కు కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టును వారం రోజులు అప్పగిస్తే తెలంగాణ రాష్ట్రం మొత్తానికి నీరు అందిస్తారన్నారు.
కన్నెపల్లికి రైతులు వచ్చి చూసి కాంగ్రెస్ సర్కారును నిలదీయాలని కేటీఆర్ పిలుపునిచ్చారు. కేసీఆర్ సీఎంగా ఉంటే ఇలాంటి పరిస్థితి వచ్చేదా? అని ప్రశ్నించారు. సాగునీటి కోసమే కాదు హైదరాబాద్లో తాగునీటికి కూడా ఇబ్బంది ఉందని కేటీఆర్ అన్నారు. అంతా కలిసికట్టుగా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంపై ఒత్తిడి పెంచుదామన్నారు. ప్రభుత్వం స్పందించనట్లయితే 60వేల మందితో కన్నెపల్లి పంప్హౌస్ను ముట్టడించి పంప్లను ఆన్ చేస్తామని కేటీఆర్ హెచ్చరించారు. రైతులకు మించిన ప్రాధాన్యత ప్రభుత్వానికి ఉండకూడదని కేటీఆర్ అన్నారు.
"ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్ కాళేశ్వరం. మేడిగడ్డ వద్ద 2 పిల్లర్లు కూలితే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం హంగామా చేసింది. మూడు రకాల పరిస్థితులను తట్టుకునే ప్రాజెక్టు కాళేశ్వరం. సాధారణ వర్షపాతం కురిసినా నీళ్లు ఇవ్వొచ్చు. అసలు వర్షం పడకపోయినా కన్నేపల్లి నుంచి నీరు ఇచ్చే అవకాశం ఉంది. మేడిగడ్డ బ్యారేజ్తో సంబంధం లేకుండా కన్నేపల్లి నుంచి నీళ్లు ఇవ్వవచ్చు. రంగారెడ్డి, మహబూబ్నగర్ మినహా అన్ని జిల్లాకు నీళ్లు ఇవ్వవచ్చు. కేసీఆర్పై కక్షతో తెలంగాణ రైతులకు శిక్ష వేస్తున్నారు"-కేటీఆర్, బీఆర్ఎస్ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు
ఒక్క ఎకరాకు అదనంగా నీరు ఇవ్వలేదు : మరోవైపు ఇదే అంశంపై మంత్రి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి స్పందించారు. బీఆర్ఎస్ తప్పిదాల వల్ల మేడిగడ్డ, సుందిళ్ల, అన్నారం బ్యారేజీలు పనికి రాకుండా పోయాయని నీటిపారుదల శాఖ మంత్రి ఉత్తమ్కుమార్రెడ్డి విమర్శించారు. మూడు బ్యారేజీల్లో నీళ్లు నిల్వ చేయొద్దని ఎన్డీఎస్ఏ నిపుణుల నివేదిక తేల్చిచెప్పిందని గుర్తుచేశారు. లక్షన్నర కోట్లకు పైగా ప్రాజెక్టులపై ఖర్చుచేసినా ఉపయోగం లేకుండా పోయిందని ఉత్తమ్ విమర్శించారు. కేటీఆర్ కన్నెపల్లి పర్యటనను విమర్శించిన మంత్రి చేసిందంతా చేసి మొసలి కన్నీరు కారుస్తున్నారని ఆక్షేపించారు.
బీఆర్ఎస్ నాయకులు కన్నెపల్లి పంప్హౌస్ పర్యటన నేపథ్యంలో కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుపై నీటిపారుదల శాఖ మంత్రి ఉత్తమ్కుమార్ రెడ్డి పవర్పాయింట్ ప్రజంటేషన్ ఇచ్చారు. పదేళ్లలో నాటి బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వ పెద్దలు సాగునీటి రంగాన్ని సర్వనాశనం చేశారని ఉత్తమ్కుమార్ రెడ్డి ఆరోపించారు. ప్రజల హితం కోసం కాకుండా వ్యక్తిగత లాభానికి ప్రాజెక్టులు కట్టారని విమర్శించారు. పదేళ్లలో ప్రాజెక్టుల పేరిట లక్షన్నర కోట్లకు పైగా ఖర్చు చేసినా ఒక్క ఎకరాకు అదనంగా సాగునీరు ఇవ్వలేదని ఆక్షేపించారు.
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