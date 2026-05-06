రైతుబంధు తీసేసి రాహుల్‌బంధు పేరు పెట్టారు : కేటీఆర్

వరంగల్​లో రైతు సంగ్రామ సభకు హాజరైన కేటీఆర్ - కాంగ్రెస్​పై తీవ్ర విమర్శలు గుప్పించిన బీఆర్ఎస్ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు

By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 6, 2026 at 1:47 PM IST

KTR Attends Rythu Sangrama Sabha : ఓట్లు వేయించుకున్న కాంగ్రెస్‌ నేతలు అడ్రస్‌ లేకుండా పోయారని బీఆర్ఎస్​ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు కేటీఆర్ విమర్శించారు. రైతు డిక్లరేషన్‌ ఇచ్చి నాలుగేళ్లయ్యిందని, ప్రభుత్వం వచ్చి రెండున్నరేళ్లు అయినా హామీలు మాత్రం నెరవేర్చలేదని దుయ్యబట్టారు. తాము రైతు సంగ్రామ సభ పెడితే కాంగ్రెస్ నేతులు రైతుమేళా అని పెట్టారన్నారు. ఆ పార్టీ నేతలు పెట్టింది కాంగ్రెస్ మేళా కాదని, గదా మేళా అని కేటీఆర్ ఎద్దేవా చేశారు. చెడ్డీ గ్యాంగ్ కంటే కాంగ్రెస్ ముఠా చాలా డేంజరన్నారు. తాము తీసుకొచ్చిన రైతుబంధు పథకం ఓ విప్లవమన్నారు. దానిని కేంద్రం, 12 రాష్ట్రాలు కాపీ కొట్టాయని కేటీఆర్ అన్నారు.

