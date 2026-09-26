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పాలిచ్చే బర్రెను పక్కకు పెట్టి తన్నే దున్నపోతును తెచ్చుకున్నారు : కేటీఆర్

రేవంత్ రెడ్డి రైతుబంధు ఎగ్గొట్టిన ప్రతిసారీ ప్రజలు కేసీఆర్​ను గుర్తుచేసుకుంటున్నారని కేటీఆర్​ తెలిపారు. ఎన్నికల హామీలను గాలికొదిలేశారని విమర్శించారు. మహబూబాబాద్ జిల్లా ఇనుగుర్తికి చెందిన పలువురు నేతలు కేటీఆర్ సమక్షంలో బీఆర్ఎస్​లో చేరారు.

BRS Working President KTR
తెలంగాణ భవన్​లో మీడియాతో మాట్లాడుతున్న కేటీఆర్ (ETVBharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 26, 2026 at 5:30 PM IST

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KTR Fire on Revanth Reddy : తెలంగాణలో అసెంబ్లీ ఎన్నికలు ఎప్పుడొచ్చినా బీఆర్ఎస్​ అధికారంలో రావడం ఖాయమని అన్ని సర్వేలు చెబుతున్నాయని ఆ పార్టీ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు కేటీఆర్​ అన్నారు. మహబూబాబాద్ జిల్లా ఇనుగుర్తికి చెందిన పలువురు నేతలు హైదరాబాద్​ తెలంగాణ భవన్ వేదికగా బీఆర్ఎస్​లో చేరారు. వారికి కండువా కప్పి కేటీఆర్​ పార్టీలోకి ఆహ్వానించారు. అనంతరం మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడుతూ ప్రభుత్రం ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.

ప్రజలు కేసీఆర్​ను గుర్తుచేసుకుంటున్నారు

సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పాలనతో ప్రజలు బాధపడుతున్నారన్న కేటీఆర్​ రైతులకు రైతు బంధు, కనీసం యూరియా ఇవ్వలేని పరిస్థితి ఉందని ఆరోపించారు. ఎన్నికల హామీలను గాలికొదిలేశారని విమర్శించారు. రేవంత్ రెడ్డి రైతుబంధు ఎగ్గొట్టిన ప్రతిసారీ ప్రజలు కేసీఆర్​ను గుర్తుచేసుకుంటున్నారని కేటీఆర్​ తెలిపారు.

మూడుసార్లు రైతు భరోసా ఎగ్గొట్టింది

పాలిచ్చే బర్రెను పక్కకు పెట్టి తన్నే దున్నపోతును తెచ్చుకున్నారన్న కేటీఆర్‌ పని చేసే ప్రభుత్వానికి కాళ్లల్లో కట్టెలు పెట్టొద్దనే కేసీఆర్ బయటికి రావట్లేదని తెలిపారు. మూడు సంవత్సరాల కేసీఆర్‌ బయటికి రాకపోయినా ఆదరణ తగ్గలేదని తెలిపారు. కేసీఆర్‌ బయట కనిపించకపోయినా ప్రజల గుండెల్లో భద్రంగా ఉన్నారని పేర్కొన్నారు. ప్రతి మహిళ, ప్రతి ఆడబిడ్డ ఇవాళ కేసీఆర్‌ను తలచుకుంటున్నారని, కేసీఆర్‌ ఉన్నప్పుడు సమయానికి రైతు బంధు పడేదని ప్రజలు అనుకుంటున్నారని వెల్లడించారు. ఈ ప్రభుత్వం ఇప్పటికే మూడుసార్లు రైతు భరోసా ఎగ్గొట్టిందని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఎవరు గెలిచినా పథకాలు ఆగవని భావించి బీఆర్‌ఎస్‌ను ఓడించారని పేర్కొన్నారు.

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KTR FIRE ON REVANTH REDDY
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RYTHU BANDHU ISSUE
కేటీఆర్
KTR ON RYTHU BANDHU ISSUE

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