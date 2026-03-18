నిషేధిత భూములపై మంత్రి పొంగులేటి ఎందుకు నోరు మెదపట్లేదు?: కేటీఆర్
జీవన్రెడ్డికి కాంగ్రెస్లో అసంతృప్తి ఉన్నట్లుందన్న కేటీఆర్ - పైలట్ రోహిత్రెడ్డికి షోకాజ్ నోటీసులు ఇచ్చి తాత్కాలికంగా సస్పెండ్ చేశామని వెల్లడి - ప్రస్తుత రాజకీయ పరిణామాలపై విలేకరుల చిట్చాట్లో కేటీఆర్ వ్యాఖ్యలు
Published : March 18, 2026 at 8:21 PM IST
KTR slams Congress Policies in Telangana : తెలంగాణకు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం తీవ్రమైన నష్టం చేస్తోందని దాన్ని సరిదిద్దడం కూడా భవిష్యత్తులో కష్టమేనని బీఆర్ఎస్ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు కేటీఆర్ అన్నారు. వ్యవస్థలను కుప్పకూల్చే ప్రయత్నం చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు. మీడియా ప్రతినిధులతో ఇష్టాగోష్టిలో పలు కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.
తాను రాజీనామా చేయాలని అంటున్న మంత్రి సీతక్క మాటల్లో అర్థం లేదని కేటీఆర్ ఆక్షేపించారు. సభను, ప్రజలను తప్పుదోవ పట్టించిన ఉప ముఖ్యమంత్రి రాజీనామా చేయాలా? లేక తాను చేయాలా అని ప్రశ్నించారు. మూసీ డీపీఆర్, ఏడీబీ రుణం విషయంలో ప్రభుత్వం శాసన సభను తప్పుదోవ పట్టిస్తోందని మండిపడ్డారు. మంత్రుల కంటే ఎక్కువగా అధికారులు మాట్లాడుతున్నారన్న ఆయన ఆరు నూరైనా మూసీ ప్రాజెక్టు చేసి తీరుతామని ఓ ఐఏఎస్ అధికారి ఎలా చెబుతారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.
హోంమంత్రిగా ఉండి తెలుసుకోలేకపోతున్నారు : కేసీఆర్ హయాంలో 22 లక్షల ఎకరాలు ఉన్న నిషేధిత భూముల జాబితా ఇప్పుడు కోటి ఎకరాలకు చేరాయని, మంత్రి పొంగులేటి ఈ విషయంలో ఎందుకు నోరు మెదపడం లేదని కేటీఆర్ ప్రశ్నించారు. ముఖ్యమంత్రికి ఏమీ తెలియకుండానే అన్నీ జరుగుతున్నాయని, హోంమంత్రిగా ఉండి కూడా టీడీపీ ఎంపీకి స్టేషన్ బెయిల్ గురించి కూడా రేవంత్ రెడ్డికి తెలియదని ఆక్షేపించారు.
కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత జీవన్రెడ్డికి కాంగ్రెస్లో అసంతృప్తి ఉన్నట్లుందన్న కేటీఆర్ ఆయన విషయంలో తాము ఎలాంటి చర్చలు చేయలేదన్నారు. పైలట్ రోహిత్రెడ్డి తప్పు చేసినందున పార్టీ చర్యలు తీసుకుందని షోకాజ్ నోటీసులు ఇచ్చి తాత్కాలికంగా సస్పెండ్ చేసినట్లు తెలిపారు. డ్రగ్స్ టెస్టులకు తాను సిద్ధమని చెప్పానని, మరి ఏమైందో తనకు తెలియదన్నారు. ఎప్పుడు ఎక్కడకు రావాలో కేసీఆర్కు తెలుసునని, తమనే తట్టుకోవట్లేదని ఇక వారికి కేసీఆర్ ఎందుకు? అని ప్రశ్నించారు.
సీఎం మాటలతో మంత్రే విభేదిస్తున్నారు : మూసీ డీపీఆర్ ఉంటే సభలో ప్రవేశపెట్టాలని, లేదంటే మంత్రి శ్రీధర్ బాబుపై సభా హక్కుల ఉల్లంఘన కింద ఫిర్యాదు చేస్తామని కేటీఆర్ తెలిపారు. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి చెప్పిన లక్షన్నర కోట్ల మాటతో మంత్రి శ్రీధర్ బాబు విభేదిస్తున్నారని పేర్కొన్నారు. ప్రణాళిక, డబ్బులు లేకుండానే పేదల ఇళ్లు కూలగొడుతున్నారని, 50 మీటర్ల బఫర్ జోన్ అని ఐదు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న ఇళ్లకు నోటీసులు ఇవ్వడం పట్ల కేటీఆర్ అసహనం వ్యక్తం చేశారు.
ఒకసారి నిర్వహితులు అయితే మరోమారు వారిని బాధితులు చేయకూడదని, కానీ మూసీ ప్రాజెక్టులో అలాంటి వారికి కూడా నోటీసులు ఇచ్చారని కేటీఆర్ తెలిపారు. మూసీ అయినా, హ్యామ్ రోడ్ల వంటి విషయాల్లో బీఆర్ఎస్ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత వదిలిపెట్టబోమన్న కేటీఆర్, అధికారులు స్థాయికి మించి మాట్లాడుతున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఐటీ ఉద్యోగుల సంఖ్య విషయంలో కూడా గవర్నర్ ప్రసంగంలో తప్పుడు మాటలు చెప్పించారని అన్నారు. ఫార్మాసిటీ కోసం సేకరించిన భూములను ఇతరులకు ఎలా ఇస్తారని ప్రశ్నించిన ఆయన మళ్లీ ఇప్పుడు మధ్యలో గ్రీన్ ఫార్మా అంటున్నారని, చుట్టూ ప్రజాప్రతినిధులు, జడ్జిలు, జర్నలిస్టులకు ఇళ్లు ఇస్తామంటున్నారని ఆక్షేపించారు.
అధికారుల పెత్తనం ఏంటీ? : 30 వేల ఎకరాలతో ఫ్యూచర్ సిటీ అంటున్న సీఎం ఫార్మా సిటీ కోసం సేకరించిన 14 వేల ఎకరాలు తప్ప ఒక్క ఎకరా అయినా అదనంగా సేకరించారా? అని కేటీఆర్ ప్రశ్నించారు. ప్రభుత్వంలో ఇప్పుడు అధికారులే రింగ్ మాస్టర్లు అయ్యారని వ్యాఖ్యానించారు. మూసీ విషయంలో తాము లూటీని మాత్రమే వ్యతిరేకిస్తున్నామని, కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఏ అభివృద్ది చేయలేదని అన్నారు. బీఆర్ఎస్కు అప్పగిస్తే రూ. 16 వేల కోట్లతో మూసీ పూర్తి చేస్తామని కేటీఆర్ తెలిపారు. అప్పుడు కరోనాతో, ఇప్పుడు కాంగ్రెస్తో ఏగుతున్నామని వ్యాఖ్యానించారు. మూసీ ప్రాజెక్టు విషయంలో ప్రభుత్వాన్ని రేవంత్ రెడ్డి నడుపుతున్నారా?, లేదా ఐఏఎస్ ఈవీ నరసింహా రెడ్డి నడుపుతున్నారా? అని ప్రశ్నించారు.
ఆ కంపెనీపై చాలా నిషేధాలు ఉన్నాయి : మెయిన్ హార్డ్ కంపెనీని మన దేశంలో కూడా ఎయిర్ పోర్ట్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా నిషేధించిందని తెలంగాణలో మాత్రం ఎందుకు రెడ్ కార్పెట్ పరుస్తున్నారోనని కేటీఆర్ ఆక్షేపించారు. నార్సింగి వద్ద మూసీలో కడుతున్న శ్రీ ఆదిత్య రియల్టర్స్ భవనం నిర్మాణానికి అధికారులు అనుమతి ఇస్తే గతంలో తాను రద్దు చేశానన్న కేటీఆర్ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత అనుమతులు ఇచ్చారని మండిపడ్డారు.
మీరు సర్కార్ నడుపుతున్నారా లేదంటే సర్కస్ నడుపుతున్నారా? : కేటీఆర్