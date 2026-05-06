రైతుబంధు తీసేసి రాహుల్బంధు పేరు పెట్టారు : కేటీఆర్
వరంగల్లో రైతు సంగ్రామ సభకు హాజరైన కేటీఆర్ - కాంగ్రెస్పై తీవ్ర విమర్శలు గుప్పించిన బీఆర్ఎస్ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు
Published : May 6, 2026 at 1:47 PM IST
KTR Attends Rythu Sangrama Sabha : ఓట్లు వేయించుకున్న కాంగ్రెస్ నేతలు అడ్రస్ లేకుండా పోయారని బీఆర్ఎస్ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు కేటీఆర్ విమర్శించారు. రైతు డిక్లరేషన్ ఇచ్చి నాలుగేళ్లయ్యిందని, ప్రభుత్వం వచ్చి రెండున్నరేళ్లు అయినా హామీలు మాత్రం నెరవేర్చలేదని దుయ్యబట్టారు. తాము రైతు సంగ్రామ సభ పెడితే కాంగ్రెస్ నేతులు రైతుమేళా అని పెట్టారన్నారు. ఆ పార్టీ నేతలు పెట్టింది కాంగ్రెస్ మేళా కాదని, గదా మేళా అని కేటీఆర్ ఎద్దేవా చేశారు. చెడ్డీ గ్యాంగ్ కంటే కాంగ్రెస్ ముఠా చాలా డేంజరన్నారు. తాము తీసుకొచ్చిన రైతుబంధు పథకం ఓ విప్లవమన్నారు. దానిని కేంద్రం, 12 రాష్ట్రాలు కాపీ కొట్టాయని కేటీఆర్ అన్నారు.