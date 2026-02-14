ETV Bharat / politics

30కి పైగా మున్సిపాలిటీలు గెలుస్తామనుకున్నాం, కానీ కొంత తగ్గింది : కేటీఆర్

పురపాలక ఎన్నికల ఫలితాలపై స్పందించిన కేటీఆర్ - హంగ్ వచ్చిన చోట కూడా తమకు అనుకూలంగా ఉంటుందని వెల్లడి - స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల ఫలితాల ప్రభావం అసెంబ్లీ ఎన్నికలపై ఉండదన్న కేటీఆర్

KTR REACTION ON MUNICIPAL RESULTS (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 14, 2026 at 4:29 PM IST

KTR Reaction On Telangana Municipal Polls Results : తెలంగాణలో పురపాలక ఎన్నికల ఫలితాలు విడుదలైన నేపథ్యంలో బీఆర్ఎస్​ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు కేటీఆర్ స్పందించారు. మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో 30కి పైగా మున్సిపాలిటీలు గెలుస్తామని అనుకున్నప్పటికి ఆ సంఖ్య కొంత తగ్గిందని అన్నారు. స్థానిక సంస్థల ఫలితాల ప్రభావం అసెంబ్లీ ఎన్నికలపై ఉండదని, ఏపీలో ఫలితాలే ఇందుకు స్పష్టమైన ఉదాహరణ అని కేటీఆర్ తెలిపారు. ఎక్స్​అఫీషియో ఓట్ల నమోదుపై సీఎస్​, ఎస్​ఈసీతో మాట్లాడామని అన్నారు. ఎస్​ఈసీతో భేటీ అనంతరం కేటీఆర్​ మీడియాతో ఇష్టాగోష్టిగా మాట్లాడారు.

హంగ్​ వచ్చిన చోట కూడా తమకు అనుకూలంగా ఉంటుందని కేటీఆర్ పేర్కొన్నారు. కాంగ్రెస్ పార్టీకి కూడా ఆశించిన మేర మున్సిపాలిటీలు రాలేదని అన్నారు. కరీంనగర్, నిజామాబాద్ మినహాయిస్తే బీజేపీ ప్రభావం ఎక్కడా లేదని తెలిపారు. స్థానికంగా జరిగిన ఎన్నికలయినందువల్ల అక్కడి పరిస్థితుల ఆధారంగా పొత్తులు ఉంటాయన్నారు. ఫార్ములా- ఈ, ఫోన్​ ట్యాపింగ్ కేసుల్లో ఇప్పటికే ఐదుసార్లు విచారణకు పిలిచారని కేటీఆర్ అన్నారు. ఆ కేసులో ఏమీలేదని ఏసీబీ అధికారులే చెబుతున్నారని తెలిపారు. సింగరేణి కార్మికులకు సందేశం ఇవ్వాలన్న ఆలోచనతోనే కొత్తగూడెంలో సీపీఐకి మద్దతు ఇచ్చినట్లుగా పేర్కొన్నారు.

నందినగర్​లో కేటీఆర్​, హరీశ్​రావు భేటీ : పురపాలక ఎన్నికల ఫలితాలు వెలువడిన నేపథ్యంలో ఛైర్​పర్సన్​, వైస్​ఛైర్​పర్సన్​ ఎన్నికలపై బీఆర్ఎస్​ దృష్టిసారించింది. ఏవిధంగా ముందుకు వెళ్లాలనేదానిపై కసరత్తు చేస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలోనే ఆ పార్టీ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు కేటీఆర్, మాజీ మంత్రి హరీశ్​రావులు నందినగర్​లో భేటీ అవ్వడం ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది. ఈ భేటీలో తాజా పురపాలక ఫలితాలు సహా పలు అంశాలు చర్చకు వచ్చినట్లుగా తెలిసింది. ముఖ్యంగా మేయర్, ఛైర్మన్​ ఎన్నికలపై కసరత్తు చేశారు. హంగ్​ వచ్చిన పురపాలికల్లో ఎక్స్​అఫీషియో ఓట్లపై చర్చించినట్లుగా తెలిసింది.

"ఎక్స్‌అఫీషియో ఓట్ల నమోదుపై సీఎస్, ఎస్‌ఈసీతో మాట్లాడాం. 30పైగా మున్సిపాలిటీలు గెలుస్తామని అనుకున్నాం కొంత తగ్గింది. హంగ్ వచ్చిన చోట కూడా మాకు అనుకూలంగా ఉంటుంది. కాంగ్రెస్ పార్టీకి కూడా ఆశించిన మేర మున్సిపాలిటీలు రాలేదు. కరీంనగర్, నిజామాబాద్ మినహాయిస్తే బీజేపీ ప్రభావం ఎక్కడా లేదు. స్థానికంగా జరిగిన ఎన్నికలు కావడంతో అక్కడి పరిస్థితుల ఆధారంగా పొత్తులు కుదిరాయి. స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల ఫలితాల ప్రభావం అసెంబ్లీ ఎన్నికలపై ఉండదు. ఏపీలో ఫలితాలే ఇందుకు స్పష్టమైన ఉదాహరణ"- కేటీఆర్​, బీఆర్ఎస్​ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు

బీఆర్ఎస్​లో చేరిన ఇద్దరు కౌన్సిలర్లు : బెల్లంపల్లి మున్సిపాలిటీకి చెందిన ఇద్దరు కౌన్సిలర్లు బీఆర్ఎస్ పార్టీలో చేరడంతో పాటు మరో కౌన్సిలర్ మద్దతు ప్రకటించారు. 30వ వార్డు స్వతంత్ర కౌన్సిలర్ శంకర్ సింగ్​తో పాటు కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి గెలుపొందిన 26వ వార్డు కౌన్సిలర్ కుమారస్వామి అధికారికంగా బీఆర్ఎస్ సభ్యత్వం తీసుకున్నారు. హైదరాబాద్​లో బీఆర్ఎస్ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు కేటీఆర్ వారికి కండువా కప్పి పార్టీలోకి ఆహ్వానించారు. వారితో పాటు బీజేపీకి చెందిన 34వ వార్డు అభ్యర్థి రామూర్తి కూడా కేటీఆర్​ను కలిశారు. ప్రస్తుతానికి బీఆర్ఎస్​లో అధికారికంగా చేరనప్పటికీ పార్టీ విధానాలకు ఆకర్షితులై పూర్తి స్థాయి మద్దతు ప్రకటిస్తున్నట్లు తెలిపారు. బెల్లంపల్లి మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో హంగ్ ఏర్పడిన తరుణంలో ఈ పరిణామాలు కీలకం కానున్నాయి.

