రేపు తెలంగాణ భవన్లో పరిమితంగానే 'పార్టీ ప్లీనరీ' - ఆహ్వానం ఉన్నవారు మాత్రమే రావాలన్న కేటీఆర్
బీఆర్ఎస్ ఆవిర్భావ దినోత్సవాలను ఘనంగా నిర్వహించాలన్న కేటీఆర్ - రేపు తెలంగాణ భవన్లో రాష్ట్రస్థాయి ప్రతినిధుల సమావేశం - వచ్చే ఎన్నికల్లో కేసీఆర్ సీఎం అవడం ఖాయమని వ్యాఖ్య
Published : April 26, 2026 at 8:10 PM IST
KTR Teleconference with BRS Party Leaders : బీఆర్ఎస్ ఆవిర్భావ దినోత్సవాలను పురస్కరించుకుని ప్రతి గ్రామం, పట్టణం, నియోజకవర్గం, జిల్లా కేంద్రాల్లో పార్టీ జెండాలను ఎగురవేయాలని ఆ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ పార్టీ శ్రేణులకు సూచించారు. ఈ మేరకు బీఆర్ఎస్ శ్రేణులతో ఆయన ఆదివారం టెలీ కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు. సోమవారం తెలంగాణ భవన్లో రాష్ట్ర స్థాయి ప్రతినిధుల సమావేశం జరుగుతుందని కేటీఆర్ తెలిపారు.
ఇటీవల జగిత్యాలలో భారీ బహిరంగ సభ నిర్వహించిన నేపథ్యంలో ప్రస్తుత ఎండ తీవ్రతను దృష్టిలో ఉంచుకుని పార్టీ అధినేత కేసీఆర్ ఆదేశాల మేరకు ఈసారి ప్లీనరీని కేవలం రాష్ట్ర కార్యవర్గ సమావేశానికే పరిమితం చేసినట్లు కేటీఆర్ తెలిపారు. ఈ సమావేశానికి రాష్ట్ర కార్యవర్గ సభ్యులు, ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు, జిల్లా అధ్యక్షులతో పాటు మాజీ ప్రజాప్రతినిధులు, కార్పొరేషన్ల మాజీ ఛైర్మన్లకు మాత్రమే ఆహ్వానం ఉందని స్పష్టం చేశారు. తెలంగాణ భవన్లో పరిమిత సంఖ్యలోనే ప్రవేశం ఉంటుందని, ఆహ్వానం ఉన్న వారు మాత్రమే హాజరు కావాలని కోరారు. మిగిలిన నాయకులు, కార్యకర్తలు తమ తమ నియోజకవర్గాల్లోనే ఉండి వేడుకలను ఘనంగా నిర్వహించాలని కేటీఆర్ విజ్ఞప్తి చేశారు.
వచ్చే ఎన్నికల్లో గెలిచేది బీఆర్ఎస్నే : రాష్ట్రంలో రెండున్నరేళ్ల తర్వాత వచ్చేవి సాధారణ ఎన్నికలు కావని, కేసీఆర్ను తిరిగి అధికారంలోకి తీసుకువచ్చేవని కేటీఆర్ అభివర్ణంచారు. బీజేపీ, కాంగ్రెస్లు కేసీఆర్ అధికారంలోకి రాకుండా అనేక కుట్రలు చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు. వాటన్నింటినీ ఛేదించి కేసీఆర్ పక్కాగా ముఖ్యమంత్రి అవుతారని అన్నారు. హుజూర్నగర్ నియోజకవర్గం నుంచి బీఆర్ఎస్ పార్టీలో చేరిన పిల్లుట్ల రఘుకు తెలంగాణ భవన్లో గులాబీ కండువా కప్పి పార్టీలోకి ఆహ్వానించారు. అనంతరం కేటీఆర్ మాట్లాడుతూ కాంగ్రెస్ పార్టీ బంపర్ ఆఫర్ డ్రాలో అధికారంలోకి వచ్చి, అన్ని వర్గాల్ని మోసం చేస్తోందని మండిపడ్డారు.
2014 ముందు నల్గొండలో ఫ్లోరోసిస్ సమస్యతో సతమతమయ్యేదని, కేసీఆర్ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత దాన్ని రూపుమాపారని గుర్తుచేశారు. కాంగ్రెస్లో ఒక్కొక్కరు కమల్హాసన్ను మించిన నటులని కేటీఆర్ ఎద్దేవా చేశారు. కేసీఆర్ వచ్చాక ఉమ్మడి నల్గొండలో యాదాద్రి నిర్మాణం, ఆల్ట్రామెగా పవర్ ప్రాజెక్ట్తో పాటు మెడికల్ కాలేజీలు వచ్చాయని గుర్తు చేశారు. కేసీఆర్ పదేళ్లలో రాష్ట్రాన్ని సుభిక్షం చేస్తే, రేవంత్ రెండున్నరేళ్లలో రూ.లక్షల కోట్లు అప్పు తెచ్చి ఏ అభివృద్ధి చేయలేదని కేటీఆర్ ఆరోపించారు. వచ్చే ఎన్నికల్లో బీఆర్ఎస్ జెండా ఎగరడం ఖాయమన్నారు. కేసీఆర్ను మళ్లీ సీఎం చేసి రాష్ట్రాన్ని పునర్నిర్మాణం చేసుకోవాలన్నారు.
"2023 అసెంబ్లీ ఎన్నికలతో పోలిస్తే బీఆర్ఎస్ బలం పెరిగింది. స్కైరూట్ కంపెనీ మేం తెస్తే, ఈ సీఎం రిబ్బన్ కట్ చేసి గొప్పలు చెప్పారు. మోసపు హామీలు నమ్మి ప్రజలు కాంగ్రెస్కు ఓటు వేశారు. కాంగ్రెస్లో కమల్హాసన్ను మించిన నటులు ఉన్నారు. ఆరు గ్యారంటీలు, 420 హామీలు, 13 డిక్లరేషన్లు ఏమయ్యాయి. కులానికొక డిక్లరేషన్, వర్గానికొక డిక్లరేషన్ ప్రకటించారు. దిల్లీకి మూటలు మోయటం తప్ప, రేవంత్ చేసిందేమీ లేదు. కేసీఆర్ అధికారంలోకి రాకుండా రకరకాల కుట్రలు చేస్తున్నారు. ఆయనను మళ్లీ సీఎం చేసి రాష్ట్రాన్ని పునర్నిర్మాణం చేసుకోవాలి." - కేటీఆర్, బీఆర్ఎస్ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు
