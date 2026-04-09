జీవన్‌రెడ్డిని బీఆర్‌ఎస్‌లోకి ఆహ్వానించాం : కేటీఆర్

మాజీ మంత్రి జీవన్ రెడ్డితో బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ భేటీ - ఈ సందర్భంగా జీవన్ రెడ్డిని బీఆర్ఎస్‌ పార్టీలోకి ఆహ్వానించిన కేటీఆర్ - ఇటీవల కాంగ్రెస్​కు జీవన్ రెడ్డి రాజీనామా

KTR Meets Jeevan Reddy in Jagtial
By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 9, 2026 at 5:11 PM IST

KTR Meets Jeevan Reddy in Jagtial : మాజీమంత్రి జీవన్‌రెడ్డిని బీఆర్‌ఎస్‌లో చేరాలని ఆ పార్టీ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు కేటీఆర్ కోరారు. అంతకుముందు పార్టీ నేతలతో కలిసి జగిత్యాలలోని జీవన్‌రెడ్డి నివాసానికి వెళ్లారు. కాసేపు సరదాగా మాట్లాడుతూ ఇరువురు యోగక్షేమాలు తెలుసుకున్నారు. కేటీఆర్​ వెంట మాజీ మంత్రులు గంగుల కమలాకర్‌, కొప్పుల ఈశ్వర్‌, ఎమ్మెల్సీ ఎల్​ రమణ, కోరుట్ల ఎమ్మెల్యే కల్వకుంట్ల సంజయ్ ఉన్నారు.

పార్టీలోకి ఆహ్వానిచేందుకు ఇక్కడికి వచ్చాం : కేటీఆర్ జీవన్‌ రెడ్డితో సమావేశమైన అనంతరం మీడియాతో మాట్లాడారు. జీవన్‌ రెడ్డిని బీఆర్​ఎస్​ పార్టీలోకి ఆహ్వానించామన్న కేటీఆర్​ 4 దశాబ్దాలకు పైగా జీవన్ రెడ్డి కాంగ్రెస్ ద్వారా ప్రజలకు సేవ చేశారని కొనియాడారు. గతంలో జీవన్ రెడ్డిని పార్టీలోకి ఆహ్వానించడం జరిగిందని, కానీ కాంగ్రెస్​తో వారికున్న అనుబంధంతో అక్కడే ఉన్నారని గుర్తు చేశారు. కేసీఆర్ తరఫున పార్టీలోకి ఆహ్వానిచేందుకు ఇక్కడికి వచ్చామని, రెండురోజుల్లో కేసీఆర్​ను కలిసి మాట్లాడతా అని జీవన్ రెడ్డి చెప్పారని, తిరిగి కేసీఆర్ సీఎం కావాల్సిన అవసరం ఉందని పేర్కొన్నారు.

అధికారం ఎవ్వరికి శాశ్వతం కాదు : మాజీ సీఎం, బీఆర్ఎఎస్ అధినేత కేసీఆర్, జీవన్ రెడ్డి మధ్య నాలుగు దశాబ్ధాలకు పైగా స్నేహం ఉందని కేటీఆర్ గుర్తు చేశారు. ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లాలో తొలిసారిగా జరిగిన సమీక్ష సమావేశంలో జీవన్ రెడ్డికి మాట్లాడేందుకు అవకాశం ఇచ్చారని, బోర్నపల్లి బ్రిడ్జి కోసం రూ.75 కోట్లను జీవన్ రెడ్డి అడిగిన వెంటనే అనుమతి ఇచ్చారని తెలిపారు. నిజాం షుగర్ ఫ్యాక్టరీ తెరిపించేందుకు జీవన్ రెడ్డి చేసిన పోరాటం అప్పటి ప్రభుత్వం గుర్తించిందన్నారు. పార్టీ బలోపేతం కోసం జీవన్ రెడ్డి చేరిక కోసం జగిత్యాల పార్టీ నేతలంతా ముందుకొచ్చారని వెల్లడించారు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం పట్ల ప్రజలు విసుగు చెంది ఉన్నారని, 3 దఫాలుగా 27 వేల కోట్ల రైతు భరోసా ఎగ్గొట్టారని విమర్శించారు. ప్రజలకు ఇచ్చిన హామీలను అమలు చేయకుండా అపసవ్యపు మాటలు మాట్లాడుతున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి భాష పట్ల జనాల్లో చర్చ జరుగుతోందని, అధికారం ఎవరికీ శాశ్వతం కాదన్నారు.

ఎమ్మెల్యే సంజయ్​ని కాంగ్రెస్​లో చేర్చుకోవడంతో : ఇటీవల జీవన్​రెడ్డి తన అనుచరుల సమక్షంలో కాంగ్రెస్​ పార్టీకి రాజీనామా చేశారు. జగిత్యాలలో 2023 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో బీఆర్​ఎస్​ పార్టీ నుంచి డాక్టర్​ సంజయ్ గెలిచారు. అప్పటి ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్​ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చింది. దీంతో ఆయన అధికార పార్టీతో కలిసి పని చేస్తానని బహిరంగంగా వెల్లడించారు. అక్కడే కాంగ్రెస్​ పార్టీ నుంచి పోటీ చేసిన జీవన్​ రెడ్డి ఓటమి చెందడం, ఆయనకు సమాచారం లేకుండా ఎమ్మెల్యే సంజయ్​ని కాంగ్రెస్​లో చేర్చుకోవడంతో ఆయన అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. దీనిపై కాంగ్రెస్ అధిష్టానం పలుమార్లు నచ్చజెప్పింది. సంతృప్తి చెందని ఆయన రాజీనామా చేశారు.

