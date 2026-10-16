బొగ్గు వ్యవహారంపై సిట్టింగ్ జడ్జితో విచారణకు సిద్ధం - సీఎం రేవంత్ వ్యాఖ్యలపై స్పందించిన కేటీఆర్
KTR Reaction on CM Revanth Comments : విదేశీ బొగ్గు కొనుగోళ్లపై సిట్టింగ్ జడ్జితో విచారణ జరిపించాలని బీఆర్ఎస్ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు కేటీఆర్ డిమాండ్ చేశారు. తాము విచారణకు సిద్ధమన్నారు.
Published : October 16, 2026 at 3:52 PM IST|
Updated : October 16, 2026 at 4:25 PM IST
KTR Reaction on CM Revanth Comments : బొగ్గు వ్యవహారంపై సిట్టింగ్ జడ్జితో విచారణకు సిద్ధమని బీఆర్ఎస్ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు కేటీఆర్ స్పష్టం చేశారు. ప్రభుత్వానికి ముందు చూపు లేని కారణంగానే కరెంటు, నీటి సమస్య వచ్చిందని ఆరోపించారు. నర్సంపేట పర్యటనలో ఉన్న కేటీఆర్.. నిన్న బీఆర్ఎస్ పార్టీపై సీఎం రేవంత్ రెడ్డి చేసిన ఆరోపణలపై స్పందించారు. సింగరేణిలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అనేక కుంభకోణాలకు పాల్పడిందని ఆరోపించారు. విదేశీ బొగ్గు కొనుగోళ్లపై సిట్టింగ్ జడ్జితో విచారణ జరిపించాలని కేటీఆర్ డిమాండ్ చేశారు. నర్సంపేట నియోజకవర్గ నేతల సమావేశంలో మాట్లాడిన కేటీఆర్ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.
త్వరలోనే సోలార్ పవర్ స్కామ్ బయటపెడతా
సింగరేణిలో చేసిన సోలార్ పవర్ కుంభకోణాన్ని త్వరలో బయటపెడతానని కేటీఆర్ వెల్లడించారు. తెలంగాణలో సింగరేణి సంస్థను కాదని విదేశీ బొగ్గు తెచ్చేందుకు కుట్ర చేస్తున్నారని ఆరోపించారు. కమీషన్లు వస్తాయనే ఆస్ట్రేలియా నుంచి బొగ్గు కొనుగోళ్లకు యత్నిస్తున్నారని ధ్వజమెత్తారు. కొందామంటే కరెంట్ లేదని సీఎం అబద్ధాలు చెబుతున్నారని కేటీఆర్ మండిపడ్డారు. కరెంట్ను తాము రూ.3.90కి కొంటే కుంభకోణం అన్నారని, అదే విద్యుత్ను రూ.15 పెట్టి కొనాలని చూస్తున్న మీరు(అధికారపార్టీ) చేసిందేమిటన్నారు.
ఆంధ్రాలో జలపండగ - ఇక్కడ కరవు
కాళేశ్వరం నుంచి నీరు ఎత్తిపోయాలని ఆర్నెళ్ల ముందే విజ్ఞప్తి చేశామన్నారు. ఉన్న నీళ్లు కిందికి పోయాయని, పంటలు ఎండిపోతున్నాయని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. 70 కి.మీ. దూరంలో ఉన్న పాలమూరుకూ నీళ్లు తీసుకోపోలేకపోతున్నారని విమర్శించారు. ఆంధ్రాలో జలపండగ ఉంటే ఇక్కడ కరవు ఎందుకు ఉంటుందని ప్రశ్నించారు. రాజకీయాలు పక్కనపెట్టి ప్రజలు, రైతులను ఆదుకోవాలని హితవు పలికారు.
నీటి ఎద్దడికి ప్రభుత్వ నిర్లక్ష్యమే కారణం
రాష్ట్రంలో నెలకొన్న నీటి ఎద్దడికి ప్రకృతి వైపరీత్యాలు కారణం కాదని, కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ నిర్లక్ష్యమే కారణమని కేటీఆర్ విమర్శించారు. ఇది కాలం తెచ్చిన కరవు కాదని కాంగ్రెస్ తెచ్చిన కరవు అని ఎక్స్ వేదికగా ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. ఈ ఏడాది జూన్ 1 నుంచి ఇప్పటివరకు 750 టీఎంసీలకు పైగా గోదావరి నీటిని, 250 టీఎంసీల కృష్ణా జలాలను దిగువకు విడుదల చేశారని ఆరోపించారు. గోదావరి జలాలను సమర్థంగా వినియోగించుకునే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్యం చేసిందని కేటీఆర్ విమర్శించారు. కన్నెపల్లి, దేవాదుల పంపులను సక్రమంగా వినియోగించి గోదావరిపై ఉన్న రిజర్వాయర్లు, చెరువులను నింపే అవకాశం ఉన్నా పట్టించుకోలేదని కేటీఆర్ ఆరోపించారు.
కాలం తెచ్చిన కరువు కాదు.. కాంగ్రెస్ తెచ్చిన కరువు ఇది!! జూన్ 01, 2026 నుండి ఈరోజు వరకు 👇 🔹750+ టీఎంసీల గోదావరి నీళ్లను.. 🔹250 టీఎంసీల కృష్ణా నీళ్లను.. దిగువకు విడిచిపెట్టింది ఈ కాంగ్రెస్ సర్కార్ కన్నెపల్లి, దేవాదుల పంపులను సరిగ్గా వాడుకుని.. గోదావరిపై ఉన్న రిజర్వాయర్లు, చెరువులు నింపే అవకాశామున్నా.. పట్టించుకోలేదు. పాలమూరు - రంగారెడ్డి, కేఎల్ఐ పంపులను ఆన్ చేయకుండా.. కృష్ణా నీళ్లను వృథా చేసారు. ఎల్ నినో వస్తున్నదని.. ఈ ఏడాది మార్చ్ నుండే వాతావరణ నిపుణులు హెచ్చరించినా.. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం పట్టించుకోలేదు. ఇటు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం దిగువకు వదిలేయగానే.. పట్టిసీమ ద్వారా గోదావరి నీళ్లను.. పోతిరెడ్డిపాడు, వెలిగొండ టన్నెల్ ద్వారా కృష్ణా నీళ్లను ఏపీ సర్కార్ తరలించుకుపోయింది. ఎక్కడో ఉన్న కుప్పం ప్రాంతానికి కూడా నీళ్లు పారించింది #CongressBetrayedTelangana #CongressFailedTelangana— KTR (@KTRBRS) October 16, 2026
కృష్ణా జలాలు వృథా చేశారు
మరోవైపు పాలమూరు–రంగారెడ్డి, కల్వకుర్తి ఎత్తిపోతల పథకాల పంపులను ఆన్ చేయకుండా కృష్ణా జలాలను వృథా చేశారని కేటీఆర్ మండిపడ్డారు. ఎల్నినో ప్రభావంతో ఈ ఏడాది వర్షాలు తగ్గే అవకాశం ఉందని మార్చి నుంచే వాతావరణ నిపుణులు హెచ్చరించినప్పటికీ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ముందస్తు చర్యలు చేపట్టలేదని కేటీఆర్ ఆరోపించారు. తెలంగాణ ప్రభుత్వం గోదావరి, కృష్ణా జలాలను దిగువకు విడుదల చేయడంతో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం వాటిని తన అవసరాలకు మళ్లించుకుందని కేటీఆర్ ఆరోపించారు. పట్టిసీమ ద్వారా గోదావరి జలాలను, పోతిరెడ్డిపాడు హెడ్ రెగ్యులేటర్, వెలిగొండ టన్నెల్ ద్వారా కృష్ణా జలాలను తరలించుకెళ్లిందని పేర్కొన్నారు. చివరకు దూరంగా ఉన్న కుప్పం ప్రాంతానికి కూడా నీటిని తరలించారని వ్యాఖ్యానించారు.
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