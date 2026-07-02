సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పాలన అసమర్థుడి జీవన యాత్రలా ఉంది : కేటీఆర్
తన శాఖలో ఏం జరుగుతుందో జూపల్లికే తెలియదు - తెలంగాణభవన్కు వస్తానని జూపల్లిని ఎవరు సవాల్ చేయమన్నారు? - సవాల్ స్వీకరించి గన్పార్క్కు వస్తుంటే ఎందుకు అరెస్ట్ చేయిస్తున్నారు? - ప్రెస్మీట్లో కేటీఆర్ ధ్వజం
Published : July 2, 2026 at 1:04 PM IST
KTR Fire on Minister Jupally Krishna Rao : బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం చేసిన అప్పులపై వివరించడానికి తెలంగాణ భవన్కు వస్తానని మంత్రి జూపల్లి కృష్ణారావు ఎందుకు సవాల్ చేశారని కేటీఆర్ ప్రశ్నించారు. తెలంగాణ భవన్లో జూపల్లికి శాలువా, కుర్చీ సిద్ధంగా ఉందని, ఆయన భద్రతకు తనది గ్యారంటీ అని చెప్పారు. ప్రతిగా మీరు రమ్మన్న గన్పార్క్కు తామే వస్తుంటే ఎందుకు అరెస్ట్ చేయిస్తున్నారు? అని మండిపడ్డారు. జూపల్లి గన్పార్క్ వద్దే ఉంటే ఎస్కార్ట్ పెట్టండి తానూ వస్తానని కేటీఆర్ అన్నారు. తెలంగాణలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పాలన అసమర్థుడి జీవన యాత్రలా ఉందని విమర్శించారు.
సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, మంత్రులకు మతి లేదని, తన ఎక్సైజ్ శాఖలో ఏం జరుగుతుందో జూపల్లికే తెలియదని కేటీఆర్ ఎద్దేవా చేశారు. సీఎం, మంత్రి జూపల్లి మధ్య నలిగిపోయి ఐఏఎస్ అధికారి రిజ్వీ ఏకంగా రాజీనామా చేశారని గుర్తు చేశారు. బీఆర్ఎస్ నేతలను కంచన్బాగ్ పీఎస్కు తీసుకెళ్లారు కదా? జూపల్లి కూడా అక్కడికే చర్చకు రావాలని కోరారు. ఇలాగే రైతులకు ఎవరేం చేశారో తేల్చుకుందామంటూ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి గతంలో సవాల్ చేశారన్న ఆయన, తాము ప్రెస్క్లబ్కు వెళ్లి ఆహ్వానించినా రాలేదన్నారు. ఇప్పుడు మళ్లీ సవాళ్లు విసిరారని, తాము చర్చకు సిద్ధమని తెలిపారు.
సవాల్ విసిరి పారిపోయిన కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం.— Harish Rao Thanneeru (@BRSHarish) July 2, 2026
విద్యాశాఖ అవినీతిపై చర్చకు వచ్చేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నాం.
మీరే సవాల్ విసిరి మీరే చర్చకు పిలిస్తే మేం వస్తున్నాం.. పోలీసులను పెట్టి ఆపడం ఎందుకు ?
ముగ్గురు మంత్రులకు ఫోన్ చేసినా లిఫ్ట్ చేయడం లేదు. pic.twitter.com/iNamf5Bhrh
తెలంగాణ భవన్కు వస్తానని ఆయనే అన్నారు : సీఎం ఎక్కడికి రావాలంటే అక్కడికి వస్తామన్న కేటీఆర్, బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం చేసిన అప్పుల వివరాలపై చర్చకు సిద్ధమని స్పష్టం చేశారు. అభివృద్ధిపై సీఎం రేవంత్ రెడ్డితో ఎక్కడైనా చర్చకు సిద్దమని పునరుద్ఘాటించారు. పోలీసులు లేకుండా రేవంత్ రెడ్డి ఎక్కడికైనా వచ్చే పరిస్థితి ఉందా? అని ప్రశ్నించారు. ఉదయం 11 గంటలకు తెలంగాణ భవన్కు వస్తానని జూపల్లిని ఎవరు సవాల్ విసరమన్నారని నిలదీశారు.
కోటి ఎకరాల భూమిని ఎందుకు నిషేధిత జాబితాలో పెట్టారో మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస రెడ్డి చెప్పాలని కేటీఆర్ డిమాండ్ చేశారు. హైదరాబాద్లో తాము లక్ష ఇళ్లు నిర్మించామని, ప్రస్తుత కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం లక్షకు ఒక్క ఇల్లు ఎక్కువ నిర్మించినా దేనికైనా సిద్ధమన్నారు. రాష్ట్రంలో 20 లక్షల ఇందిరమ్మ ఇళ్లు కట్టిన తర్వాతే పొంగులేటి ఓట్లు అడుగుతామని అన్నారని, ముందు అది చేసి చూపాలన్నారు.
అందరినీ మోసం చేశారు : చేతగాని వాళ్లకు మాటలు ఎక్కువ, చెల్లని రూపాయికి గీతలు ఎక్కువ అన్నట్లు సీఎం, మంత్రులు వ్యవహరిస్తున్నారని కేటీఆర్ మండిపడ్డారు. వచ్చే అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో కేసీఆర్ ముఖ్యమంత్రి అవుతారని ఆయన ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. ప్రజా పాలన అని చెప్పి అందరినీ మోసం చేశారని ధ్వజమెత్తారు. అన్ని వర్గాలను కలిసి కాంగ్రెస్ మోసాలను వివరిస్తామన్నారు. రైతు సంగ్రామ సదస్సు నిర్వహించినట్లే ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, మైనార్టీ, యూత్ డిక్లరేషన్లపై కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తామన్నారు.
పోలీస్ ఉద్యోగాల అభ్యర్థులు తెలంగాణ భవన్కు వచ్చారన్న కేటీఆర్ 17 వేల ఖాళీలు ఉన్నాయని చెప్పి 5 వేల ఉద్యోగాలకు నోటిఫికేషన్లు ఇస్తామని ప్రభుత్వం మాట తప్పుతోందని దుయ్యబట్టారు. కేసీఆర్ ప్రభుత్వం ఇచ్చిన నోటిఫికేషన్లను కూడా రేవంత్ రెడ్డి తన ఖాతాలో వేసుకుంటున్నారని అన్నారు. 20 వేల ఉద్యోగాలకు నోటిఫికేషన్లు ఇచ్చేలా ఒత్తిడి తేవాలని అభ్యర్థులు కోరుతున్నారన్న ఆయన త్వరలోనే దిల్సుఖ్నగర్కు వెళ్లి నిరసన చేపడతామన్నారు. కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి వచ్చిన మొదటి ఏడాదే రెండు లక్షల ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు భర్తీ చేస్తామని చెప్పి మోసం చేశారన్నారు. నిరుద్యోగ భృతిని గంగలో కలిపారని ఫైర్ అయ్యారు. ఆనాడు కేసీఆర్ ప్రభుత్వం 95 శాతం స్థానికత ఉండేలా రిజర్వేషన్లు కల్పించారని గుర్తుచేశారు. ఈ అసమర్థ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాన్ని దించే వరకు పోరాడతామని కేటీఆర్ స్పష్టం చేశారు.
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