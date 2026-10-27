దేవుడిచ్చిన కరవు కాదు, ఇది రేవంత్రెడ్డి తెచ్చిన కరవు : కేటీఆర్
KTR Slams on Congress Six Guarantees : 2028 డిసెంబర్లో జరిగే ఎన్నికల యుద్ధంలో కేసీఆర్ను మళ్లీ సీఎంగా చేసుకుందామని కేటీఆర్ తెలిపారు. కాంగ్రెస్ నేతలు ఇక నమ్మే పరిస్థితుల్లో ప్రజలు లేరన్నారు.
Published : October 27, 2026 at 6:17 PM IST
KTR Slams on Congress Six Guarantees : కాంగ్రెస్ పార్టీ తెలంగాణను దోపిడీకి వేదికగా మార్చిందని, ఇందుకు అడ్డుకట్ట పడాలంటే కేసీఆర్ మళ్లీ సీఎం కావాల్సిందేనని బీఆర్ఎస్ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు కేటీఆర్ అన్నారు. సవతి తల్లి చేతిలో ఉన్న తెలంగాణను కన్నతల్లి చేతిలోకి వస్తేనే బాగుపడుతుందని వ్యాఖ్యానించారు. 2028 డిసెంబర్లో ఎన్నికల యుద్ధం జరుగుతుందని అప్పుడు కేసీఆర్ను సీఎంగా చేసుకుందామని తెలిపారు. నిర్మల్ నియోజకవర్గానికి చెందిన పలువురు కాంగ్రెస్, బీజేపీ నేతలు బీఆర్ఎస్ పార్టీలో చేరారు. తెలంగాణ భవన్లో జరిగిన కార్యక్రమంలో కేటీఆర్ వారికి కండువాలు కప్పి ఆహ్వానించారు.
ప్రజల్ని మోసం చేసిన పార్టీ.. కాంగ్రెస్
మూడేళ్ల కాంగ్రెస్ పాలన చూసిన తర్వాత కేసీఆర్ను అర్జెంట్గా మళ్లీ ఎప్పుడు ముఖ్యమంత్రిగా తెచ్చుకుందామా అన్న ఆలోచనలో ప్రజలు ఉన్నారని కేటీఆర్ తెలిపారు. చీకటిని చూసిన తర్వాతే వెలుగు విలువ తెలుస్తుంది. అందుకే కేసీఆర్ను కోరుకుంటున్నారని అన్నారు. అమలు చేయలేమని తెలిసి కూడా ప్రజలను మోసం చేయవచ్చని కాంగ్రెస్ హామీలు ఇచ్చి ఇపుడు సీఎం, ఆ పార్టీ నేతలు తప్పించుకునే ధోరణిలో మాట్లాడుతున్నారని విమర్శించారు.
"చీకటిని చూస్తేనే వెలుగు విలువ తెలుస్తుంది. గాడిదను చూస్తేనే గుర్రం విలువ తెలుస్తుంది. పదేళ్లు అయింది కదా కేసీఆర్ కరెంట్ మంచిగా చేశాడు. కేసీఆర్ రైతు బంధు, కల్యాణ లక్ష్మీ, కేసీఆర్ కిట్, షాదీ ముబారక్, 24 గంటల కరెంట్ ఉచితంగా ఇచ్చాడు. కోవిడ్ టైమ్లో వడ్లు కొన్నాడు. ఎవరున్నా వ్యవస్థ మాత్రం అట్లాగే ఉంటుందని ధోరణి వచ్చింది. దానికి తోడు కాంగ్రెస్ చెప్పిన మాటలు. అడ్డగోలి హామీలతో కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి వచ్చిన విషయం తెలుసు. 100 రోజుల్లోనే అన్ని చేస్తామని చెప్పిన నాయకుల్లోనే ఇప్పుడు తప్పించుకునే ధోరణి కనిపిస్తోంది. ఈ హామీలన్నీ ఇవ్వలేమని వాళ్లకు తెలిసి కూడా 420 హామీలిచ్చారు'' - కేటీఆర్, బీఆర్ఎస్ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు
నెలనెలా దిల్లీ వెళ్లి సీఎం పదవి రెన్యువల్!
ఇప్పుడు వచ్చిన కరవు నీళ్లు ఎత్తకుండా రేవంత్ రెడ్డి అందరి నెత్తి మీద రుద్దారని మండిపడ్డారు. దేవుడు గోదావరిలో నీళ్లు ఇచ్చినా రేవంత్ రెడ్డి కన్నేపల్లి పంపులు స్టార్ట్ చేయకుండా అడ్డుపడ్డారని కేటీఆర్ అన్నారు. కరెంట్, నీళ్లు ఇవ్వరు కానీ నెలనెలా దిల్లీ వెళ్లి ఈఏంఐ కట్టి పదవి రెన్యువల్ చేసుకుంటారని ఆరోపించారు. రైతుబంధు పడదు కానీ రాహుల్ బంధు మాత్రం పడుతుందని అన్నారు. పదేళ్లు మంత్రి పదవి చేసిన ఇంద్రకరణ్ రెడ్డి అధికారం కోల్పోయిన వెంటనే అవకాశవాదంతో పార్టీ మారారని కేటీఆర్ మండిపడ్డారు. బీజేపీ కూడా తెలంగాణకు చేసిందేమీ లేదు ఆ పార్టీ ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలకు ప్రజాప్రయోజనాలు పట్టవని విమర్శించారు.
ఇంకో ఏడాది మాత్రమే రేవంత్రెడ్డి హడావిడి తర్వాత కేసీఆరే సీఎం - కేటీఆర్
రేడియల్ రోడ్ టెండర్ల కుంభకోణంపై సీఎం సమాధానం చెప్పాలి : కేటీఆర్