బీఆర్ఎస్ను మళ్లీ టీఆర్ఎస్గా మార్పు గురించి పరిశీలిస్తాం: కేటీఆర్
మంచిర్యాల జిల్లాలో క్యాతనపల్లిలో మీడియాతో కేటీఆర్ చిట్చాట్ నిర్వహించిన కేటీఆర్ - అన్ని పథకాల్లో కాంగ్రెస్ ఫెయిల్ అయ్యిందంటూ అధికార పక్షంపై విమర్శలు - గతంలో తాము చేసిన లోపాలను సరిదిద్దుకుంటామని వెల్లడి
Published : April 12, 2026 at 7:41 PM IST
KTR At Mancherial District : బీఆర్ఎస్ను మళ్లీ టీఆర్ఎస్గా మార్పు గురించి పరిశీలిస్తామని బీఆర్ఎస్ కార్యనిర్వహక అధ్యక్షుడు కేటీఆర్తెలిపారు. తమకు పొత్తులతో కలిసిరాదు, కుదరదుని కేటీఆర్ అన్నారు. డీలిమిటేషన్తో అసెంబ్లీ సీట్లు 179కి పెరుగుతాయని పేర్కొన్నారు. రాష్ట్రంలో ఎంపీ స్థానాలు 28కి పెరుగుతాయన్నారు. ఇతర రాష్ట్రాల పార్టీలు వస్తానంటే కాదనలేం అని తెలిపారు. గతంలో తాము కూడా మహారాష్ట్రకు వెళ్లామని గుర్తు చేశారు.
చరిత్రలో నిలిచిపోయేలా పాలించిన సీఎంలు : రాజకీయాల్లో డబ్బు ప్రాధాన్యం విపరీతంగా పెరిగిందని కేటీఆర్ పేర్కొన్నారు. మేధావులు అనుకున్న వాళ్లు ఇప్పుడు మాట్లాడటం లేదని అన్నారు. మళ్లీ తామ ప్రభుత్వమే అధికారంలోకి వస్తుందని ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లా వాసులు అన్నారని తెలిపారు. బీఆర్ఎస్ ఉన్నప్పుడు రియల్ ఎస్టేట్ బాగుండేదని పేర్కొన్నారు. తమను అడిగి ఉంటే క్యాతనపల్లి, ఇబ్రహీంపట్నం వదులుకునే వాళ్లమని అన్నారు. నలుగురు సీఎంలు చరిత్రలో నిలిచిపోయేలా పాలించారని ప్రస్తావించారు. ఎన్టీఆర్, వైఎస్ఆర్, చంద్రబాబు, కేసీఆర్ గొప్ప సీఎంలుగా అభివర్ణించారు.
లోపాలను సరిదిద్దుకుంటాం : కాంగ్రెస్ అన్ని పథకాల అమలులో ఫెయిల్ అయ్యిందని కేటీఆర్ పేర్కొన్నారు. గతంలో తాము అధికారంలో ఉన్నప్పడు చిన్నచిన్న తప్పులు చేశామన్నారు. అప్పుడు ప్రజలకు, నాయకులకు మధ్య దూరం పెరిగిందని తెలిపారు. గతంలో జరిగిన తప్పులపై అధ్యయనం చేశామని పేర్కొన్నారు. ఆ లోపాలను సరిదిద్దుకుంటామని వెల్లడించారు. ఈసారి వచ్చేది బీఆర్ఎస్సే అని కేసీఆర్ మళ్లీ సీఎం అవుతారని పునరుద్ఘాటించారు.
"గతంలో మేం కొన్ని చిన్నచిన్న తప్పులు చేశాం. అప్పుడు ప్రజలకు, నాయకులకు మధ్య దూరం పెరిగింది. గతంలో జరిగిన తప్పులపై అధ్యయనం చేశాం. ఆలోపాలను సరిదిద్దుకుంటాం. ఈసారి వచ్చేది బీఆర్ఎస్సే. కేసీఆర్ మళ్లీ సీఎం అవుతారు. బీఆర్ఎస్ను మళ్లీ టీఆర్ఎస్గా మార్పు గురించి పరిశీలిస్తాం" - కేటీఆర్
తెలంగాణలో దోచుకో దాచుకే అనే తీరుతో ప్రభుత్వం నడుస్తోందని కేటీఆర్ ఆరోపించారు. రాష్ట్రంలో సీఎం నుంచి మొదలు పెడితే మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు అధికార వర్గమంతా ఇదే పని మీద ఉన్నారని విమర్శించారు. నేడు మంచిర్యాల జిల్లాలో కేటీఆర్ పర్యటించారు. ఈ సందర్బంగా ఇటీవల మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో విజయం సాధించిన క్యాతనపల్లి పాలకవర్గ సభ్యులను ఆయన సన్మానించారు. ఎన్ని ప్రలోభాలకు గురి చేసినప్పటికీ బీఆర్ఎస్ - సీపీఐ కూటమి తరఫున గెలిచి కౌన్సిలర్లు ప్రజాస్వామ్యాన్ని గెలిపించాని పేర్కొన్నారు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఆరు గ్యారంటీలను గాలికొదిలేసిందని విమర్శల వర్షం కురిపించారు. సైట్ విజిట్ సర్టిఫికెట్ పేరిట సింగరేణి సంపదను దోచుకుంటున్నారని కేటీఆర్ ఆరోపించారు.
రేవంత్ రెడ్డికి ఫ్యూచర్ లేదు - ఫ్యూచర్ సిటీ కడతాం అంటున్నారు : కేటీఆర్
గులాబీ గూటికి జీవన్ రెడ్డి - బీఆర్ఎస్లో చేరాలని నిర్ణయించుకున్నట్లు ప్రకటన