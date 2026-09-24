ఒక వికెట్ పడింది, మిగిలిన వారి పరిస్థితి కూడా అంతే : కేటీఆర్
దానం నాగేందర్ అంశంపై సుప్రీం కోర్టు తీర్పు రాహుల్ గాంధీ, రేవంత్రెడ్డికి చెంపపెట్టని కేటీఆర్ విమర్శించారు. ఓటర్ల జాబితా సమగ్ర సవరణ (సర్), ఎన్నికల సంఘంపై వస్తోన్న ఆరోపణలపైనా స్పందించారు.
Published : September 24, 2026 at 7:54 PM IST
KTR Reacts to SIR, Allegations Against EC : దానం నాగేందర్ పిటిషన్ను సుప్రీంకోర్టు తిరస్కరించడం, ఓటర్ల జాబితా సమగ్ర సవరణ 'సర్' పై బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫాం ఎక్స్లో స్పందించారు. 'ఒక వికెట్ పడింది, మిగిలిన వారి పరిస్థితి కూడా అంతే' అని పోస్ట్ చేశారు. సుప్రీంకోర్టు తీర్పు రాహుల్ గాంధీ, రేవంత్ రెడ్డికి చెంపపెట్టు అని విమర్శించారు.
ఖైరతాబాద్ ప్రజలు త్వరలో తీర్పిస్తారు
అనర్హత వేటు నుంచి తప్పించుకోవాలని దానం నాగేందర్ చూశారన్న కేటీఆర్, ఆ ప్రయత్నాన్ని సుప్రీం తిరస్కరించిందన్నారు. ఫిరాయింపుల ద్వారా ప్రజాతీర్పును తస్కరించి స్పీకర్ అండతో బయటపడవచ్చని రాహుల్ గాంధీ, రేవంత్ రెడ్డి అనుకున్నారని కేటీఆర్ విమర్శించారు. ప్రభుత్వ పాలన వైఫల్యాలపై ఖైరతాబాద్ ప్రజలు త్వరలోనే తగిన తీర్పు ఇస్తారని కేటీఆర్ అన్నారు.
Supreme slap to Rahul Gandhi & Revanth Reddy— KTR (@KTRBRS) September 24, 2026
Danam Nagender’s attempt to escape disqualification has been rejected by the Supreme Court, upholding his disqualification by High Court under the anti-defection law
Both Rahul Gandhi and Revanth Reddy thought they could steal a…
ఏం జరిగిందంటే
బీఆర్ఎస్ టికెట్పై ఎమ్మెల్యేగా గెలిచిన దానం, అనంతరం కాంగ్రెస్ బీఫారంతో లోక్సభ ఎన్నికల్లో పోటీచేశారని, బీజేపీ శాసన సభాపక్ష నేత ఏలేటి మహేశ్వర్రెడ్డి, బీఆర్ఎస్ శాసనసభ్యుడు పాడి కౌశిక్రెడ్డి స్పీకర్కు గతంలో ఫిర్యాదు చేసిన సంగతి తెలిసిందే. దీనిపై విచారణ చేపట్టిన సభాపతి ఆ పిటిషన్ను కొట్టివేశారు. అనంతరం వీరిద్దరూ హైకోర్టును ఆశ్రయించారు. దీనిపై అనేకసార్లు విచారణ చేసిన న్యాయస్థానం, దానం నాగేందర్ శాసన సభ్యాత్వాన్ని రద్దు చేస్తూ ఇటీవల తీర్పునిచ్చిన సంగతి తెలిసిందే. దీనిపై సుప్రీంను ఆశ్రయించిన దానంకు అక్కడా చుక్కెదురైంది.
We call ourselves the World's Largest Democracy, but the institution meant to safeguard democracy is turning ‘almost autocratic’— KTR (@KTRBRS) September 24, 2026
Two out of three is a majority, or at least it used to be. Looks like the definition is changing now
When two of the three Election Commissioners… pic.twitter.com/wvMrZhogBD
అదేమి ఆశ్చర్యం కలిగించలేదు
సర్ ప్రక్రియ, ఎన్నికల సంఘంపై వస్తోన్న ఆరోపణలపైనా కేటీఆర్ ఎక్స్ వేదికగా స్పందించారు. తెలంగాణలో అత్యధిక ఓట్ల తొలగింపులు బీఆర్ఎస్ గెలిచిన స్థానాల్లోనే ఉండటం ఆశ్చర్యం కలిగించలేదన్నారు. రాష్ట్రంలో ప్రస్తుతం కేసీఆర్ వర్సెస్ అందరి మధ్య పోరాటం జరుగుతోందన్నారు. భారత రాష్ట్ర సమితి పార్టీని ఓడించేందుకు కాంగ్రెస్, బీజేపీ అనైతిక, అక్రమ, బహిరంగంగా ప్రకటించని కుమ్మక్కుకు పాల్పడ్డాయని ఎక్స్ వేదికగా ఆరోపణలు చేశారు. ఇప్పుడీ వ్యవహారంలో ఎన్నికల సంఘం చేరుతున్నట్లుగా కనిపిస్తోందని కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఈ అంశంపై కోర్టులు, ప్రజల మధ్య బీఆర్ఎస్ పోరాటం చేస్తోందని కేటీఆర్ అన్నారు. చట్ట విరుద్ధంగా తొలగించిన ప్రతి ఓటును తిరిగి చేర్పిస్తామన్నారు.
ఆ నిర్వచనం మారుతున్నట్లు ఉంది
ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ప్రజాస్వామ్య దేశంలో ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడాల్సిన ఎన్నికల సంఘం తీరు దాదాపు నియంతృత్వ ధోరణిలోకి వెళ్తోందని కేటీఆర్ ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ముగ్గురు ఎన్నికల కమిషనర్లలో ఇద్దరు పదేపదే అభ్యంతరాలు వ్యక్తం చేస్తున్నప్పుడు, ఆ పరిస్థితిని సరిదిద్దాల్సిన అవసరం ఉందని వ్యాఖ్యానించారు. ముగ్గురిలో ఇద్దరు ఒక నిర్ణయానికి వ్యతిరేకంగా ఉన్నప్పుడు అదే మెజార్టీ కాగా, ప్రస్తుతం ఆ నిర్వచనం మారుతున్నట్లు ఉందని కేటీఆర్ అన్నారు.
అసలు ప్రజాస్వామ్యంలో ఉన్నామా?
ఓటర్ల నమోదు, ఓట్ల తొలగింపు, తొలగించిన ఓట్లను తిరిగి చేర్చడం వంటి అంశాల్లో సందేహాలకు తావిచ్చేలా నిర్ణయాలు తీసుకుంటే, మనం అసలు ప్రజాస్వామ్యంలో ఉన్నామా అనే సందేహం కలుగుతోందన్నారు. ప్రజాస్వామ్య పరిరక్షణ బాధ్యత ఉన్న సంస్థ పునాదులే బలహీనపడుతున్న పరిస్థితిలో దేశ భవిష్యత్తును దాని నిర్ణయాలకు వదిలేయలేమని వ్యాఖ్యానించారు. ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడేందుకు రాజకీయ పార్టీలు, రాజ్యాంగ సంస్థలు, పౌర సంఘాలు, ముఖ్యంగా సుప్రీంకోర్టు కలిసి ముందుకు రావాలని ఆకాంక్షించారు.
తెలంగాణలో ఒక్కరే సార్, అది కేసీఆర్
తెలంగాణలో ఒకే ఒక్క సార్ ఉన్నారని, అది కేసీఆర్ సార్ అని కేటీఆర్ ఎక్స్ వేదికగా అన్నారు. ప్రజలకు ఆయనపై ఉన్న ప్రేమను ఏ సర్ కూడా ఓడించలేదని తెలిపారు.